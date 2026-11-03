Ξεσπά η μητέρα της 21χρονης Έμμας: «Το δικαστήριο αρνήθηκε αναβολή, η πρόεδρος είπε ότι δεν είναι απαραίτητη η παρουσία μου»

H νεαρή έχασε τη ζωή της όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο και εγκαταλείφθηκε αιμόφυρτη στον δρόμο τον Νοέμβριο του 2022 - Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα αναβολής, παρά την αδυναμία των γονιών της 21χρονης να μεταβούν στη Θεσσαλονίκη - «Δεν φτάνει ο πόνος μας, έχουμε να αντιμετωπίσουμε και τη Δικαιοσύνη», καταγγέλλει η Κέλλυ Καμπάκη