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Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε ζευγάρι που μετέτρεψε υπόγειο διαμέρισμα σε οίκο ευγηρίας
Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε ζευγάρι που μετέτρεψε υπόγειο διαμέρισμα σε οίκο ευγηρίας
Ενας 56χρονος Ελληνας με την 48χρονη αλλοδαπή σύζυγό του, μετέτρεψαν τόσο το συγκεκριμένο διαμέρισμα όσο και παρακείμενο χώρο που είχε διαφορετική είσοδο, σε άτυπο χώρο φιλοξενίας ηλικιωμένων
Σε παράνομο οίκο ευγηρίας μετέτρεψε το υπόγειο διαμέρισμά του ένα ζευγάρι που συνελήφθη στην περιοχή της Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη.
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από έρευνα που έγινε στον συγκεκριμένο χώρο, μετά από σχετική εισαγγελική παραγγελία, το πρωί της Πέμπτης. Όπως προέκυψε, ο 56χρονος ημεδαπός ιδιοκτήτης μαζί με την 48χρονη αλλοδαπή σύζυγό του, μετέτρεψαν τόσο το συγκεκριμένο διαμέρισμα όσο και παρακείμενο χώρο που είχε διαφορετική είσοδο, σε άτυπο χώρο φιλοξενίας ηλικιωμένων με τις συνθήκες να μην είναι αρμόζουσες για τη διαβίωσης υπέργηρων ανθρώπων.
Εντός των διαμερισμάτων βρέθηκαν πέντε ηλικιωμένα άτομα, ενώ διαπιστώθηκε πλήθος υγειονομικών και άλλων παραβάσεων. Μετά την «έφοδο» των Αρχών ενημερώθηκαν οι οικείοι των ηλικιωμένων προκειμένου να τους παραλάβουν.
Το ζευγάρι συνελήφθη και η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους για εκθεση κατά συναυτουργία, θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Παράλληλα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα προχωρήσουν στην σφράγιση αλλά και στην επιβολή των διοικητικών προστίμων.
Σημειώνεται ότι η επιχείρηση προκειμένου να ελεγχθεί το υπόγειο διαμέρισμα και να διαπιστωθεί αν λειτουργούσε παράνομα ως οίκος ευγηρίας, στήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας – Τριανδρίας και δυνάμει Εισαγγελικής παραγγελίας στο πλαίσιο διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης,με τη συνδρομή υπαλλήλων των Τμημάτων Κοινωνικής Μέριμνας, Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από έρευνα που έγινε στον συγκεκριμένο χώρο, μετά από σχετική εισαγγελική παραγγελία, το πρωί της Πέμπτης. Όπως προέκυψε, ο 56χρονος ημεδαπός ιδιοκτήτης μαζί με την 48χρονη αλλοδαπή σύζυγό του, μετέτρεψαν τόσο το συγκεκριμένο διαμέρισμα όσο και παρακείμενο χώρο που είχε διαφορετική είσοδο, σε άτυπο χώρο φιλοξενίας ηλικιωμένων με τις συνθήκες να μην είναι αρμόζουσες για τη διαβίωσης υπέργηρων ανθρώπων.
Εντός των διαμερισμάτων βρέθηκαν πέντε ηλικιωμένα άτομα, ενώ διαπιστώθηκε πλήθος υγειονομικών και άλλων παραβάσεων. Μετά την «έφοδο» των Αρχών ενημερώθηκαν οι οικείοι των ηλικιωμένων προκειμένου να τους παραλάβουν.
Το ζευγάρι συνελήφθη και η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους για εκθεση κατά συναυτουργία, θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Παράλληλα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα προχωρήσουν στην σφράγιση αλλά και στην επιβολή των διοικητικών προστίμων.
Σημειώνεται ότι η επιχείρηση προκειμένου να ελεγχθεί το υπόγειο διαμέρισμα και να διαπιστωθεί αν λειτουργούσε παράνομα ως οίκος ευγηρίας, στήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας – Τριανδρίας και δυνάμει Εισαγγελικής παραγγελίας στο πλαίσιο διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης,με τη συνδρομή υπαλλήλων των Τμημάτων Κοινωνικής Μέριμνας, Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
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