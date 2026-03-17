«Θέλω να ακούσω ότι η συνοδηγός είναι ένοχη», λέει η μητέρα της 21χρονης Έμμας για το θανατηφόρο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη
Η υπόθεση εκδικάζεται στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης - Ο 30χρονος οδηγός του μοιραίου ΙΧ έχει ήδη καταδικαστεί σε κάθειρξη 16,5 ετών
Στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης εκδικάζεται η υπόθεση της 23χρονης συνεπιβάτιδας, που σχετίζεται με το τροχαίο δυστύχημα του Νοεμβρίου 2022, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε και σκότωσε την 21χρονη φοιτήτρια Έμμα Καρυωτάκη, στην περιοχή της Καμάρας, στο κέντρο της πόλης.
Η 23χρονη συνοδηγός θα βρεθεί στο εδώλιο για υπόθαλψη εγκληματία, κατηγορία που έχει να κάνει με τη στάση της μετά την θανατηφόρα παράσυρση.
Υπενθυμίζεται ότι ο 30χρονος οδηγός του αυτοκινήτου είχε καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης 16,5 για επικίνδυνη οδήγηση που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο, εγκατάλειψη τροχαίου ατυχήματος και οδήγηση χωρίς άδεια.
Η 23χρονη, όπως γράφει το thestival.gr, είχε απαλλαγεί βάσει βουλεύματος από την κατηγορία της συνέργειας
«Θα είναι μια ηθική ικανοποίηση για εμένα να ακούσω τη λέξη «ένοχη». Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Θέλω να ακούσω ότι είναι ένοχη γιατί είναι ένοχη. Σκοπός μας είναι να λογοδοτήσει για όλες τις αξιόποινες πράξεις της. Δεν ήταν μόνο η υπόθαλψη εγκληματία αυτό που έκανε», δήλωσε μεταξύ άλλων.
Από την πλευρά του ο δικηγόρος της οικογένειας της αδικοχαμένης φοιτήτριας, Νίκος Ρουσόπουλος σημείωσε «είναι σήμερα μια πρωτοποριακή δίκη, που αναγνωρίζει και τη νομολογία πλέον στην Ελλάδα από τη στιγμή που μια συνοδηγός που φέρεται και έρχεται κατηγορούμενη τουλάχιστον για υπόθαλψη εγκληματία και βεβαίως ανοίγει και ο δρόμος για να μπορούν να ασκηθούν διώξεις και για άμεση συνέργεια. Είναι μια πρωτοποριακή υπόθεση, υπάρχει μόνο μια υπόθεση η οποία έχει εκδικαστεί στο Ναύπλιο. Που πραγματικά καταδικάζεται συνοδηγός για άμεση συνέργεια, πιστεύω πως και αυτό θα δώσει ένα στίγμα ότι κανείς που επιβαίνει σε ένα αυτοκίνητο έχει και αυτός ευθύνη».
«Θέλω να ακούσω ότι είναι ένοχη»Σε δηλώσεις της έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης η Κέλλυ Καμπάκη, μητέρα της Έμμας, έκανε λόγο για ενοχή της 23χρονης οδηγού.
