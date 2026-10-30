Βίντεο δείχνει τους τρεις κλέφτες να φεύγουν από την Πλάκα με κομμάτι χαλκού, λίγες ώρες πριν τη φονική έκρηξη
Βίντεο δείχνει τους τρεις κλέφτες να φεύγουν από την Πλάκα με κομμάτι χαλκού, λίγες ώρες πριν τη φονική έκρηξη
Οι δύο από τους δράστες φαίνονται να μπαίνουν στο κλιμακοστάσιο, να μένουν για ελάχιστα λεπτά και στη συνέχεια να αποχωρούν όλοι μαζί βιαστικά, κρατώντας κομμάτι χαλκοσωλήνα
Βίντεο-ντοκουμέντο της ΕΡΤnews καταγράφει τους τρεις συλληφθέντες για τη φονική έκρηξη στην Πλάκα να κινούνται σε στενό της περιοχής πέντε ώρες πριν από την τραγωδία, κρατώντας το κομμάτι χαλκοσωλήνα που αφαίρεσαν. Τα πλάνα από κάμερες ασφαλείας ανήκουν στο υλικό που εξέτασαν οι ανακριτικοί υπάλληλοι της Πυροσβεστικής και οδήγησαν στην ταυτοποίησή τους, σύμφωνα με τις πληροφορίες.
Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για εμπρησμό από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο, με αποτέλεσμα τον θάνατο άλλων από πρόθεση, κατά συναυτουργία, για έκρηξη με τα ίδια αποτελέσματα, για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατά συρροή και κατά συναυτουργία και για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συρροή και κατά συναυτουργία.
Πρόκειται για δύο Έλληνες και έναν Αλβανό, γνώριμους των αρχών με πλούσιο ποινικό παρελθόν. Και οι τρεις πήραν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα (2/11), στις 12:00 το μεσημέρι.
Οι ανακριτικοί υπάλληλοι ανέλυσαν βίντεο από κάμερες ασφαλείας, όπου διακρίνονται τρία άτομα να κινούνται ύποπτα γύρω από το κτήριο στην οδό Λυσικράτους πέντε ώρες πριν από την έκρηξη. Οι δύο από αυτούς φαίνονται να μπαίνουν στο κλιμακοστάσιο, να μένουν για ελάχιστα λεπτά και στη συνέχεια να αποχωρούν όλοι μαζί βιαστικά, κρατώντας κομμάτι χαλκοσωλήνα.
Πριν από αυτό, το πόρισμα που συνέταξε το εργαστήριο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου είχε καταλήξει ότι το σημείο της διαρροής ήταν στο εσωτερικό του κτηρίου, δίπλα από τον μετρητή του ισογείου, και όχι εξωτερικά της εγκατάστασης.
Οι τρεις συλληφθέντες έχουν απασχολήσει τις αρχές δεκάδες φορές στο παρελθόν για κλοπές, ληστείες, οπλοκατοχή, ναρκωτικά και βαριές σωματικές βλάβες.
Η στιγμή που οι δράστες μπαίνουν στο κτίριο
Στην εξιχνίαση προχώρησαν χθες τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος, υπό την εποπτεία του εισαγγελέα. Οι τρεις κατηγορούνται ότι λίγες ώρες πριν από την τραγωδία έκλεψαν χάλκινο σωλήνα από την εγκατάσταση φυσικού αερίου του κτηρίου.
Σύμφωνα με την εκτίμηση των ανακριτών, οι δράστες προσπάθησαν να κόψουν τον σωλήνα με κόφτη και τον τράβηξαν, με αποτέλεσμα να ξηλωθεί και να προκληθεί ρήγμα στην εσωτερική εγκατάσταση. Η διαρροή έφτασε τις επόμενες ώρες σε πολύ υψηλά επίπεδα συγκέντρωσης μέχρι τον δεύτερο όροφο, όπου διέμενε ζευγάρι ηλικιωμένων. Όταν η ηλικιωμένη γυναίκα πήγε στο μπάνιο και άναψε τον διακόπτη για να έχει φως, ο σπινθήρας προκάλεσε τη φονική έκρηξη.
Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για εμπρησμό από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο, με αποτέλεσμα τον θάνατο άλλων από πρόθεση, κατά συναυτουργία, για έκρηξη με τα ίδια αποτελέσματα, για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατά συρροή και κατά συναυτουργία και για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συρροή και κατά συναυτουργία.
Πρόκειται για δύο Έλληνες και έναν Αλβανό, γνώριμους των αρχών με πλούσιο ποινικό παρελθόν. Και οι τρεις πήραν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα (2/11), στις 12:00 το μεσημέρι.
Οι ανακριτικοί υπάλληλοι ανέλυσαν βίντεο από κάμερες ασφαλείας, όπου διακρίνονται τρία άτομα να κινούνται ύποπτα γύρω από το κτήριο στην οδό Λυσικράτους πέντε ώρες πριν από την έκρηξη. Οι δύο από αυτούς φαίνονται να μπαίνουν στο κλιμακοστάσιο, να μένουν για ελάχιστα λεπτά και στη συνέχεια να αποχωρούν όλοι μαζί βιαστικά, κρατώντας κομμάτι χαλκοσωλήνα.
Τι έδειξαν οι κάμερες στην Πλάκα
Πριν από αυτό, το πόρισμα που συνέταξε το εργαστήριο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου είχε καταλήξει ότι το σημείο της διαρροής ήταν στο εσωτερικό του κτηρίου, δίπλα από τον μετρητή του ισογείου, και όχι εξωτερικά της εγκατάστασης.
Οι τρεις συλληφθέντες έχουν απασχολήσει τις αρχές δεκάδες φορές στο παρελθόν για κλοπές, ληστείες, οπλοκατοχή, ναρκωτικά και βαριές σωματικές βλάβες.
Η στιγμή που οι δράστες μπαίνουν στο κτίριο
Στην εξιχνίαση προχώρησαν χθες τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος, υπό την εποπτεία του εισαγγελέα. Οι τρεις κατηγορούνται ότι λίγες ώρες πριν από την τραγωδία έκλεψαν χάλκινο σωλήνα από την εγκατάσταση φυσικού αερίου του κτηρίου.
Πώς προκλήθηκε η έκρηξη
Σύμφωνα με την εκτίμηση των ανακριτών, οι δράστες προσπάθησαν να κόψουν τον σωλήνα με κόφτη και τον τράβηξαν, με αποτέλεσμα να ξηλωθεί και να προκληθεί ρήγμα στην εσωτερική εγκατάσταση. Η διαρροή έφτασε τις επόμενες ώρες σε πολύ υψηλά επίπεδα συγκέντρωσης μέχρι τον δεύτερο όροφο, όπου διέμενε ζευγάρι ηλικιωμένων. Όταν η ηλικιωμένη γυναίκα πήγε στο μπάνιο και άναψε τον διακόπτη για να έχει φως, ο σπινθήρας προκάλεσε τη φονική έκρηξη.
Το σχολικό που γλίτωσε για δευτερόλεπταΤην ένταση της έκρηξης αποτυπώνει φωτογραφία-ντοκουμέντο που εξασφάλισε και παρουσιάζει το protothema.gr, στην οποία οι φλόγες διακρίνονται τόσο στους επάνω ορόφους όσο και στο ισόγειο, καθώς το φυσικό αέριο είχε διαχυθεί σε μεγάλο μέρος του κτιρίου.
Δείτε τη φωτογραφία με το σχολικό βαν:
Στην ίδια φωτογραφία διακρίνεται ένα μαύρο βαν, το οποίο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είναι σχολικό όχημα που είχε περάσει από το σημείο μόλις δευτερόλεπτα πριν από την έκρηξη.
Η χρονική αυτή συγκυρία απέτρεψε το ενδεχόμενο να βρεθεί και το σχολικό στο επίκεντρο της καταστροφής.
Δείτε βίντεο με το σχολικό βαν να περνά από το σημείο και να ακολουθεί η έκρηξη:
Δείτε βίντεο αμέσως μετά την έκρηξη
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