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Απίστευτο περιστατικό: Οδηγοί στην Αττική Οδό πιάστηκαν στα χέρια και κατέληξαν να χτυπιούνται με λοστούς
Απίστευτο περιστατικό: Οδηγοί στην Αττική Οδό πιάστηκαν στα χέρια και κατέληξαν να χτυπιούνται με λοστούς
Πρόκειται για έναν 23χρονο Έλληνα και έναν 60χρονο με καταγωγή από την Αλβανία
Σε μάχη με... λοστούς επιδόθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης (5/11) δύο οδηγοί αυτοκινήτων στην Αττική Οδό.
Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛ.ΑΣ., το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 17.30 το απόγευμα όταν οι δύο άνδρες, ένας 23χρονος Έλληνας και ένας 60χρονος από την Αλβανία, συνεπλάκησαν για λόγους που παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστοι.
Αρχικά πιάστηκαν στα χέρια, ωστόσο η ένταση δεν άργησε να κλιμακωθεί. Στη συνέχεια «επιστράτευσαν» λοστούς και άρχισαν να χτυπούν ο ένας τον άλλον, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά.
Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία.
Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛ.ΑΣ., το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 17.30 το απόγευμα όταν οι δύο άνδρες, ένας 23χρονος Έλληνας και ένας 60χρονος από την Αλβανία, συνεπλάκησαν για λόγους που παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστοι.
Αρχικά πιάστηκαν στα χέρια, ωστόσο η ένταση δεν άργησε να κλιμακωθεί. Στη συνέχεια «επιστράτευσαν» λοστούς και άρχισαν να χτυπούν ο ένας τον άλλον, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά.
Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία.
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