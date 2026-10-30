Φονική έκρηξη στην Πλάκα: Από το 1985 στην παρανομία ο ένας από τους τρεις συλληφθέντες, έχουν απασχολήσει 80 φορές τις Αρχές για κλοπές, ληστείες και ναρκωτικά



Πώς προκλήθηκε η έκρηξη

Το σχολικό που γλίτωσε για δευτερόλεπτα

Την ένταση της έκρηξης αποτυπώνει φωτογραφία-ντοκουμέντο που εξασφάλισε και παρουσιάζει το protothema.gr, στην οποία οι φλόγες διακρίνονται τόσο στους επάνω ορόφους όσο και στο ισόγειο, καθώς το φυσικό αέριο είχε διαχυθεί σε μεγάλο μέρος του κτιρίου.

Στην ίδια φωτογραφία διακρίνεται ένα μαύρο βαν, το οποίο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είναι σχολικό όχημα που είχε περάσει από το σημείο μόλις δευτερόλεπτα πριν από την έκρηξη.

Η χρονική αυτή συγκυρία απέτρεψε το ενδεχόμενο να βρεθεί και το σχολικό στο επίκεντρο της καταστροφής.

Δείτε βίντεο αμέσως μετά την έκρηξη

Οι τρεις συλληφθέντες έχουν απασχολήσει τις αρχές δεκάδες φορές στο παρελθόν για κλοπές, ληστείες, οπλοκατοχή, ναρκωτικά και βαριές σωματικές βλάβες.Στην εξιχνίαση προχώρησαν χθες τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος, υπό την εποπτεία του εισαγγελέα. Οι τρεις κατηγορούνται ότι λίγες ώρες πριν από την τραγωδία έκλεψαν χάλκινο σωλήνα από την εγκατάσταση φυσικού αερίου του κτηρίου.Σύμφωνα με την εκτίμηση των ανακριτών, οι δράστες προσπάθησαν να κόψουν τον σωλήνα με κόφτη και τον τράβηξαν, με αποτέλεσμα να ξηλωθεί και να προκληθεί ρήγμα στην εσωτερική εγκατάσταση. Η διαρροή έφτασε τις επόμενες ώρες σε πολύ υψηλά επίπεδα συγκέντρωσης μέχρι τον δεύτερο όροφο, όπου διέμενε ζευγάρι ηλικιωμένων. Όταν η ηλικιωμένη γυναίκα πήγε στο μπάνιο και άναψε τον διακόπτη για να έχει φως, ο σπινθήρας προκάλεσε τη φονική έκρηξη.