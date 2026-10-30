Φονική έκρηξη στην Πλάκα: Από το 1985 στην παρανομία ο ένας από τους τρεις συλληφθέντες, έχουν απασχολήσει 80 φορές τις Αρχές για κλοπές, ληστείες και ναρκωτικά
Φονική έκρηξη στην Πλάκα: Από το 1985 στην παρανομία ο ένας από τους τρεις συλληφθέντες, έχουν απασχολήσει 80 φορές τις Αρχές για κλοπές, ληστείες και ναρκωτικά
Οι δύο Έλληνες και ο Αλβανός, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από τις αστυνομικές αρχές, έχουν βαρύ ποινικό παρελθόν, «πλούσιο» σε αδικήματα που σχετίζονται με κλοπές, ληστείες, ναρκωτικά και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος.
Ούτε μία ούτε δύο... Σχεδόν 80 φορές είχαν απασχολήσει τις αστυνομικές Αρχές στο παρελθόν οι τρεις συλληφθέντες για τη φονική έκρηξη στην Πλάκα, πριν από την οποία οι δύο Έλληνες και ο ένας Αλβανός είχαν αφαιρέσει κομμάτι χαλκοσωλήνα από το κλιμακοστάσιο του κτηρίου της οδού Λυσικράτους.
Οι τρεις συλληφθέντες, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από τις αστυνομικές αρχές, έχουν βαρύ ποινικό παρελθόν, «πλούσιο» σε αδικήματα που σχετίζονται με κλοπές, ληστείες, ναρκωτικά και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος.
Πιο συγκεκριμένα, ο ένας από τους δύο Έλληνες συλληφθέντες εμφανίζεται να έχει το μεγαλύτερο ιστορικό εμπλοκών με τις δυνάμεις του νόμου. Συγκεκριμένα, από το 1985 έως και το 2026 έχει απασχολήσει την Αστυνομία περίπου 45 φορές για υποθέσεις κλοπών, ληστειών και ναρκωτικών.
Ο δεύτερος Έλληνας συλληφθείς έχει απασχολήσει τις Αρχές άλλες 13 φορές, κατά το χρονικό διάστημα από το 2008 έως το 2026, επίσης για υποθέσεις κλοπών, ληστειών και ναρκωτικών.
Όσον αφορά στον Αλβανό συλληφθέντα, από το 2019 έως το 2026 έχει απασχολήσει τις αστυνομικές Αρχές περισσότερες από 20 φορές. Οι υποθέσεις στις οποίες έχει εμπλακεί αφορούν ναρκωτικά, κλοπές, αποδοχή προϊόντων εγκλήματος και ληστεία.
Συνολικά, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, οι καταγεγραμμένες προηγούμενες εμπλοκές των τριών συλληφθέντων με τις Αρχές ανέρχονται σε περίπου 80, με την παλαιότερη να χρονολογείται πριν από 41 χρόνια.
Νωρίτερα σήμερα, σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για εμπρησμό από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο, με αποτέλεσμα τον θάνατο άλλων από πρόθεση, κατά συναυτουργία, για έκρηξη με τα ίδια αποτελέσματα, για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατά συρροή και κατά συναυτουργία και για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συρροή και κατά συναυτουργία.
Και οι τρεις πήραν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα (2/11), στις 12:00 το μεσημέρι.
Οι ανακριτικοί υπάλληλοι ανέλυσαν βίντεο από κάμερες ασφαλείας, όπου διακρίνονται τρία άτομα να κινούνται ύποπτα γύρω από το κτήριο στην οδό Λυσικράτους πέντε ώρες πριν από την έκρηξη. Οι δύο από αυτούς φαίνονται να μπαίνουν στο κλιμακοστάσιο, να μένουν για ελάχιστα λεπτά και στη συνέχεια να αποχωρούν όλοι μαζί βιαστικά, κρατώντας κομμάτι χαλκοσωλήνα.
Πριν από αυτό, το πόρισμα που συνέταξε το εργαστήριο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου είχε καταλήξει ότι το σημείο της διαρροής ήταν στο εσωτερικό του κτηρίου, δίπλα από τον μετρητή του ισογείου, και όχι εξωτερικά της εγκατάστασης.
Οι τρεις συλληφθέντες, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από τις αστυνομικές αρχές, έχουν βαρύ ποινικό παρελθόν, «πλούσιο» σε αδικήματα που σχετίζονται με κλοπές, ληστείες, ναρκωτικά και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος.
Πιο συγκεκριμένα, ο ένας από τους δύο Έλληνες συλληφθέντες εμφανίζεται να έχει το μεγαλύτερο ιστορικό εμπλοκών με τις δυνάμεις του νόμου. Συγκεκριμένα, από το 1985 έως και το 2026 έχει απασχολήσει την Αστυνομία περίπου 45 φορές για υποθέσεις κλοπών, ληστειών και ναρκωτικών.
Ο δεύτερος Έλληνας συλληφθείς έχει απασχολήσει τις Αρχές άλλες 13 φορές, κατά το χρονικό διάστημα από το 2008 έως το 2026, επίσης για υποθέσεις κλοπών, ληστειών και ναρκωτικών.
Όσον αφορά στον Αλβανό συλληφθέντα, από το 2019 έως το 2026 έχει απασχολήσει τις αστυνομικές Αρχές περισσότερες από 20 φορές. Οι υποθέσεις στις οποίες έχει εμπλακεί αφορούν ναρκωτικά, κλοπές, αποδοχή προϊόντων εγκλήματος και ληστεία.
Συνολικά, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, οι καταγεγραμμένες προηγούμενες εμπλοκές των τριών συλληφθέντων με τις Αρχές ανέρχονται σε περίπου 80, με την παλαιότερη να χρονολογείται πριν από 41 χρόνια.
