Στο νοσοκομείο η Μαριάντα Πιερίδη: Ευχηθείτε μου να είναι όλα καλά
Στο νοσοκομείο η Μαριάντα Πιερίδη: Ευχηθείτε μου να είναι όλα καλά
Δεν ξέρω ακόμα τι είναι, το άγχος, η κούραση, κάτι άλλο; Θα δείξει, σχολίασε η τραγουδίστρια
Μια φωτογραφία από το νοσοκομείο δημοσίευσε η Μαριάντα Πιερίδη, σχολιάζοντας απευθυνόμενη στους διαδικτυακούς της φίλους, να ευχηθούν να εξελιχθούν όλα καλά με την υγεία της.
Η τραγουδίστρια έκανε μία ανάρτηση το πρωί της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου, στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, κάνοντας γνωστό ότι βρίσκεται σε ιδιωτικό νοσοκομείο της Αθήνας. Η ίδια άφησε να εννοηθεί ότι περνάει μια περιπέτεια, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει τι έχει συμβεί.
Στη λεζάντα της δημοσίευσης με μία φωτογραφία από τον ορό στο χέρι της, η Μαριάντα Πιερίδη αναφέρθηκε στην απρόσμενη αλλαγή της διάθεσής της και στην αβεβαιότητα για όσα αντιμετωπίζει, εικάζοντας πως μπορεί να ευθύνονται το άγχος και η κούραση για την περιπέτειά της, σημειώνοντας: «Και από τη χαρά περνάς σε κάτι που ακριβώς, δεν ξέρω ακόμα τι είναι. Το άγχος, η κούραση κάτι άλλο; Θα δείξει. Μόνο θετικές σκέψεις και ευχηθείτε μου να είναι όλα καλά».
Δείτε την ανάρτησή της
Η τραγουδίστρια έκανε μία ανάρτηση το πρωί της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου, στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, κάνοντας γνωστό ότι βρίσκεται σε ιδιωτικό νοσοκομείο της Αθήνας. Η ίδια άφησε να εννοηθεί ότι περνάει μια περιπέτεια, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει τι έχει συμβεί.
Στη λεζάντα της δημοσίευσης με μία φωτογραφία από τον ορό στο χέρι της, η Μαριάντα Πιερίδη αναφέρθηκε στην απρόσμενη αλλαγή της διάθεσής της και στην αβεβαιότητα για όσα αντιμετωπίζει, εικάζοντας πως μπορεί να ευθύνονται το άγχος και η κούραση για την περιπέτειά της, σημειώνοντας: «Και από τη χαρά περνάς σε κάτι που ακριβώς, δεν ξέρω ακόμα τι είναι. Το άγχος, η κούραση κάτι άλλο; Θα δείξει. Μόνο θετικές σκέψεις και ευχηθείτε μου να είναι όλα καλά».
Δείτε την ανάρτησή της
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