«Πυρετός» διαβουλεύσεων στο Ισραήλ: Την Κυριακή θα δώσει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης ο Χέρτζογκ, πιέζει Άιζενκοτ και Νετανιάχου για συνεννόηση

«Σκοπεύω να εξαντλήσω κάθε δυνατότητα, προκειμένου να ενθαρρύνω τις πολιτικές δυνάμεις να προσεγγίσουν η μία την άλλη και να συμβάλουν στη συγκρότηση μιας σταθερής και καλής κυβέρνησης για τον λαό του Ισραήλ» δηλώνει ο πρόεδρος της χώρας