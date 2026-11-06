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Επιστρατεύστε τα μπουφάν σας: Κρύο και ισχυροί βοριάδες το Σαββατοκύριακο, μαλακώνει ο καιρός από εβδομάδα
Επιστρατεύστε τα μπουφάν σας: Κρύο και ισχυροί βοριάδες το Σαββατοκύριακο, μαλακώνει ο καιρός από εβδομάδα
Ο υδράργυρος αναμένεται να βρεθεί έως και 7 βαθμούς χαμηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα
Με αισθητό κρύο και ισχυρούς βοριάδες θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες, ενώ οι βροχές θα είναι λίγες και περιορισμένες, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema.gr Γιώργο Τσατραφύλλια. Ο υδράργυρος αναμένεται να βρεθεί έως και 7 βαθμούς χαμηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Γι’ αυτό, επιστρατεύστε τα μπουφάν σας!
Πιο αναλυτικά:
Για σήμερα, Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026, προβλέπονται πρωινές ομίχλες και τοπικές βροχές, κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά, τη νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 18 με 19 βαθμούς στα δυτικά και την Κρήτη και τους 20 βαθμούς στα Δωδεκάνησα. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ψύχρα θα είναι αισθητή.
Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, φτάνοντας τοπικά τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 μποφόρ στο Ιόνιο.
Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 16 βαθμούς, ενώ οι βοριάδες θα φτάσουν τα 6 μποφόρ.
Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγη συννεφιά, με πιθανότητα ασθενών βροχών. Στον Θερμαϊκό θα πνέουν ασθενείς άνεμοι, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 14 βαθμούς.
Το Σάββατο, οι ενισχυμένοι βοριάδες θα διατηρηθούν στα ανατολικά, αξιόλογες βροχές δεν προβλέπονται, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση. Την Κυριακή, το κρύο θα παραμείνει αισθητό στην ανατολική Ελλάδα. Αντίθετα, στη δυτική χώρα το σκηνικό θα διαφοροποιηθεί, με βροχές και επικράτηση νοτιάδων.
Από την επόμενη εβδομάδα, ο καιρός θα αρχίσει να μαλακώνει, με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας.
Πιο αναλυτικά:
Για σήμερα, Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026, προβλέπονται πρωινές ομίχλες και τοπικές βροχές, κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά, τη νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 18 με 19 βαθμούς στα δυτικά και την Κρήτη και τους 20 βαθμούς στα Δωδεκάνησα. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ψύχρα θα είναι αισθητή.
Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, φτάνοντας τοπικά τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 μποφόρ στο Ιόνιο.
Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 16 βαθμούς, ενώ οι βοριάδες θα φτάσουν τα 6 μποφόρ.
Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγη συννεφιά, με πιθανότητα ασθενών βροχών. Στον Θερμαϊκό θα πνέουν ασθενείς άνεμοι, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 14 βαθμούς.
Το Σάββατο, οι ενισχυμένοι βοριάδες θα διατηρηθούν στα ανατολικά, αξιόλογες βροχές δεν προβλέπονται, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση. Την Κυριακή, το κρύο θα παραμείνει αισθητό στην ανατολική Ελλάδα. Αντίθετα, στη δυτική χώρα το σκηνικό θα διαφοροποιηθεί, με βροχές και επικράτηση νοτιάδων.
Από την επόμενη εβδομάδα, ο καιρός θα αρχίσει να μαλακώνει, με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας.
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