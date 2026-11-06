Βίντεο από διαρρήξεις αυτοκινήτων στο Ηράκλειο: Δύο νεαροί έσπαγαν τα τζάμια και άρπαζαν ό,τι έβρισκαν

Το αποκλειστικό βίντεο που σας παρουσιάζει το Protothema καταγράφει καρέ καρέ την παραβίαση μαύρου βαν – Στο στόχαστρο ΙΧ, ταξί, τουριστικά λεωφορεία και σχολικά κυλικεία – Συνελήφθη 16χρονος, αναζητείται ο 19χρονος συνεργός του – Καθοριστική η μεθοδική έρευνα της Ασφάλειας Ηρακλείου





Στο αποκλειστικό βίντεο αποτυπώνεται με χαρακτηριστικό τρόπο η μέθοδος που φέρονται να χρησιμοποιούσαν οι δύο νεαροί για να παραβιάζουν τα οχήματα.















Η εικόνα είναι αποκαλυπτική για τον τρόπο δράσης που περιγράφεται και στα υπό διερεύνηση περιστατικά: επιλογή σταθμευμένου οχήματος, θραύση του τζαμιού, άμεση πρόσβαση στο εσωτερικό, γρήγορη έρευνα και διαφυγή πριν γίνουν αντιληπτοί.



Έσπαγαν τζάμια και ερευνούσαν τα οχήματα Σύμφωνα με πληροφορίες από το κατηγορητήριο, οι δύο νεαροί φέρονται να κινούνταν κυρίως κατά τις μεταμεσονύκτιες ώρες, αναζητώντας οχήματα σταθμευμένα σε υπαίθριους χώρους χωρίς επιτήρηση. Με τη χρήση αιχμηρού αντικειμένου προκαλούσαν θραύση των υαλοπινάκων και αποκτούσαν πρόσβαση στην καμπίνα των οχημάτων.



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38 περιπτώσεις σε διαφορετικές περιοχές του Ηρακλείου Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι η φερόμενη δράση τους εκτείνεται από τις 25 Αυγούστου έως τις 5 Νοεμβρίου 2026. Οι 38 περιπτώσεις που εξιχνιάστηκαν αφορούν τετελεσμένες κλοπές και απόπειρες, με στόχους ΙΧ αυτοκίνητα, επαγγελματικά οχήματα, ταξί και τουριστικά λεωφορεία.



Τα περιστατικά καταγράφηκαν σε διαφορετικές περιοχές της πόλης, μεταξύ άλλων στο Κομμένο Μπεντένι, στον Μασταμπά, στην περιοχή Κορακοβούνι – Μαγαρά και στην Κηπούπολη, καθώς και σε άλλα σημεία του κεντρικού και δυτικού Ηρακλείου.



Η δράση τους, ωστόσο, δεν περιοριζόταν στα οχήματα. Στο πλαίσιο της έρευνας εξιχνιάστηκαν και διαρρήξεις σε σχολικά κυλικεία. Στο 15ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου αφαιρέθηκαν 30 ευρώ, ενώ στο Σχολικό Εργαστηριακό Κέντρο Ηρακλείου, στην οδό Ιτάνου, οι δράστες έσπασαν το τζάμι της εισόδου με τη χρήση σφυριού και κατσαβιδιού και αφαίρεσαν 50 ευρώ.



