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Αγνοείται 42χρονος κολυμβητής στον Ξερόκαμπο Κρήτης, έρευνες από Λιμενικό και Frontex
Αγνοείται 42χρονος κολυμβητής στον Ξερόκαμπο Κρήτης, έρευνες από Λιμενικό και Frontex
Πρόκειται για έναν 42χρονο αλλοδαπό
Έρευνες υπό τον συντονισμό του ενιαίου κέντρου συντονισμού έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό κολυμβητή πραγματοποιούνται στην Κρήτη.
Πρόκειται για έναν 42χρονο αλλοδαπό, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στη θαλάσσια περιοχή Ξερόκαμπου, στα ανατολικά της Ιεράπετρας.
Στο σημείο μεταβαίνουν δύο πλωτά του Λιμενικού και θα απογειωθεί εναέριο μέσο της Frontex. Στην περιοχή πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι εντάσεως τριών μποφόρ.
Πρόκειται για έναν 42χρονο αλλοδαπό, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στη θαλάσσια περιοχή Ξερόκαμπου, στα ανατολικά της Ιεράπετρας.
Στο σημείο μεταβαίνουν δύο πλωτά του Λιμενικού και θα απογειωθεί εναέριο μέσο της Frontex. Στην περιοχή πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι εντάσεως τριών μποφόρ.
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