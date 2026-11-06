Ισχυρό κύμα πωλήσεων στο Χρηματιστήριο: Πτώση άνω του 2% στη σκιά του παγκόσμιου sell off

Πιέσεις στις ελληνικές μετοχές με φόντο τη διεθνή χρηματιστηριακή αναταραχή - Στις παρυφές των 2.550 μονάδων υποχωρεί ο Γενικός Δείκτης - Κάτω από τα 50 ευρώ η Coca-Cola HBC - Οι επενδυτές στρέφουν την προσοχή τους στην αξιολόγηση της Fitch