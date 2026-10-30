Βίντεο δείχνει τους τρεις κλέφτες να φεύγουν από την Πλάκα με κομμάτι χαλκού, λίγες ώρες πριν τη φονική έκρηξη

Το σχολικό που γλίτωσε για δευτερόλεπτα

Την ένταση της έκρηξης αποτυπώνει φωτογραφία-ντοκουμέντο που εξασφάλισε και παρουσιάζει το protothema.gr, στην οποία οι φλόγες διακρίνονται τόσο στους επάνω ορόφους όσο και στο ισόγειο, καθώς το φυσικό αέριο είχε διαχυθεί σε μεγάλο μέρος του κτιρίου.

Στην ίδια φωτογραφία διακρίνεται ένα μαύρο βαν, το οποίο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είναι σχολικό όχημα που είχε περάσει από το σημείο μόλις δευτερόλεπτα πριν από την έκρηξη.

Η χρονική αυτή συγκυρία απέτρεψε το ενδεχόμενο να βρεθεί και το σχολικό στο επίκεντρο της καταστροφής.

Δείτε βίντεο αμέσως μετά την έκρηξη