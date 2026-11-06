Πλεύρης για μεταναστευτικό: Η Λιβύη δεν συνεργάζεται μετά το τουρκολιβυκό μνημόνιο, ετοιμαζόμαστε για κρίση στην Κρήτη
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Πλεύρης για μεταναστευτικό: Η Λιβύη δεν συνεργάζεται μετά το τουρκολιβυκό μνημόνιο, ετοιμαζόμαστε για κρίση στην Κρήτη

«Βλέπουμε έλλειψη συνεργασίας πια. Μη δυνατότητα αποτροπής βλέπαμε, αλλά σε αυτό το 3ήμερο είδαμε απουσία κάθε προσπάθειας» είπε ο Θάνος Πλεύρης για τη Λιβύη

Πλεύρης για μεταναστευτικό: Η Λιβύη δεν συνεργάζεται μετά το τουρκολιβυκό μνημόνιο, ετοιμαζόμαστε για κρίση στην Κρήτη
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Την απουσία συνεργασίας της Λιβύης στο μεταναστευτικό μετά την έγκριση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου επισήμανε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, προσθέτοντας ότι «ετοιμαζόμαστε και για κρίση στην Κρήτη».

Όπως είπε στον ΑΝΤ1 το πρωί της Παρασκευής «μέχρι και τον Ιούλιο ήταν αυξημένες οι ροές, από τον Αύγουστο παρατηρήθηκε μια αύξηση και αυτό συνεχίστηκε τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο είχαμε κορύφωση ενώ τις τρεις πρώτες ημέρες του Νοεμβρίου, μετά την ψήφιση του τουρκολιβυκού μνημονίου, είχαμε μεγαλύτερη έξαρση. Οι μεταναστευτικές ροές από τη Λιβύη αποδίδονται και στην ανικανότητα του λιβυκού κράτους και στη διαφθορά αλλά μετά το τουρκολιβυκό μνημόνιο είχαμε 1.700 άτομα σε τρεις ημέρες».

«Βλέπουμε έλλειψη συνεργασίας πια. Μη δυνατότητα αποτροπής βλέπαμε, αλλά σε αυτό το 3ήμερο είδαμε απουσία κάθε προσπάθειας» πρόσθεσε ο κ. Πλεύρης.

Αναφερόμενος στις δομές φιλοξενίας στην Κρήτη, ο υπουργός Μετανάστευσης σημείωσε ότι οι «Αθάνατοι» αναμένεται να αρχίσουν να δέχονται κόσμο από την επόμενη εβδομάδα. «Δεν θα είναι στην πλήρη ανάπτυξη, μέσα στον χειμώνα θα κάνουμε καλύτερη και την Αγιά και τους Αθανάτους» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Πλεύρης προειδοποιώντας ότι «ετοιμαζόμαστε για κρίση στην Κρήτη»..



Μιλώντας, στη συνέχεια, για τις επιστροφές μεταναστών είπε ότι το πρώτο δεκάμηνο έχουν ξεπεράσει τις 6.000 όταν αυτός ο αριθμός είχε γίνει όλο το 2025: «Κάνουμε επιστροφές σε Αίγυπτο και Πακιστάν. Έχουμε ετοιμάσει 4 πτήσεις τσάρτερ για Μπαγκλαντές, δύσκολες πτήσεις με 22 ώρες και 120 αστυνομικούς για 60 μετανάστες».

Ανακοίνωσε, επίσης, ότι «στις 16 Νοεμβρίου θα γίνουν ανακοινώσεις στη Βιέννη για τα κέντρα υποδοχής εκτός Ευρώπης. Θα γίνουν ανακοινώσεις για τη χώρα και το ακριβές χρονοδιάγραμμα που ξεκινάει τον Ιανουάριο σε πιλοτική φάση».

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Ειδικά για το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου, ο Θάνος Πλεύρης τόνισε «η Ελλάδα ξεκινά τη διαδικασία σύμφωνα με την εθνική κυριαρχία και τη διεθνή νομιμότητα, η Ελλάδα θα απαντήσει σε κάθε αντίδραση Δεν θα μείνει τίποτα αναπάντητο σε θέματα εθνικής κυριαρχίας και αυτό θα το δούμε στο πεδίο».
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