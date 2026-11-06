Διεθνές οργανωμένο έγκλημα: Συνέδριο στην Αθήνα με τη συμμετοχή στελεχών του FBI
ΕΛΛΑΔΑ
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Διεθνές οργανωμένο έγκλημα: Συνέδριο στην Αθήνα με τη συμμετοχή στελεχών του FBI

Το επιστημονικό συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 7 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Διεθνές οργανωμένο έγκλημα: Συνέδριο στην Αθήνα με τη συμμετοχή στελεχών του FBI
Η δικαστική και αστυνομική συνεργασία, η εμπορία ανθρώπων και η ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων στο επίκεντρο του συνεδρίου που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 7 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Οι τρόποι με τους οποίους μπορούν να συνεργάζονται οι δικαστικές και αστυνομικές αρχές διαφορετικών χωρών για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος θα βρεθούν στο επίκεντρο επιστημονικού συνεδρίου το Σάββατο 7 Νοεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, με τη συμμετοχή στελεχών του FBI και του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Το συνέδριο, με τίτλο «Βέλτιστες πρακτικές δικαστικής και αστυνομικής συνεργασίας για την αντιμετώπιση του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος», συνδιοργανώνουν η Ένωση Μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος, υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων και με τη συνεργασία της πρεσβείας των ΗΠΑ.

Μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, εισαγγελικοί λειτουργοί, εκπρόσωποι αρμόδιων υπηρεσιών και στελέχη από τις ΗΠΑ θα ανταλλάξουν εμπειρίες σε τέσσερις στρογγυλές τράπεζες. Οι συζητήσεις θα καλύψουν τη διεθνή δικαστική συνεργασία, την εμπορία ανθρώπων και τα ναρκωτικά, το οικονομικό έγκλημα και την προστασία των πολιτιστικών αγαθών, καθώς και τη διαφθορά και την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων.

Στην ανακοίνωσή της, η Ένωση Μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους επισημαίνει και τον ρόλο του ΝΣΚ, ως θεσμικού παραστάτη του Δημοσίου, στην ανάκτηση των εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και στην αποκατάσταση της ζημίας που αυτές προκαλούν στο κοινωνικό σύνολο.

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν από τις 09:00 έως τις 17:30 στην αίθουσα «Γιάννης Μαρίνος» και θα μεταδοθούν ζωντανά μέσω YouTube.

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