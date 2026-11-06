Σάμος: Μπαγκλαντεσιανοί επιχείρησαν να ταξιδέψουν στον Πειραιά με πλαστά έγγραφα και συνελήφθησαν
ΕΛΛΑΔΑ
Σάμος Συλλήψεις Πλαστά έγγραφα

Σάμος: Μπαγκλαντεσιανοί επιχείρησαν να ταξιδέψουν στον Πειραιά με πλαστά έγγραφα και συνελήφθησαν

Οι δύο άνδρες, ηλικίας 24 και 26 ετών, εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια ελέγχου στο λιμάνι Μαλαγαρίου

Σάμος: Μπαγκλαντεσιανοί επιχείρησαν να ταξιδέψουν στον Πειραιά με πλαστά έγγραφα και συνελήφθησαν
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Στη σύλληψη δύο αλλοδαπών, ηλικίας 24 και 26 ετών, προχώρησαν το μεσημέρι της Πέμπτης (5/11) στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας του Λιμεναρχείου Σάμου, καθώς επιχείρησαν να ταξιδέψουν με πλαστά έγγραφα.

Ειδικότερα, οι δύο υπήκοοι Μπαγκλαντές εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια ελέγχου στο λιμάνι Μαλαγαρίου της Σάμου, όπου επέδειξαν πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα, προκειμένου να επιβιβαστούν σε επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο με προορισμό τον Πειραιά.

Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν για απόπειρα παραβίασης όρων διαμονής και κατοχή πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων.

Τα πλαστά έγγραφα κατασχέθηκαν, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Λιμεναρχείο Σάμου.
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