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Άρπαξαν 68.000 ευρώ με το κόλπο του «τραπεζικού υπαλλήλου» από ηλικιωμένη στη Βοιωτία
Άρπαξαν 68.000 ευρώ με το κόλπο του «τραπεζικού υπαλλήλου» από ηλικιωμένη στη Βοιωτία
Στην τηλεφωνική συνομιλία συμμετείχε και μία γυναίκα, η οποία υποδυόταν την κόρη της
Θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε ηλικιωμένη στους Τσουκαλάδες Βοιωτίας, όταν άγνωστοι δράστες κατάφεραν να της αποσπάσουν μεγάλο χρηματικό ποσό, το οποίο εκτιμάται ότι κυμαίνεται από 64.000 έως 68.000 ευρώ.
Σύμφωνα με την καταγγελία, ο δράστης επικοινώνησε τηλεφωνικά με την 80χρονη, ενώ εκείνη βρισκόταν στο σπίτι της, και προσποιήθηκε τον υπάλληλο τράπεζας. Στην τηλεφωνική συνομιλία συμμετείχε και μία γυναίκα, η οποία υποδυόταν την κόρη της και την έπεισε ότι βρισκόταν σε μεγάλη ανάγκη.
Οι δράστες έπεισαν την ηλικιωμένη να βάλει τα λεφτά που είχε στο σπίτι και ήταν από 64.000 έως 68.000 ευρώ (αφού η ηλικιωμένη δεν θυμάται το ακριβές ποσό), μέσα σε μία νάιλον σακούλα και να την αφήσει έξω από την πόρτα του σπιτιού της.
Από το σημείο παρέλαβε τη σακούλα άγνωστος συνεργός τους, ο οποίος εξαφανίστηκε με τα χρήματα.
Η απάτη καταγγέλθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (19/11) στην Τ.Δ.Ε.Ε. Λιβαδειάς, ενώ η υπόθεση διερευνάται από τις αστυνομικές αρχές.
Σύμφωνα με την καταγγελία, ο δράστης επικοινώνησε τηλεφωνικά με την 80χρονη, ενώ εκείνη βρισκόταν στο σπίτι της, και προσποιήθηκε τον υπάλληλο τράπεζας. Στην τηλεφωνική συνομιλία συμμετείχε και μία γυναίκα, η οποία υποδυόταν την κόρη της και την έπεισε ότι βρισκόταν σε μεγάλη ανάγκη.
Οι δράστες έπεισαν την ηλικιωμένη να βάλει τα λεφτά που είχε στο σπίτι και ήταν από 64.000 έως 68.000 ευρώ (αφού η ηλικιωμένη δεν θυμάται το ακριβές ποσό), μέσα σε μία νάιλον σακούλα και να την αφήσει έξω από την πόρτα του σπιτιού της.
Από το σημείο παρέλαβε τη σακούλα άγνωστος συνεργός τους, ο οποίος εξαφανίστηκε με τα χρήματα.
Η απάτη καταγγέλθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (19/11) στην Τ.Δ.Ε.Ε. Λιβαδειάς, ενώ η υπόθεση διερευνάται από τις αστυνομικές αρχές.
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