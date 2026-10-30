Βίντεο, τηλεφωνικές επικοινωνίες και στοιχεία από το σημείο: Πώς έφτασαν στα ίχνη των τριών κατηγορουμένων για την πολύνεκρη έκρηξη στην Πλάκα
Βίντεο, τηλεφωνικές επικοινωνίες και στοιχεία από το σημείο: Πώς έφτασαν στα ίχνη των τριών κατηγορουμένων για την πολύνεκρη έκρηξη στην Πλάκα
Η ενημέρωση από την Πυροσβεστική - Πήραν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα
Σε ενημέρωση για την εξιχνίαση της υπόθεσης της πολύνεκρης έκρηξης που σημειώθηκε στην Πλάκα τον περασμένο μήνα, προχώρησε η Πυροσβεστική το μεσημέρι της Παρασκευής (30/10).
Όπως τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Βασίλης Βαθρακογιάννης, οι τρεις συλληφθέντες, δύο Έλληνες ηλικίας 37 και 55 ετών και ένας 34χρονος Αλβανός, φέρονται να προκάλεσαν δολιοφθορά στις σωληνώσεις εγκατάστασης φυσικού αερίου, με σκοπό την κλοπή σωλήνων χαλκού, προκαλώντας διαρροή αερίου. Οι τρεις κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας και έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα (2/11).
Όπως ανέφερε ο κ. Βαθρακογιάννης, η έρευνα διήρκεσε 34 ημέρες και περιλάμβανε ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού, αξιοποίηση στοιχείων από την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών και εξέταση πειστηρίων. Για την εξιχνίαση της υπόθεσης υπήρξε συνεργασία με υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ., δικαστικούς πραγματογνώμονες και το εργαστήριο μεταλλουργίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Στην εξιχνίαση της υπόθεσης της πολύνεκρης έκρηξης που σημειώθηκε στην Πλάκα το πρωί της 25ης Σεπτεμβρίου 2026, προχώρησε χθες, Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2026, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος.
Συνελήφθησαν δύο ημεδαποί, ηλικίας 37 και 55 ετών και ένας αλλοδαπός, υπήκοος Αλβανίας, ηλικίας 34 ετών, σε εκτέλεση των ενταλμάτων σύλληψης που εκδόθηκαν σε βάρος τους από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές της Αθήνας.
Σήμερα οδηγήθηκαν από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού ενώπιον της Αρμόδιας Ανακρίτριας και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2026.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι τρεις συλληφθέντες φέρονται να προκάλεσαν δολιοφθορά στις σωληνώσεις της εγκατάστασης φυσικού αερίου, με σκοπό την κλοπή χάλκινων σωληνώσεων, προκαλώντας την διαρροή.
Από την πρώτη στιγμή, η διερεύνηση της υπόθεσης πραγματοποιήθηκε υπό την εποπτεία των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών και υπό συνθήκες ιδιαίτερης μυστικότητας.
Επί 34 ημέρες, εξειδικευμένα και έμπειρα στελέχη της Δ.Α.Ε.Ε. εργάστηκαν νυχθημερόν, για να αποσαφηνίσουν τις συνθήκες της έκρηξης και να τεκμηριώσουν την υπόθεση.
Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στην αγαστή συνεργασία των στελεχών της Δ.Α.Ε.Ε. με την Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. και το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.) της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίοι συνέδραμαν στην ταυτοποίηση των φερόμενων ως εμπλεκομένων.
Η διερεύνηση περιέλαβε την ανασύσταση του χώρου της έκρηξης, μέσα από μεθοδικές και συντονισμένες ενέργειες, την ενδελεχή ανάλυση οπτικοακουστικού υλικού, την αξιοποίηση στοιχείων που προέκυψαν κατόπιν άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών, καθώς και την εξέταση των πειστηρίων που συλλέχθηκαν από το σημείο.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην επιστημονική τεκμηρίωση. Η Δ.Α.Ε.Ε. συνεργάστηκε με διορισμένους δικαστικούς πραγματογνώμονες, ηλεκτρολόγους μηχανικούς και χημικό, καθώς και με το επιστημονικό προσωπικό του εργαστηρίου μεταλλουργίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
Η συνδυαστική αξιολόγηση των ανακριτικών και επιστημονικών ευρημάτων συνέβαλε καθοριστικά στην ανασύνθεση της αλληλουχίας των γεγονότων και στην τεκμηρίωση των συμπερασμάτων της έρευνας.