Τη δράση δύο νεαρών, οι οποίοι φέρονται να είχαν μετατρέψει τις διαρρήξεις σταθμευμένων οχημάτων σε καθημερινή πρακτική, εξιχνίασαν οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Ηρακλείου Κρήτης . Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 38 περιπτώσεις τετελεσμένων κλοπών και αποπειρών, ενώ στο στόχαστρό τους είχαν βρεθεί ακόμη και σχολικά κυλικεία.Στο αποκλειστικό βίντεο αποτυπώνεται με χαρακτηριστικό τρόπο η μέθοδος που φέρονται να χρησιμοποιούσαν οι δύο νεαροί για να παραβιάζουν τα οχήματα.Στο βίντεο καταγράφονται δύο άτομα να πλησιάζουν ένα μαύρο βαν, το οποίο βρίσκεται σταθμευμένο στην άκρη του δρόμου. Οι κινήσεις τους είναι γρήγορες και στοχευμένες. Κατευθύνονται προς την πλευρά του οδηγού και στέκονται δίπλα στο παράθυρο. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, το τζάμι σπάει και δημιουργείται άνοιγμα στην πόρτα του οχήματος.Αμέσως μετά, ο ένας από τους δύο σκύβει προς το εσωτερικό του βαν και αρχίζει να ερευνά την καμπίνα, ψάχνοντας στα σημεία όπου θα μπορούσαν να βρίσκονται χρήματα ή αντικείμενα αξίας. Ο συνεργός του παραμένει κοντά στο όχημα, ενώ η παραβίαση και η έρευνα ολοκληρώνονται σε ελάχιστο χρόνο. Στη συνέχεια απομακρύνονται από το σημείο.Η εικόνα είναι αποκαλυπτική για τον τρόπο δράσης που περιγράφεται και στα υπό διερεύνηση περιστατικά: επιλογή σταθμευμένου οχήματος, θραύση του τζαμιού, άμεση πρόσβαση στο εσωτερικό, γρήγορη έρευνα και διαφυγή πριν γίνουν αντιληπτοί.Σύμφωνα με πληροφορίες από το κατηγορητήριο, οι δύο νεαροί φέρονται να κινούνταν κυρίως κατά τις μεταμεσονύκτιες ώρες, αναζητώντας οχήματα σταθμευμένα σε υπαίθριους χώρους χωρίς επιτήρηση. Με τη χρήση αιχμηρού αντικειμένου προκαλούσαν θραύση των υαλοπινάκων και αποκτούσαν πρόσβαση στην καμπίνα των οχημάτων.Ακολουθούσε γρήγορη έρευνα στο εσωτερικό. Άνοιγαν τα ντουλαπάκια του συνοδηγού, έλεγχαν τις θήκες στις πόρτες και τους υπόλοιπους αποθηκευτικούς χώρους, αναζητώντας χρήματα, τραπεζικές κάρτες, κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικές συσκευές, εργαλεία και προσωπικά αντικείμενα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι τραπεζικές κάρτες που είχαν αφαιρεθεί φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν για αγορές σε καταστήματα του Ηρακλείου.Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι η φερόμενη δράση τους εκτείνεται από τις 25 Αυγούστου έως τις 5 Νοεμβρίου 2026. Οι 38 περιπτώσεις που εξιχνιάστηκαν αφορούν τετελεσμένες κλοπές και απόπειρες, με στόχους ΙΧ αυτοκίνητα, επαγγελματικά οχήματα, ταξί και τουριστικά λεωφορεία.Τα περιστατικά καταγράφηκαν σε διαφορετικές περιοχές της πόλης, μεταξύ άλλων στο Κομμένο Μπεντένι, στον Μασταμπά, στην περιοχή Κορακοβούνι – Μαγαρά και στην Κηπούπολη, καθώς και σε άλλα σημεία του κεντρικού και δυτικού Ηρακλείου.Η δράση τους, ωστόσο, δεν περιοριζόταν στα οχήματα. Στο πλαίσιο της έρευνας εξιχνιάστηκαν και διαρρήξεις σε σχολικά κυλικεία. Στο 15ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου αφαιρέθηκαν 30 ευρώ, ενώ στο Σχολικό Εργαστηριακό Κέντρο Ηρακλείου, στην οδό Ιτάνου, οι δράστες έσπασαν το τζάμι της εισόδου με τη χρήση σφυριού και κατσαβιδιού και αφαίρεσαν 50 ευρώ.

Η έρευνα της Ασφάλειας Ηρακλείου και η επιχείρηση σύλληψης Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η δουλειά των ερευνητών της Ασφάλειας Ηρακλείου, οι οποίοι κατάφεραν να συνθέσουν το παζλ των διαρρήξεων μέσα από συστηματική αξιολόγηση και διασταύρωση στοιχείων.



Οι αστυνομικοί εξέτασαν τις καταγγελίες, αξιοποίησαν μαρτυρίες και πληροφορίες και προχώρησαν σε ενδελεχή ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού από διαφορετικά σημεία της πόλης. Η αντιπαραβολή των καταγραφών, η εξέταση των διαδρομών και η χαρτογράφηση των κινήσεων των υπόπτων αποτέλεσαν βασικά εργαλεία της έρευνας. Με αυτόν τον τρόπο οι αστυνομικοί κατάφεραν να συνδέσουν τα επιμέρους περιστατικά και να ταυτοποιήσουν τους δύο νεαρούς.



Αφού συγκεντρώθηκαν τα απαραίτητα στοιχεία, οργανώθηκε επιχείρηση επιτήρησης και αναζητήσεων κατά τη διάρκεια της νύχτας της 4ης προς την 5η Νοεμβρίου, στον δυτικό τομέα του Ηρακλείου.



Στις 01:28 τα ξημερώματα της 5ης Νοεμβρίου, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 16χρονο κατά την επιστροφή του στην κατοικία του και προχώρησαν στη σύλληψή του. Ο 19χρονος φερόμενος συνεργός του δεν εντοπίστηκε και αναζητείται.



Τα ευρήματα στην κατοικία του ανήλικου Κατά την έρευνα στο σπίτι του 16χρονου κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, πτυσσόμενο μαχαίρι συνολικού μήκους 15 εκατοστών, κινητό τηλέφωνο, δύο δισκία Xanax, μαύρο μπουφάν με δύο λευκές ρίγες, μαύρο τσαντάκι ώμου και κατσαβίδι με εξαρτήματα.



Για την υπόθεση συνελήφθη και η μητέρα του ανήλικου, για παραμέληση εποπτείας. Η προανάκριση συνεχίζεται από την Ασφάλεια Ηρακλείου, ενώ οι αστυνομικοί αναζητούν τον 19χρονο και εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπλοκής των δύο νεαρών και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις.