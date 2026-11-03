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ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες των υποψηφίων για 75 θέσεις σε βρεφονηπιακούς σταθμούς
ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες των υποψηφίων για 75 θέσεις σε βρεφονηπιακούς σταθμούς
Αφορά συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους βρεφονηπιακούς σταθμούς της ΔΥΠΑ
Αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση για την πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς (ΒΝΣ) της ΔΥΠΑ. Οι προσλήψεις αφορούν την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών για το σχολικό έτος 2026–2027, σύμφωνα με την ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2026.
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά ενστάσεις κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης προσλαμβανομένων και αποκλειομένων από την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026.
Δείτε τα αποτελέσματα, εδώ.
Οι ενστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο ΑΣΕΠ, στη διεύθυνση prosl.enstasi@asep.gr. Για να εξεταστεί κάθε ένσταση, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου ύψους 50 ευρώ. Το παράβολο εκδίδεται είτε μέσω της εφαρμογής e-Παράβολο, στην οποία παραπέμπει ο ιστότοπος του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ).
Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει στην ένσταση τον κωδικό ή τον αριθμό του παραβόλου και να καταβάλει το αντίτιμό του έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. Εάν η ένσταση γίνει δεκτή, το ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.
Οι θέσεις εργασίας
Οι 75 θέσεις, με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως τις 31 Ιουλίου 2027, κατανέμονται ως εξής:
Αττική (26)
Αιτωλοακαρνανία (6)
Άρτα (1)
Αχαΐα (1)
Δράμα (2)
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά ενστάσεις κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης προσλαμβανομένων και αποκλειομένων από την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026.
Δείτε τα αποτελέσματα, εδώ.
Οι ενστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο ΑΣΕΠ, στη διεύθυνση prosl.enstasi@asep.gr. Για να εξεταστεί κάθε ένσταση, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου ύψους 50 ευρώ. Το παράβολο εκδίδεται είτε μέσω της εφαρμογής e-Παράβολο, στην οποία παραπέμπει ο ιστότοπος του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ).
Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει στην ένσταση τον κωδικό ή τον αριθμό του παραβόλου και να καταβάλει το αντίτιμό του έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. Εάν η ένσταση γίνει δεκτή, το ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.
Οι θέσεις εργασίας
Οι 75 θέσεις, με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως τις 31 Ιουλίου 2027, κατανέμονται ως εξής:
Αττική (26)
Αιτωλοακαρνανία (6)
Άρτα (1)
Αχαΐα (1)
Δράμα (2)
Ευρυτανία (5)
Ημαθία (3)
Θεσσαλονίκη (3)
Θεσπρωτία (2)
Ιωάννινα (3)
Καβάλα (5)
Καρδίτσα (5)
Μεσσηνία (3)
Ξάνθη (4)
Ροδόπη (3)
Σέρρες (1)
Τρίκαλα (2)
Ημαθία (3)
Θεσσαλονίκη (3)
Θεσπρωτία (2)
Ιωάννινα (3)
Καβάλα (5)
Καρδίτσα (5)
Μεσσηνία (3)
Ξάνθη (4)
Ροδόπη (3)
Σέρρες (1)
Τρίκαλα (2)
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