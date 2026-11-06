Έλεγχος της ευρωπαϊκής εισαγγελίας στην κτηνιατρική υπηρεσία Τρικάλων
ΕΛΛΑΔΑ
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία Τρίκαλα

Έλεγχος της ευρωπαϊκής εισαγγελίας στην κτηνιατρική υπηρεσία Τρικάλων

Η έρευνα αφορά επιδοτήσεις και ενισχύσεις της περιόδου 2020-2021

Έλεγχος της ευρωπαϊκής εισαγγελίας στην κτηνιατρική υπηρεσία Τρικάλων
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Αιφνιδιαστικό έλεγχο στην κτηνιατρική υπηρεσία Τρικάλων πραγματοποίησε χθες, Πέμπτη (5/11) κλιμάκιο της ευρωπαϊκής εισαγγελίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalavoice.gr, η έρευνα αφορά επιδοτήσεις και ενισχύσεις της περιόδου 2020-2021, ενώ από την υπηρεσία φέρεται να κατασχέθηκε υλικό.

Η ευρωπαϊκή εισαγγελία είναι αρμόδια για τη διερεύνηση και δίωξη εγκλημάτων που στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και υποθέσεις που αφορούν κοινοτικές χρηματοδοτήσεις.

Η αρμοδιότητά της καλύπτει υποθέσεις απάτης σε βάρος ευρωπαϊκών πόρων, όταν συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις.
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