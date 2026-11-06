JPMorgan και Citi για Metlen: Περιθώρια ανόδου έως 31% – Το στοίχημα του τέταρτου τριμήνου
JPMorgan και Citi για Metlen: Περιθώρια ανόδου έως 31% – Το στοίχημα του τέταρτου τριμήνου
Η JPMorgan διατηρεί σύσταση υπεραπόδοσης με τιμή στόχο τα 64 ευρώ, ενώ η Citi επαναλαμβάνει τη σύσταση αγοράς με στόχο τα 52 ευρώ - Οι δύο οίκοι διατηρούν θετική στάση για τις αναπτυξιακές προοπτικές του ομίλου
Θετικές παραμένουν οι προοπτικές της Metlen σύμφωνα με τις JPMorgan και Citi, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εννεαμήνου, με τους δύο αμερικανικούς οίκους να διατηρούν τις συστάσεις και τις τιμές στόχους τους. Παρά την ισχυρή αύξηση των εσόδων, οι αναλυτές επισημαίνουν ότι η διακοπή λειτουργίας της μεγαλύτερης μονάδας ηλεκτροπαραγωγής για 44 ημέρες επηρέασε την παραγωγή, χωρίς ωστόσο να μεταβάλλει τις εκτιμήσεις για τη μεσοπρόθεσμη πορεία του ομίλου.
Η JPMorgan διατηρεί σύσταση υπεραπόδοσης με τιμή στόχο τα 64 ευρώ, που αντιστοιχεί σε περιθώριο ανόδου περίπου 31%, ενώ η Citi επαναλαμβάνει τη σύσταση αγοράς με στόχο τα 52 ευρώ και αναμενόμενη συνολική απόδοση 9,5%, συμπεριλαμβανομένου του μερίσματος.
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Η JPMorgan διατηρεί σύσταση υπεραπόδοσης με τιμή στόχο τα 64 ευρώ, που αντιστοιχεί σε περιθώριο ανόδου περίπου 31%, ενώ η Citi επαναλαμβάνει τη σύσταση αγοράς με στόχο τα 52 ευρώ και αναμενόμενη συνολική απόδοση 9,5%, συμπεριλαμβανομένου του μερίσματος.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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