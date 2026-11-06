JPMorgan και Citi για Metlen: Περιθώρια ανόδου έως 31% – Το στοίχημα του τέταρτου τριμήνου

Η JPMorgan διατηρεί σύσταση υπεραπόδοσης με τιμή στόχο τα 64 ευρώ, ενώ η Citi επαναλαμβάνει τη σύσταση αγοράς με στόχο τα 52 ευρώ - Οι δύο οίκοι διατηρούν θετική στάση για τις αναπτυξιακές προοπτικές του ομίλου