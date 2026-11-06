«Όχι, δεν είναι αυτός»: Φώναζε η Μουρτζούκου για τον πατέρα της επειδή θα καταθέσει εναντίον της – Διεκόπη η δίκη για τις 12 Νοεμβρίου

Δείτε βίντεο από τη μεταγωγή της Μουρτζούκου:

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Διεκόπη για τις 12 Νοεμβρίου η δίκη της Ειρήνης Μουρτζούκου. Νωρίτερα, η 25χρονη μετήχθη στα δικαστήρια Πατρών υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας, προκειμένου να καθίσει στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού, για τον θάνατο τριών βρεφών, υπόθεση που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη.Κατά τη δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας, μεταξύ των προσώπων που δήλωσαν παράσταση ήταν και ο πατέρας της. Ο ίδιος δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο, ωστόσο έδωσε το παρών ο δικηγόρος του, Όθωνας Παπαδόπουλος. Όταν το άκουσε αυτό η Μουρτζούκου άρχισε να φωνάζει και να λέει ότιΑπό νωρίς, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις είχαν αναπτυχθεί τόσο στο εσωτερικό όσο και στον περιβάλλοντα χώρο του Δικαστικού Μεγάρου Πατρών, λαμβάνοντας αυξημένα μέτρα ασφαλείας.Η παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων ήταν ιδιαίτερα έντονη, καθώς κατά τις προηγούμενες μεταγωγές της 26χρονης στα δικαστήρια της Πάτρας είχαν σημειωθεί έντονες αποδοκιμασίες από συγκεντρωμένους πολίτες, τόσο κατά την άφιξή της όσο και κατά την αποχώρησή της.Μάλιστα έξω από το δικαστικό μέγαρο πολίτες ανέβασαν πανό για τα βρέφη που έφυγαν τόσο άδικα από τη ζωή.