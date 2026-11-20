Το myNN, διαθέσιμο online σε υπολογιστές, καθώς και σε κινητά μέσω της σχετικής εφαρμογής, αποτελεί το κεντρικό ψηφιακό σημείο πρόσβασης στις υπηρεσίες και παροχές της NN Hellas για τους ασφαλισμένους της.
Έφτασε στη Θεσσαλονίκη το χριστουγεννιάτικο δέντρο
Έφτασε στη Θεσσαλονίκη το χριστουγεννιάτικο δέντρο
Θα φωταγωγηθεί στην Αριστοτέλους στις 2 Δεκεμβρίου ενώ ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει σχεδιάσει για εκείνη τη βραδιά μεγάλη συναυλία με την Άλκηστις Πρωτοψάλτη και το Νίκο Πορτοκάλογλου
Στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην πλατεία Αριστοτέλους έφτασε το έλατο που θα στολιστεί για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων.
Το έλατο έχει ύψος 17,50 μέτρα και ήρθε από τον Ταξιάρχη Χαλκιδικής όπου παραδοσιακά καλλιεργούνται έλατα που πωλούνται για τα Χριστούγεννα.
Το χριστουγεννιάτικο δέντρο θα φωταγωγηθεί σηματοδοτώντας την έναρξη της εορταστικής περιόδου στη Θεσσαλονίκη στις 2 Δεκεμβρίου ενώ ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει σχεδιάσει για εκείνη τη βραδιά μεγάλη συναυλία με την Άλκηστις Πρωτοψάλτη και το Νίκο Πορτοκάλογλου.
Το έλατο έχει ύψος 17,50 μέτρα και ήρθε από τον Ταξιάρχη Χαλκιδικής όπου παραδοσιακά καλλιεργούνται έλατα που πωλούνται για τα Χριστούγεννα.
Το χριστουγεννιάτικο δέντρο θα φωταγωγηθεί σηματοδοτώντας την έναρξη της εορταστικής περιόδου στη Θεσσαλονίκη στις 2 Δεκεμβρίου ενώ ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει σχεδιάσει για εκείνη τη βραδιά μεγάλη συναυλία με την Άλκηστις Πρωτοψάλτη και το Νίκο Πορτοκάλογλου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα