Βρέφος που είχε προσβληθεί από ιλαρά πέθανε στο Ουισκόνσιν για πρώτη φορά εδώ και 36 χρόνια

Το 2000 είχε ανακοινωθεί η εξάλειψη της ιλαράς από τις ΗΠΑ χάρη στον εμβολιασμό αλλά εδώ και μερικά χρόνια η νόσος επέστρεψε, διότι μειώθηκε η εμβολιαστική κάλυψη και επειδή έχει αυξηθεί η καχυποψία του πληθυσμού απέναντι στις υγειονομικές αρχές