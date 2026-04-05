«Θέλω να την κάνω περήφανη μέσα από μία ζωή με νόημα»: Συγκλονίζει η λήπτρια της καρδιάς της Έμμας που σκοτώθηκε σε τροχαίο
«Θέλω να την κάνω περήφανη μέσα από μία ζωή με νόημα»: Συγκλονίζει η λήπτρια της καρδιάς της Έμμας που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Η Σάντι, λίγο πριν γίνει μητέρα διαπίστωσε σε ένα καρδιογράφημα πως είχε οξεία μυοκαρδίτιδα και το 2022 κρίθηκε πως πρέπει να κάνει μεταμόσχευση - Μετά τη γενναία απόφαση των γονιών της Έμμας Καρυωτάκη της δόθηκε μία δεύτερη ευκαιρία και σήμερα λέει πως παίζει με τον γιο της
Η Σάντι Λέντι κέρδισε μία δεύτερη ευκαιρία στη ζωή χάρη στην απόφαση των γονιών της Έμμας Καρυωτάκη να δωρίσουν τα όργανα του παιδιού τους, μετά το τροχαίο που έγινε τον Νοέμβριο του 2022 στη Θεσσαλονίκη.
«Θέλω να την κάνω περήφανη μέσα από μία ζωή με νόημα. Είναι πολύ κρίμα να χάνονται τα όργανα όταν μπορούν να σώζουν ζωές», λέει σήμερα η Σάντι που ζει με την καρδιά της Έμμας. Σε ερώτηση για το πώς είναι να ζεις με την καρδιά κάποιου άλλου απάντησε: «είναι πάντα η σκέψη μου σε αυτό τον άνθρωπο που χάρισε ζωή και οτιδήποτε συμβαίνει στη ζωή μου το ξεπερνάω σκεπτόμενη την προσφορά της Έμμας».
Κάθε πρωί που ξυπνάει, «έχω αυτή τη συνήθεια μετά από όλη την περιπέτεια ειδικά μετά το νοσοκομείο, να σκέφτομαι ότι ξύπνησα άλλη μια μέρα. Και αμέσως η σκέψη μου πάει σε εκείνη γιατί χάρη σε εκείνη έχω αυτή την ευκαιρία», λέει στον ALPHA.
Η Σάντι, λίγο πριν γίνει μητέρα διαπίστωσε σε ένα καρδιογράφημα πως είχε οξεία μυοκαρδίτιδα. Η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε και το 2022 χρειαζόταν μεταμόσχευση. «Χτυπάει το τηλέφωνο, έχουμε ακούσει όλα αυτά στις ειδήσεις για την Εμμανουέλα και ξέρω ότι είναι αυτό. Εκείνη την ώρα ξέσπασε σε κλάματα. Πολύ έντονη στιγμή και μεγάλος φόβος ταυτόχρονα. Το παιδί μου εκείνη την ημέρα, τηλέφωνο κατευθείαν ήρθε από τα Γιάννενα να το χαιρετίσω πριν. Πήγα για το όλα ή τίποτα. Δεν ήξερα αν θα βγω από το χειρουργείο. Πάντως θα έβγαινα, αν έβγαινα, σίγουρα καλύτερα. Έμεινα αρκετά στην εντατική. Όταν πήγα στο δωμάτιο και μπόρεσε να έρθει ο Σταύρος μου είπε “είδες μαμά τώρα θα παίξουμε μπάσκετ, θα τα καταφέρουμε”», θυμάται.
Μετά από ενάμιση χρόνο συνάντησε τη μητέρα της Έμμας: «αγκαλιαστήκαμε σφιχτά, κλαίγαμε και της έλεγα ευχαριστώ που ήθελα να βγάλω από μέσα μου, να της το πω, να το εκφράσω. Το συγκλονιστικό για εμένα ήταν ότι μου έλεγε και εκείνη ευχαριστώ, ευχαριστώ που το παιδί μου ζει μέσα από εσάς. Για κάποιους ανθρώπους είναι η τελευταία λύση. Υπάρχουν πολλοί στις λίστες που περιμένουν», δηλώνει.
Η Σάντι λέει πως σήμερα παίζει με τον γιο της «τα πάντα». «Αυτό το παιδάκι μεγάλωσε μέσα σε μια… Ήμουν άρρωστη τα πρώτα του χρόνια, δεν μπορούσα ούτε πολλά παιχνίδια, ούτε πολλά τρεχάματα που θέλουν τα παιδάκια όταν είναι μικρά. Τώρα αναπληρώνουμε», κατέληξε.
Η Έμμα Καρυωτάκη, φοιτήτρια της Κτηνιατρικής Σχολής του ΑΠΘ με καταγωγή από την Κρήτη, είχε νοσηλευτεί πέντε μέρες στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου όπου τελικά άφησε την τελευταία της πνοή. Επιδεικνύοντας μεγαλείο ψυχής, οι γονείς αποφάσισαν να δωρίσουν τα όργανα της κόρης τους.
Υπενθυμίζεται ότι ο οδηγός, με καταγωγή από την Αλβανία, καταδικάστηκε τον Δεκέμβριο του 2023 από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης σε φυλάκιση 16,5 ετών χωρίς αναστολή. Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο έχει προσδιοριστεί να γίνει τους επόμενους μήνες.
