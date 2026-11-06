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«Όχι, δεν είναι αυτός»: Φώναζε η Μουρτζούκου για τον πατέρα της επειδή θα καταθέσει εναντίον της – Διεκόπη η δίκη για τις 12 Νοεμβρίου
«Όχι, δεν είναι αυτός»: Φώναζε η Μουρτζούκου για τον πατέρα της επειδή θα καταθέσει εναντίον της – Διεκόπη η δίκη για τις 12 Νοεμβρίου
Η 26χρονη κατηγορείται για τρεις ανθρωποκτονίες βρεφών και απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος πρώην συντρόφου της
Διεκόπη για τις 12 Νοεμβρίου η δίκη της Ειρήνης Μουρτζούκου. Νωρίτερα, η 25χρονη μετήχθη στα δικαστήρια Πατρών υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας, προκειμένου να καθίσει στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού, για τον θάνατο τριών βρεφών, υπόθεση που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη.
Κατά τη δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας, μεταξύ των προσώπων που δήλωσαν παράσταση ήταν και ο πατέρας της. Ο ίδιος δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο, ωστόσο έδωσε το παρών ο δικηγόρος του, Όθωνας Παπαδόπουλος. Όταν το άκουσε αυτό η Μουρτζούκου άρχισε να φωνάζει και να λέει ότι «δεν είναι πατέρας μου αυτός ο άνθρωπος».
Από νωρίς, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις είχαν αναπτυχθεί τόσο στο εσωτερικό όσο και στον περιβάλλοντα χώρο του Δικαστικού Μεγάρου Πατρών, λαμβάνοντας αυξημένα μέτρα ασφαλείας.
Η παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων ήταν ιδιαίτερα έντονη, καθώς κατά τις προηγούμενες μεταγωγές της 26χρονης στα δικαστήρια της Πάτρας είχαν σημειωθεί έντονες αποδοκιμασίες από συγκεντρωμένους πολίτες, τόσο κατά την άφιξή της όσο και κατά την αποχώρησή της.
Μάλιστα έξω από το δικαστικό μέγαρο πολίτες ανέβασαν πανό για τα βρέφη που έφυγαν τόσο άδικα από τη ζωή.
Κατά τη δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας, μεταξύ των προσώπων που δήλωσαν παράσταση ήταν και ο πατέρας της. Ο ίδιος δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο, ωστόσο έδωσε το παρών ο δικηγόρος του, Όθωνας Παπαδόπουλος. Όταν το άκουσε αυτό η Μουρτζούκου άρχισε να φωνάζει και να λέει ότι «δεν είναι πατέρας μου αυτός ο άνθρωπος».
Από νωρίς, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις είχαν αναπτυχθεί τόσο στο εσωτερικό όσο και στον περιβάλλοντα χώρο του Δικαστικού Μεγάρου Πατρών, λαμβάνοντας αυξημένα μέτρα ασφαλείας.
Δείτε βίντεο από τη μεταγωγή της Μουρτζούκου:
Η παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων ήταν ιδιαίτερα έντονη, καθώς κατά τις προηγούμενες μεταγωγές της 26χρονης στα δικαστήρια της Πάτρας είχαν σημειωθεί έντονες αποδοκιμασίες από συγκεντρωμένους πολίτες, τόσο κατά την άφιξή της όσο και κατά την αποχώρησή της.
Μάλιστα έξω από το δικαστικό μέγαρο πολίτες ανέβασαν πανό για τα βρέφη που έφυγαν τόσο άδικα από τη ζωή.
Η κατηγορούμενη βρίσκεται από την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου στο Τμήμα Μεταγωγών της Πάτρας, έχοντας μεταφερθεί από τις φυλακές Ελαιώνα Θηβών, όπου κρατούνταν.
Η πρώτη υπόθεση αφορά περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε τα Χριστούγεννα του 2020, όταν, σύμφωνα με τις κατηγορίες, αποπειράθηκε να αφαιρέσει τη ζωή της τότε συντρόφου της.
Στη συνέχεια, στο κατηγορητήριο περιλαμβάνεται ο θάνατος ενός βρέφους μόλις έξι μηνών, στις 4 Φεβρουαρίου 2021, το οποίο ήταν παιδί φίλης της.
Ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν και οι δύο υποθέσεις που αφορούν τα δικά της παιδιά. Συγκεκριμένα, στις 19 Ιουνίου 2022 καταγράφηκε ο θάνατος της πρώτης κόρης της, ηλικίας μόλις 19 ημερών, ενώ στις 17 Οκτωβρίου 2023 πέθανε και η δεύτερη κόρη της, σε ηλικία δύο μηνών.
Το κατηγορητήριοΣύμφωνα με το κατηγορητήριο, η 26χρονη αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για απόπειρα ανθρωποκτονίας.
Η πρώτη υπόθεση αφορά περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε τα Χριστούγεννα του 2020, όταν, σύμφωνα με τις κατηγορίες, αποπειράθηκε να αφαιρέσει τη ζωή της τότε συντρόφου της.
Στη συνέχεια, στο κατηγορητήριο περιλαμβάνεται ο θάνατος ενός βρέφους μόλις έξι μηνών, στις 4 Φεβρουαρίου 2021, το οποίο ήταν παιδί φίλης της.
Ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν και οι δύο υποθέσεις που αφορούν τα δικά της παιδιά. Συγκεκριμένα, στις 19 Ιουνίου 2022 καταγράφηκε ο θάνατος της πρώτης κόρης της, ηλικίας μόλις 19 ημερών, ενώ στις 17 Οκτωβρίου 2023 πέθανε και η δεύτερη κόρη της, σε ηλικία δύο μηνών.
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