Πλεύρης για μεταναστευτικό: Η Λιβύη δεν συνεργάζεται μετά το τουρκολιβυκό μνημόνιο, ετοιμαζόμαστε για κρίση στην Κρήτη

«Βλέπουμε έλλειψη συνεργασίας πια. Μη δυνατότητα αποτροπής βλέπαμε, αλλά σε αυτό το 3ήμερο είδαμε απουσία κάθε προσπάθειας» είπε ο Θάνος Πλεύρης για τη Λιβύη