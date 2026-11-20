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Βίντεο: Επιχείρηση διάσωσης για σκύλο στο λιμάνι Χερσονήσου, επιστρατεύτηκε ακόμη και γερανός για να σωθεί
Βίντεο: Επιχείρηση διάσωσης για σκύλο στο λιμάνι Χερσονήσου, επιστρατεύτηκε ακόμη και γερανός για να σωθεί
Για κάποιους μπορεί να είναι απλώς ένα σκυλάκι, για εμάς όμως είναι μέλος της οικογένειάς μας, γράφει η Κατερίνα Μιχέλη ευχαριστώντας όσους συμμετείχαν στην επιχείρηση για τη διάσωση του σκύλου που εγκλωβίστηκε ανάμεσα σε κυβόλιθους
Μια περιπέτεια που προκάλεσε μεγάλη αγωνία αλλά είχε αίσιο τέλος, εκτυλίχθηκε στο λιμάνι Χερσονήσου, όταν ένα σκυλάκι εγκλωβίστηκε ανάμεσα σε κυβόλιθους. Χάρη στην άμεση κινητοποίηση των κατοίκων, την πολύτιμη συνδρομή της Πυροσβεστικής και την προσφορά ιδιώτη με γερανό, στήθηκε μια δύσκολη επιχείρηση διάσωσης που διήρκεσε τρεις ώρες, μέχρι το τετράποδο να επιστρέψει με ασφάλεια στην οικογένειά του.
Την περιπέτεια του τετράποδου φίλου της οικογένειάς της περιέγραψε σε ανάρτησή της η Κατερίνα Μιχελή, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της προς όλους όσοι συνέβαλαν στη διάσωσή του. Σύμφωνα με όσα αναφέρει, το σκυλάκι, το οποίο ανήκει στη μητέρα της, είχε παγιδευτεί ανάμεσα στους κυβόλιθους με τα γαβγίσματα να κινητοποιούν τους κατοίκους οι οποίοι κάλεσαν βοήθεια.
Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Χερσονήσου, ενώ παρευρέθηκε και εκπρόσωπος του Δήμου Χερσονήσου. Στην επιχείρηση συνέβαλε καθοριστικά και ο κ. Χατζηπαππάς, ο οποίος διέθεσε τον γερανό του για τον απεγκλωβισμό του ζώου, σύμφωνα με το neakriti.gr.
Η Κατερίνα Μιχελή ευχαρίστησε τον προϊστάμενο και το προσωπικό του Πυροσβεστικού Κλιμακίου, τον εκπρόσωπο του Δήμου, τον ιδιώτη που βοήθησε με τον γερανό του, αλλά και τους γείτονες που κινητοποιήθηκαν.
Ολόκληρη η ανάρτηση:
Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές και ειλικρινείς ευχαριστίες μας το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Χερσονήσου, στον Προϊστάμενο και σε όλους τους πυροσβέστες, στον εκπρόσωπο του Δήμου Χερσονήσου που παρευρέθηκε στο σημείο, καθώς και στον κ. Χατζηπαππα, ο οποίος με τον γερανό του συνέβαλε καθοριστικά στον απεγκλωβισμό του αγαπημένου σκυλιού της μητέρας μας, που είχε εγκλωβιστεί ανάμεσα στους κυβόλιθους στο Λιμάνι Χερσονήσου. Φυσικά δεν παραλείπουμε και τη γειτονιά που ευαισθητοποιήθηκε ακούγοντας το κλάμα του σκυλιού και τους κάλεσε.
Η όλη επιχείρηση διήρκεσε τρεις ολόκληρες ώρες, κατά τις οποίες όλοι επέδειξαν αξιοθαύμαστη υπομονή, επιμονή, υποδειγματικό επαγγελματισμό και, πάνω απ’ όλα, ειλικρινές ενδιαφέρον και ανθρωπιά. Σε αυτές τις ώρες αγωνίας για την οικογένειά μας, η αφοσίωση και η ευαισθησία τους μας συγκίνησαν βαθιά.
Για κάποιους μπορεί να είναι απλώς ένα σκυλάκι, για εμάς όμως είναι μέλος της οικογένειάς μας. Ένα τεράστιο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ σε όλους σας! Γιατί η ανθρωπιά δεν φαίνεται στα λόγια, αλλά στις πράξεις. Και εσείς το αποδείξατε με τον πιο όμορφο τρόπο!
Την περιπέτεια του τετράποδου φίλου της οικογένειάς της περιέγραψε σε ανάρτησή της η Κατερίνα Μιχελή, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της προς όλους όσοι συνέβαλαν στη διάσωσή του. Σύμφωνα με όσα αναφέρει, το σκυλάκι, το οποίο ανήκει στη μητέρα της, είχε παγιδευτεί ανάμεσα στους κυβόλιθους με τα γαβγίσματα να κινητοποιούν τους κατοίκους οι οποίοι κάλεσαν βοήθεια.
Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Χερσονήσου, ενώ παρευρέθηκε και εκπρόσωπος του Δήμου Χερσονήσου. Στην επιχείρηση συνέβαλε καθοριστικά και ο κ. Χατζηπαππάς, ο οποίος διέθεσε τον γερανό του για τον απεγκλωβισμό του ζώου, σύμφωνα με το neakriti.gr.
Η Κατερίνα Μιχελή ευχαρίστησε τον προϊστάμενο και το προσωπικό του Πυροσβεστικού Κλιμακίου, τον εκπρόσωπο του Δήμου, τον ιδιώτη που βοήθησε με τον γερανό του, αλλά και τους γείτονες που κινητοποιήθηκαν.
Ολόκληρη η ανάρτηση:
Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές και ειλικρινείς ευχαριστίες μας το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Χερσονήσου, στον Προϊστάμενο και σε όλους τους πυροσβέστες, στον εκπρόσωπο του Δήμου Χερσονήσου που παρευρέθηκε στο σημείο, καθώς και στον κ. Χατζηπαππα, ο οποίος με τον γερανό του συνέβαλε καθοριστικά στον απεγκλωβισμό του αγαπημένου σκυλιού της μητέρας μας, που είχε εγκλωβιστεί ανάμεσα στους κυβόλιθους στο Λιμάνι Χερσονήσου. Φυσικά δεν παραλείπουμε και τη γειτονιά που ευαισθητοποιήθηκε ακούγοντας το κλάμα του σκυλιού και τους κάλεσε.
Η όλη επιχείρηση διήρκεσε τρεις ολόκληρες ώρες, κατά τις οποίες όλοι επέδειξαν αξιοθαύμαστη υπομονή, επιμονή, υποδειγματικό επαγγελματισμό και, πάνω απ’ όλα, ειλικρινές ενδιαφέρον και ανθρωπιά. Σε αυτές τις ώρες αγωνίας για την οικογένειά μας, η αφοσίωση και η ευαισθησία τους μας συγκίνησαν βαθιά.
Για κάποιους μπορεί να είναι απλώς ένα σκυλάκι, για εμάς όμως είναι μέλος της οικογένειάς μας. Ένα τεράστιο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ σε όλους σας! Γιατί η ανθρωπιά δεν φαίνεται στα λόγια, αλλά στις πράξεις. Και εσείς το αποδείξατε με τον πιο όμορφο τρόπο!
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