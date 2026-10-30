Έκρηξη στην Πλάκα: Για ένα κομμάτι χαλκού 20 ευρώ χάσαμε τους ανθρώπους μας, λένε οι συγγενείς των τεσσάρων Αμερικανών

Ο δικηγόρος των οικογενειών δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας - Είπε ότι οι δύο Έλληνες και ο Αλβανός, που έκλεψαν το κομμάτι χαλκοσωλήνα, θα μπορούσαν να έχουν ειδοποιήσει τις Αρχές, καθώς αντιλήφθηκαν τη διαρροή αερίου

Αμερικανών που έχασαν τη ζωή τους στη φονική έκρηξη στην



Ο δικηγόρος των συγγενών των Αμερικανών που σκοτώθηκαν με τόσο τραγικό τρόπο, Γιώργος Καραπάνος, εμφανίστηκε νωρίτερα σήμερα στα δικαστήρια, όπου οδηγήθηκαν οι τρεις συλληφθέντες, και δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας.







«Δεν μπορούν να αντιληφθούν το γεγονός ότι χάσανε τους ανθρώπους τους για ένα κομμάτι χαλκού αξίας 20 ευρώ και ότι, παρ' όλο που αντιλήφθηκαν οι δράστες το γεγονός ότι υπάρχει μια διαρροή, δεν ενημέρωσαν τις Αρχές, προκειμένου έστω και στο τέλος της ημέρας να αποφευχθεί αυτή η τραγωδία» ανέφερε χαρακτηριστικά.







Ο δικηγόρος των συγγενών έθεσε ευθέως ζήτημα ευθυνών και για την τοποθέτηση του μετρητή φυσικού αερίου στο κτίριο, υποστηρίζοντας ότι το σημείο στο οποίο είχε εγκατασταθεί, δεν επέτρεπε την εκτόνωση ενδεχόμενης διαρροής.



«Θεωρώ δεδομένο ότι ευθύνεται και το φυσικό αέριο, το οποίο επέτρεψε να τοποθετηθεί ο συγκεκριμένος μετρητής στο συγκεκριμένο σημείο, στο οποίο δεν υπήρχε καμία δυνατότητα εκτόνωσης της διαρροής, όποια, απ' όποιο τρόπο και να ερχόταν αυτή» δήλωσε.



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«Θα επαναληφθεί και σήμερα ενώπιον της κυρίας ανακρίτριας» είπε, πριν οι τρεις κατηγορούμενοι πάρουν προθεσμία για τη Δευτέρα. «Θα λάβουμε αντίγραφα της δικογραφίας και, αφού τα μελετήσουμε, θα υποβάλουμε και αιτήματα, προκειμένου να διαλευκανθεί η υπόθεση στο σύνολό της και να εξακριβωθούν και οι πρόσθετες ευθύνες τυχόν εμπλεκομένων προσώπων».



«Ακόμα δεν έχουμε συγκεκριμένα πρόσωπα, ακόμα δεν έχουμε πάρει τη δικογραφία. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε άμεση πρόσβαση στο σύνολο της δικογραφίας, με δεδομένο ότι τώρα διενεργείται η κύρια ανάκριση. Στην πορεία θα πάρουμε, θα μελετήσουμε τη δικογραφία και τυχόν πρόσωπα τα οποία εμπλέκονται θα μηνυθούν» σημείωσε.



Υπενθυμίζεται ότι οι τρεις κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι. Πρόκειται για δύο Έλληνες και έναν υπήκοο Αλβανίας, οι οποίοι συνελήφθησαν με εντάλματα σύλληψης, έπειτα από την ολοκλήρωση της έρευνας της Πυροσβεστικής.



