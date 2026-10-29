Εντοπίστηκε σώος ο 42χρονος κολυμβητής που αγνοούνταν από χθες το μεσημέρι στην Κρήτη
Εντοπίστηκε σώος ο 42χρονος κολυμβητής που αγνοούνταν από χθες το μεσημέρι στην Κρήτη
Στελέχη του Λιμενικού τον βρήκαν στην παραλία «Αμάτου» της Σητείας
Σώος από στελέχη του Λιμενικού στην παραλία «Αμάτου» της Σητείας εντοπίστηκε ο 42χρονος κολυμβητής που αγνοούνταν από χθες το μεσημέρι στην Κρήτη.
Σημειώνεται ότι τα ίχνη του αλλοδαπού είχαν εξαφανιστεί στη θαλάσσια περιοχή Ξερόκαμπου, στα ανατολικά της Ιεράπετρας.
Στις έρευνες εντοπισμού του συμμετείχαν δύο πλωτά σκάφη του Λιμενικού και εναέριο μέσο της Frontex.
Σημειώνεται ότι τα ίχνη του αλλοδαπού είχαν εξαφανιστεί στη θαλάσσια περιοχή Ξερόκαμπου, στα ανατολικά της Ιεράπετρας.
Στις έρευνες εντοπισμού του συμμετείχαν δύο πλωτά σκάφη του Λιμενικού και εναέριο μέσο της Frontex.
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