Βίντεο: Επιχείρηση διάσωσης για σκύλο στο λιμάνι Χερσονήσου, επιστρατεύτηκε ακόμη και γερανός για να σωθεί

Για κάποιους μπορεί να είναι απλώς ένα σκυλάκι, για εμάς όμως είναι μέλος της οικογένειάς μας, γράφει η Κατερίνα Μιχέλη ευχαριστώντας όσους συμμετείχαν στην επιχείρηση για τη διάσωση του σκύλου που εγκλωβίστηκε ανάμεσα σε κυβόλιθους