Με σεβασμό στη μνήμη των θυμάτων και στις οικογένειές τους, σταθερή μας προτεραιότητα παραμένει η αναζήτηση της αλήθειας και η ουσιαστική συνδρομή στο έργο της Δικαιοσύνης».
Όπως τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Βασίλης Βαθρακογιάννης, οι τρεις συλληφθέντες, δύο Έλληνες ηλικίας 37 και 55 ετών και ένας 34χρονος Αλβανός, φέρονται να προκάλεσαν δολιοφθορά στις σωληνώσεις εγκατάστασης φυσικού αερίου, με σκοπό την κλοπή σωλήνων χαλκού, προκαλώντας διαρροή αερίου. Οι τρεις κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας και έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα (2/11).
Όπως ανέφερε ο κ. Βαθρακογιάννης, η έρευνα διήρκεσε 34 ημέρες και περιλάμβανε ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού, αξιοποίηση στοιχείων από την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών και εξέταση πειστηρίων. Για την εξιχνίαση της υπόθεσης υπήρξε συνεργασία με υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ., δικαστικούς πραγματογνώμονες και το εργαστήριο μεταλλουργίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Στην εξιχνίαση της υπόθεσης της πολύνεκρης έκρηξης που σημειώθηκε στην Πλάκα το πρωί της 25ης Σεπτεμβρίου 2026, προχώρησε χθες, Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2026, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος.
Συνελήφθησαν δύο ημεδαποί, ηλικίας 37 και 55 ετών και ένας αλλοδαπός, υπήκοος Αλβανίας, ηλικίας 34 ετών, σε εκτέλεση των ενταλμάτων σύλληψης που εκδόθηκαν σε βάρος τους από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές της Αθήνας.
Σήμερα οδηγήθηκαν από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού ενώπιον της Αρμόδιας Ανακρίτριας και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2026.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι τρεις συλληφθέντες φέρονται να προκάλεσαν δολιοφθορά στις σωληνώσεις της εγκατάστασης φυσικού αερίου, με σκοπό την κλοπή χάλκινων σωληνώσεων, προκαλώντας την διαρροή.
Από την πρώτη στιγμή, η διερεύνηση της υπόθεσης πραγματοποιήθηκε υπό την εποπτεία των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών και υπό συνθήκες ιδιαίτερης μυστικότητας.
Επί 34 ημέρες, εξειδικευμένα και έμπειρα στελέχη της Δ.Α.Ε.Ε. εργάστηκαν νυχθημερόν, για να αποσαφηνίσουν τις συνθήκες της έκρηξης και να τεκμηριώσουν την υπόθεση.
Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στην αγαστή συνεργασία των στελεχών της Δ.Α.Ε.Ε. με την Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. και το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.) της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίοι συνέδραμαν στην ταυτοποίηση των φερόμενων ως εμπλεκομένων.
Η διερεύνηση περιέλαβε την ανασύσταση του χώρου της έκρηξης, μέσα από μεθοδικές και συντονισμένες ενέργειες, την ενδελεχή ανάλυση οπτικοακουστικού υλικού, την αξιοποίηση στοιχείων που προέκυψαν κατόπιν άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών, καθώς και την εξέταση των πειστηρίων που συλλέχθηκαν από το σημείο.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην επιστημονική τεκμηρίωση. Η Δ.Α.Ε.Ε. συνεργάστηκε με διορισμένους δικαστικούς πραγματογνώμονες, ηλεκτρολόγους μηχανικούς και χημικό, καθώς και με το επιστημονικό προσωπικό του εργαστηρίου μεταλλουργίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
Η συνδυαστική αξιολόγηση των ανακριτικών και επιστημονικών ευρημάτων συνέβαλε καθοριστικά στην ανασύνθεση της αλληλουχίας των γεγονότων και στην τεκμηρίωση των συμπερασμάτων της έρευνας.
Με σεβασμό στη μνήμη των θυμάτων και στις οικογένειές τους, σταθερή μας προτεραιότητα παραμένει η αναζήτηση της αλήθειας και η ουσιαστική συνδρομή στο έργο της Δικαιοσύνης».
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