Νωρίτερα σήμερα, σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για εμπρησμό από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο, με αποτέλεσμα τον θάνατο άλλων από πρόθεση, κατά συναυτουργία, για έκρηξη με τα ίδια αποτελέσματα, για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατά συρροή και κατά συναυτουργία και για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συρροή και κατά συναυτουργία.
Και οι τρεις πήραν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα (2/11), στις 12:00 το μεσημέρι.
Οι ανακριτικοί υπάλληλοι ανέλυσαν βίντεο από κάμερες ασφαλείας, όπου διακρίνονται τρία άτομα να κινούνται ύποπτα γύρω από το κτήριο στην οδό Λυσικράτους πέντε ώρες πριν από την έκρηξη. Οι δύο από αυτούς φαίνονται να μπαίνουν στο κλιμακοστάσιο, να μένουν για ελάχιστα λεπτά και στη συνέχεια να αποχωρούν όλοι μαζί βιαστικά, κρατώντας κομμάτι χαλκοσωλήνα.
Τι έδειξαν οι κάμερες στην Πλάκα
Πριν από αυτό, το πόρισμα που συνέταξε το εργαστήριο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου είχε καταλήξει ότι το σημείο της διαρροής ήταν στο εσωτερικό του κτηρίου, δίπλα από τον μετρητή του ισογείου, και όχι εξωτερικά της εγκατάστασης.
Οι τρεις συλληφθέντες έχουν απασχολήσει τις αρχές δεκάδες φορές στο παρελθόν για κλοπές, ληστείες, οπλοκατοχή, ναρκωτικά και βαριές σωματικές βλάβες.
Η στιγμή που οι δράστες μπαίνουν στο κτίριο
Στην εξιχνίαση προχώρησαν χθες τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος, υπό την εποπτεία του εισαγγελέα. Οι τρεις κατηγορούνται ότι λίγες ώρες πριν από την τραγωδία έκλεψαν χάλκινο σωλήνα από την εγκατάσταση φυσικού αερίου του κτηρίου.
Σύμφωνα με την εκτίμηση των ανακριτών, οι δράστες προσπάθησαν να κόψουν τον σωλήνα με κόφτη και τον τράβηξαν, με αποτέλεσμα να ξηλωθεί και να προκληθεί ρήγμα στην εσωτερική εγκατάσταση. Η διαρροή έφτασε τις επόμενες ώρες σε πολύ υψηλά επίπεδα συγκέντρωσης μέχρι τον δεύτερο όροφο, όπου διέμενε ζευγάρι ηλικιωμένων. Όταν η ηλικιωμένη γυναίκα πήγε στο μπάνιο και άναψε τον διακόπτη για να έχει φως, ο σπινθήρας προκάλεσε τη φονική έκρηξη.
Δείτε τη φωτογραφία με το σχολικό βαν:
Στην ίδια φωτογραφία διακρίνεται ένα μαύρο βαν, το οποίο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είναι σχολικό όχημα που είχε περάσει από το σημείο μόλις δευτερόλεπτα πριν από την έκρηξη.
Η χρονική αυτή συγκυρία απέτρεψε το ενδεχόμενο να βρεθεί και το σχολικό στο επίκεντρο της καταστροφής.
Δείτε βίντεο με το σχολικό βαν να περνά από το σημείο και να ακολουθεί η έκρηξη:
Η στιγμή που οι δράστες μπαίνουν στο κτίριο
Στην εξιχνίαση προχώρησαν χθες τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος, υπό την εποπτεία του εισαγγελέα. Οι τρεις κατηγορούνται ότι λίγες ώρες πριν από την τραγωδία έκλεψαν χάλκινο σωλήνα από την εγκατάσταση φυσικού αερίου του κτηρίου.
Πώς προκλήθηκε η έκρηξη
Σύμφωνα με την εκτίμηση των ανακριτών, οι δράστες προσπάθησαν να κόψουν τον σωλήνα με κόφτη και τον τράβηξαν, με αποτέλεσμα να ξηλωθεί και να προκληθεί ρήγμα στην εσωτερική εγκατάσταση. Η διαρροή έφτασε τις επόμενες ώρες σε πολύ υψηλά επίπεδα συγκέντρωσης μέχρι τον δεύτερο όροφο, όπου διέμενε ζευγάρι ηλικιωμένων. Όταν η ηλικιωμένη γυναίκα πήγε στο μπάνιο και άναψε τον διακόπτη για να έχει φως, ο σπινθήρας προκάλεσε τη φονική έκρηξη.
Το σχολικό που γλίτωσε για δευτερόλεπταΤην ένταση της έκρηξης αποτυπώνει φωτογραφία-ντοκουμέντο που εξασφάλισε και παρουσιάζει το protothema.gr, στην οποία οι φλόγες διακρίνονται τόσο στους επάνω ορόφους όσο και στο ισόγειο, καθώς το φυσικό αέριο είχε διαχυθεί σε μεγάλο μέρος του κτιρίου.
Δείτε τη φωτογραφία με το σχολικό βαν:
Στην ίδια φωτογραφία διακρίνεται ένα μαύρο βαν, το οποίο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είναι σχολικό όχημα που είχε περάσει από το σημείο μόλις δευτερόλεπτα πριν από την έκρηξη.
Η χρονική αυτή συγκυρία απέτρεψε το ενδεχόμενο να βρεθεί και το σχολικό στο επίκεντρο της καταστροφής.
Δείτε βίντεο με το σχολικό βαν να περνά από το σημείο και να ακολουθεί η έκρηξη:
Δείτε βίντεο αμέσως μετά την έκρηξη
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