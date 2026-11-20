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Είχαν μετατρέψει δωμάτια ξενοδοχείου στην Ομόνοια σε ορμητήριο διακίνησης ναρκωτικών, συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί
Είχαν μετατρέψει δωμάτια ξενοδοχείου στην Ομόνοια σε ορμητήριο διακίνησης ναρκωτικών, συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί
Τρεις αλλοδαποί, ηλικίας 25, 36 και 50 ετών, συνελήφθησαν έπειτα από αστυνομική επιχείρηση σε ξενοδοχείο
Τρεις αλλοδαποί, ηλικίας 25, 36 και 50 ετών, συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα, με την κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, έχοντας ως ορμητήριο δωμάτια ξενοδοχείου στην περιοχή της Ομόνοιας.
Κατά την αστυνομική επιχείρηση κατασχέθηκαν συνολικά 76,5 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, επτά ναρκωτικά δισκία, μικροποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης, καθώς και πλήθος ηλεκτρονικών συσκευών και 575 ευρώ.
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τις πρωινές ώρες της 16ης Νοεμβρίου 2026, όταν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., που περιπολούσαν στην περιοχή της Ομόνοιας, εντόπισαν τον 36χρονο στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα και τον έκριναν ύποπτο.
Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, βρέθηκαν στην κατοχή του 59 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, καθώς και μικροποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης. Ο άνδρας οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα.
Στη συνέχεια, αστυνομικοί των δύο υπηρεσιών μετέβησαν στο ξενοδοχείο όπου διέμενε ο 36χρονος. Εκεί εντόπισαν και συνέλαβαν τους άλλους δύο κατηγορούμενους, ηλικίας 25 και 50 ετών, καθώς στην κατοχή τους βρέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών ουσιών.
Κατά τις έρευνες στα δωμάτια κατασχέθηκαν:
- 16,5 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης
- 7 ναρκωτικά δισκία
- Πλήθος νάιλον συσκευασιών
- Ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας
Κατά την αστυνομική επιχείρηση κατασχέθηκαν συνολικά 76,5 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, επτά ναρκωτικά δισκία, μικροποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης, καθώς και πλήθος ηλεκτρονικών συσκευών και 575 ευρώ.
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τις πρωινές ώρες της 16ης Νοεμβρίου 2026, όταν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., που περιπολούσαν στην περιοχή της Ομόνοιας, εντόπισαν τον 36χρονο στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα και τον έκριναν ύποπτο.
Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, βρέθηκαν στην κατοχή του 59 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, καθώς και μικροποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης. Ο άνδρας οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα.
Στη συνέχεια, αστυνομικοί των δύο υπηρεσιών μετέβησαν στο ξενοδοχείο όπου διέμενε ο 36χρονος. Εκεί εντόπισαν και συνέλαβαν τους άλλους δύο κατηγορούμενους, ηλικίας 25 και 50 ετών, καθώς στην κατοχή τους βρέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών ουσιών.
Κατά τις έρευνες στα δωμάτια κατασχέθηκαν:
- 16,5 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης
- 7 ναρκωτικά δισκία
- Πλήθος νάιλον συσκευασιών
- Ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας
- 17 ηλεκτρονικά ρολόγια
- 4 κινητά τηλέφωνα
- 2 tablet
- 2 φωτογραφικές μηχανές
- Μία συσκευή drone
- 575 ευρώ
Επιπλέον, στην κατοχή του 50χρονου βρέθηκε πλήθος ηλεκτρονικών συσκευών, η προέλευση των οποίων διερευνάται.
Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα.
- 4 κινητά τηλέφωνα
- 2 tablet
- 2 φωτογραφικές μηχανές
- Μία συσκευή drone
- 575 ευρώ
Επιπλέον, στην κατοχή του 50χρονου βρέθηκε πλήθος ηλεκτρονικών συσκευών, η προέλευση των οποίων διερευνάται.
Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα.
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