Την οργή και τη συντριβή των συγγενών των τεσσάρωνπου έχασαν τη ζωή τους στη φονικήστην Πλάκα , τον περασμένο Σεπτέμβριο, μετέφερε σήμερα ο δικηγόρος τους, Γιώργος Καραπάνος, επισημαίνοντας ότι οι άνθρωποί τους χάθηκαν για «ένα κομμάτι χαλκού αξίας 20 ευρώ».Ο δικηγόρος των συγγενών των Αμερικανών που σκοτώθηκαν με τόσο τραγικό τρόπο,, εμφανίστηκε νωρίτερα σήμερα στα δικαστήρια, όπου οδηγήθηκαν οι τρεις συλληφθέντες, και δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας.Μιλώντας για την πρώτη αντίδραση των οικογενειών, ο κ. Καραπάνος τόνισε ότι οι συγγενείς αδυνατούν να συνειδητοποιήσουν πως έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους εξαιτίας μιας απόπειρας κλοπής χάλκινων σωλήνων, καταγγέλλοντας παράλληλα ότι οι δράστες δεν ενημέρωσαν τις Αρχές, παρότι αντιλήφθηκαν τη διαρροή φυσικού αερίου.και ότι, παρ' όλο που αντιλήφθηκαν οι δράστες το γεγονός ότι υπάρχει μια διαρροή, δεν ενημέρωσαν τις Αρχές, προκειμένου έστω και στο τέλος της ημέρας να αποφευχθεί αυτή η τραγωδία» ανέφερε χαρακτηριστικά.Ο δικηγόρος των συγγενών έθεσε ευθέως ζήτημα ευθυνών και για την τοποθέτηση του μετρητή φυσικού αερίου στο κτίριο, υποστηρίζοντας ότι το σημείο στο οποίο είχε εγκατασταθεί, δεν επέτρεπε την εκτόνωση ενδεχόμενης διαρροής.«Θεωρώ δεδομένο ότι ευθύνεται και το φυσικό αέριο, το οποίο επέτρεψε να τοποθετηθεί ο συγκεκριμένος μετρητής στο συγκεκριμένο σημείο, στο οποίο δεν υπήρχε καμία δυνατότητα εκτόνωσης της διαρροής, όποια, απ' όποιο τρόπο και να ερχόταν αυτή» δήλωσε.Όπως εξήγησε, οι οικογένειες των Αμερικανών θυμάτων θα δηλώσουν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, ενώ οι συνήγοροί τους θα λάβουν αντίγραφα της δικογραφίας, προκειμένου να εξετάσουν όλα τα στοιχεία και να διαπιστώσουν αν προκύπτουν ευθύνες και άλλων εμπλεκομένων.«Θα επαναληφθεί και σήμερα ενώπιον της κυρίας ανακρίτριας» είπε, πριν οι τρεις κατηγορούμενοι πάρουν προθεσμία για τη Δευτέρα. «Θα λάβουμε αντίγραφα της δικογραφίας και, αφού τα μελετήσουμε, θα υποβάλουμε και αιτήματα, προκειμένου να διαλευκανθεί η υπόθεση στο σύνολό της και να εξακριβωθούν και οι πρόσθετες ευθύνες τυχόν εμπλεκομένων προσώπων».«Ακόμα δεν έχουμε συγκεκριμένα πρόσωπα, ακόμα δεν έχουμε πάρει τη δικογραφία. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε άμεση πρόσβαση στο σύνολο της δικογραφίας, με δεδομένο ότι τώρα διενεργείται η κύρια ανάκριση. Στην πορεία θα πάρουμε, θα μελετήσουμε τη δικογραφία και τυχόν πρόσωπα τα οποία εμπλέκονται θα μηνυθούν» σημείωσε.Υπενθυμίζεται ότι οι τρεις κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι. Πρόκειται για δύο Έλληνες και έναν υπήκοο Αλβανίας, οι οποίοι συνελήφθησαν με εντάλματα σύλληψης, έπειτα από την ολοκλήρωση της έρευνας της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με τα πορίσματα της έρευνας, η έκρηξη αποδίδεται σε δολιοφθορά στις σωληνώσεις της εγκατάστασης φυσικού αερίου, με σκοπό την κλοπή χάλκινων σωλήνων.



Από την έκρηξη και την κατάρρευση του κτιρίου έχασαν τη ζωή τους έξι άνθρωποι. Ανάμεσα στα θύματα ήταν δύο νεαρά ζευγάρια Αμερικανών πολιτών, με μία από τις γυναίκες να είναι έγκυος, καθώς και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, μία Ελληνίδα και ο Βρετανός σύζυγός της.



Οι τρεις συλληφθέντες κατηγορούνται για:



- Εμπρησμό από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο με αποτέλεσμα τον θάνατο άλλων, από πρόθεση και κατά συναυτουργία.



- Έκρηξη από την οποία προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο με αποτέλεσμα τον θάνατο άλλων, από πρόθεση και κατά συναυτουργία.



- Ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατά συρροή και κατά συναυτουργία.



- Επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συρροή και κατά συναυτουργία.