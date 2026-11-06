Ισχυρό κύμα πωλήσεων στο Χρηματιστήριο: Πτώση άνω του 2% στη σκιά του παγκόσμιου sell off
Ισχυρό κύμα πωλήσεων στο Χρηματιστήριο: Πτώση άνω του 2% στη σκιά του παγκόσμιου sell off
Πιέσεις στις ελληνικές μετοχές με φόντο τη διεθνή χρηματιστηριακή αναταραχή - Στις παρυφές των 2.550 μονάδων υποχωρεί ο Γενικός Δείκτης - Κάτω από τα 50 ευρώ η Coca-Cola HBC - Οι επενδυτές στρέφουν την προσοχή τους στην αξιολόγηση της Fitch
Νέες βαριές απώλειες καταγράφει το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς το κύμα ρευστοποιήσεων που σαρώνει τις διεθνείς αγορές επηρεάζει και την εγχώρια επενδυτική ψυχολογία. Η βουτιά των τεχνολογικών μετοχών στη Wall Street, σε συνδυασμό με τις πιέσεις που δέχονται τα χρηματιστήρια της Ασίας και της Ευρώπης, διαμορφώνει ένα ιδιαίτερα αρνητικό περιβάλλον για τις μετοχές, με την Αθήνα να μην αποτελεί εξαίρεση.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (6/11) ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά -2,22% και διαπραγματεύεται στις 2.553,55 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.550,32 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.587,04 μονάδες. Πρόκειται για τη δεύτερη μέρα ισχυρών πιέσεων, έπειτα από την χθεσινή πτώση κατά -1,92% λόγω της «κατάρρευσης» της μετοχής της Coca-Cola HBC, η οποία σήμερα χάνει πάνω από -2% και διαπραγματεύεται υπό των 50 ευρώ. Πτώση άνω του -3% σημειώνουν η Metlen και η Titan.
Στο επίκεντρο της αναταραχής βρίσκεται ο κλάδος της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν ότι η επικράτηση των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυστηρότερους κανόνες για την ανάπτυξη των data centers, περιορίζοντας τον ρυθμό επέκτασης των σχετικών επενδύσεων. Οι φόβοι αυτοί έχουν πυροδοτήσει μαζικές πωλήσεις σε μετοχές ημιαγωγών και τεχνολογικών κολοσσών.
Η χθεσινή συνεδρίαση στη Wall Street ήταν η χειρότερη από την κρίση των δασμών Τραμπ τον Απρίλιο του 2025, με τον Nasdaq να καταγράφει βουτιά 5,5% και να εισέρχεται σε περιοχή διόρθωσης, ενώ ο Dow Jones έχασε περίπου 1.800 μονάδες. Η ένταση των ρευστοποιήσεων προκάλεσε απώλειες χρηματιστηριακής αξίας τρισεκατομμυρίων δολαρίων, με το αρνητικό κλίμα να μεταφέρεται στη συνέχεια και στις υπόλοιπες μεγάλες αγορές.
H ελληνική αγορά ακολουθεί την αρνητική τάση των διεθνών χρηματιστηρίων, με την αυξημένη μεταβλητότητα να αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό των πρώτων συναλλαγών και να δημιουργεί προϋποθέσεις για έντονες διακυμάνσεις στη συνέχεια της συνεδρίασης.
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Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (6/11) ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά -2,22% και διαπραγματεύεται στις 2.553,55 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.550,32 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.587,04 μονάδες. Πρόκειται για τη δεύτερη μέρα ισχυρών πιέσεων, έπειτα από την χθεσινή πτώση κατά -1,92% λόγω της «κατάρρευσης» της μετοχής της Coca-Cola HBC, η οποία σήμερα χάνει πάνω από -2% και διαπραγματεύεται υπό των 50 ευρώ. Πτώση άνω του -3% σημειώνουν η Metlen και η Titan.
Στο επίκεντρο της αναταραχής βρίσκεται ο κλάδος της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν ότι η επικράτηση των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυστηρότερους κανόνες για την ανάπτυξη των data centers, περιορίζοντας τον ρυθμό επέκτασης των σχετικών επενδύσεων. Οι φόβοι αυτοί έχουν πυροδοτήσει μαζικές πωλήσεις σε μετοχές ημιαγωγών και τεχνολογικών κολοσσών.
Η χθεσινή συνεδρίαση στη Wall Street ήταν η χειρότερη από την κρίση των δασμών Τραμπ τον Απρίλιο του 2025, με τον Nasdaq να καταγράφει βουτιά 5,5% και να εισέρχεται σε περιοχή διόρθωσης, ενώ ο Dow Jones έχασε περίπου 1.800 μονάδες. Η ένταση των ρευστοποιήσεων προκάλεσε απώλειες χρηματιστηριακής αξίας τρισεκατομμυρίων δολαρίων, με το αρνητικό κλίμα να μεταφέρεται στη συνέχεια και στις υπόλοιπες μεγάλες αγορές.
H ελληνική αγορά ακολουθεί την αρνητική τάση των διεθνών χρηματιστηρίων, με την αυξημένη μεταβλητότητα να αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό των πρώτων συναλλαγών και να δημιουργεί προϋποθέσεις για έντονες διακυμάνσεις στη συνέχεια της συνεδρίασης.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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