Κατά το κατηγορητήριο, είχε αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα, η οποία έφτανε τα 104 χλμ/ώρα (με επιτρεπόμενο όριο τα 50 χλμ/ώρα), ενώ το αυτοκίνητο, το οποίο δεν ήταν δικό του, ήταν τεχνικά ανασφαλές και επικίνδυνο, καθώς είχε υποστεί μετατροπές, ώστε να πολλαπλασιαστεί η ιπποδύναμή του.
«Θέλω να την κάνω περήφανη μέσα από μία ζωή με νόημα. Είναι πολύ κρίμα να χάνονται τα όργανα όταν μπορούν να σώζουν ζωές», λέει σήμερα η Σάντι που ζει με την καρδιά της Έμμας. Σε ερώτηση για το πώς είναι να ζεις με την καρδιά κάποιου άλλου απάντησε: «είναι πάντα η σκέψη μου σε αυτό τον άνθρωπο που χάρισε ζωή και οτιδήποτε συμβαίνει στη ζωή μου το ξεπερνάω σκεπτόμενη την προσφορά της Έμμας».
Κάθε πρωί που ξυπνάει, «έχω αυτή τη συνήθεια μετά από όλη την περιπέτεια ειδικά μετά το νοσοκομείο, να σκέφτομαι ότι ξύπνησα άλλη μια μέρα. Και αμέσως η σκέψη μου πάει σε εκείνη γιατί χάρη σε εκείνη έχω αυτή την ευκαιρία», λέει στον ALPHA.
Η Σάντι, λίγο πριν γίνει μητέρα διαπίστωσε σε ένα καρδιογράφημα πως είχε οξεία μυοκαρδίτιδα. Η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε και το 2022 χρειαζόταν μεταμόσχευση. «Χτυπάει το τηλέφωνο, έχουμε ακούσει όλα αυτά στις ειδήσεις για την Εμμανουέλα και ξέρω ότι είναι αυτό. Εκείνη την ώρα ξέσπασε σε κλάματα. Πολύ έντονη στιγμή και μεγάλος φόβος ταυτόχρονα. Το παιδί μου εκείνη την ημέρα, τηλέφωνο κατευθείαν ήρθε από τα Γιάννενα να το χαιρετίσω πριν. Πήγα για το όλα ή τίποτα. Δεν ήξερα αν θα βγω από το χειρουργείο. Πάντως θα έβγαινα, αν έβγαινα, σίγουρα καλύτερα. Έμεινα αρκετά στην εντατική. Όταν πήγα στο δωμάτιο και μπόρεσε να έρθει ο Σταύρος μου είπε “είδες μαμά τώρα θα παίξουμε μπάσκετ, θα τα καταφέρουμε”», θυμάται.
«Μαμά τώρα θα παίξουμε μπάσκετ»
Μετά από ενάμιση χρόνο συνάντησε τη μητέρα της Έμμας: «αγκαλιαστήκαμε σφιχτά, κλαίγαμε και της έλεγα ευχαριστώ που ήθελα να βγάλω από μέσα μου, να της το πω, να το εκφράσω. Το συγκλονιστικό για εμένα ήταν ότι μου έλεγε και εκείνη ευχαριστώ, ευχαριστώ που το παιδί μου ζει μέσα από εσάς. Για κάποιους ανθρώπους είναι η τελευταία λύση. Υπάρχουν πολλοί στις λίστες που περιμένουν», δηλώνει.
«Ευχαριστώ που το παιδί μου ζει μέσα από εσάς»
Η Σάντι λέει πως σήμερα παίζει με τον γιο της «τα πάντα». «Αυτό το παιδάκι μεγάλωσε μέσα σε μια… Ήμουν άρρωστη τα πρώτα του χρόνια, δεν μπορούσα ούτε πολλά παιχνίδια, ούτε πολλά τρεχάματα που θέλουν τα παιδάκια όταν είναι μικρά. Τώρα αναπληρώνουμε», κατέληξε.
Η Έμμα Καρυωτάκη, φοιτήτρια της Κτηνιατρικής Σχολής του ΑΠΘ με καταγωγή από την Κρήτη, είχε νοσηλευτεί πέντε μέρες στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου όπου τελικά άφησε την τελευταία της πνοή. Επιδεικνύοντας μεγαλείο ψυχής, οι γονείς αποφάσισαν να δωρίσουν τα όργανα της κόρης τους.
Το τροχαίο
Υπενθυμίζεται ότι ο οδηγός, με καταγωγή από την Αλβανία, καταδικάστηκε τον Δεκέμβριο του 2023 από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης σε φυλάκιση 16,5 ετών χωρίς αναστολή. Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο έχει προσδιοριστεί να γίνει τους επόμενους μήνες.
Κατά το κατηγορητήριο, είχε αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα, η οποία έφτανε τα 104 χλμ/ώρα (με επιτρεπόμενο όριο τα 50 χλμ/ώρα), ενώ το αυτοκίνητο, το οποίο δεν ήταν δικό του, ήταν τεχνικά ανασφαλές και επικίνδυνο, καθώς είχε υποστεί μετατροπές, ώστε να πολλαπλασιαστεί η ιπποδύναμή του.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
