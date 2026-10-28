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Ασπρόπυργος: Ολοκληρώθηκε η μετάγγιση προπανίου από το βυτιοφόρο μετά τη διαρροή, δείτε βίντεο
Ασπρόπυργος: Ολοκληρώθηκε η μετάγγιση προπανίου από το βυτιοφόρο μετά τη διαρροή, δείτε βίντεο
Παραμένουν στο σημείο ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις – Σε ισχύ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή
UPD:
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία μετάγγισης προπανίου σε άλλο βυτιοφόρο στον Ασπρόπυργο Αττικής, μετά τη διαρροή που σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (28/10) σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης φορτηγών, προκαλώντας την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και των υπόλοιπων αρμόδιων Αρχών.
Η μετάγγιση του προπανίου πραγματοποιήθηκε από την αρμόδια εταιρεία, ενώ στο σημείο εξακολουθούν να βρίσκονται 27 πυροσβέστες με δέκα οχήματα και ειδική ομάδα της 1ης ΕΜΑΚ.
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή και συνεχίζουν τις προληπτικές ρίψεις νερού, προκειμένου να διατηρείται χαμηλή η θερμοκρασία στο σημείο της διαρροής.
Παράλληλα, στην επιχείρηση έχουν κινητοποιηθεί δυνάμεις της Αστυνομίας, της ΕΜΑΚ και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.
Παρά την ολοκλήρωση της μετάγγισης, εξακολουθούν να ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους δρόμους γύρω από το σημείο του περιστατικού.
Ειδικότερα, εκτροπές της κυκλοφορίας πραγματοποιούνται:
Στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, από το ύψος της οδού Μεγαρίδος και από το ύψος της οδού Δοϊράνη.
Στην οδό Ιωάννη Μυλωνά, από το ύψος της οδού Έλλης Λαμπέτη.
Επιπλέον, η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί στην οδό Αχαρνών, από το ύψος της οδού Μακεδονομάχων.
Η μετάγγιση του προπανίου πραγματοποιήθηκε από την αρμόδια εταιρεία, ενώ στο σημείο εξακολουθούν να βρίσκονται 27 πυροσβέστες με δέκα οχήματα και ειδική ομάδα της 1ης ΕΜΑΚ.
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή και συνεχίζουν τις προληπτικές ρίψεις νερού, προκειμένου να διατηρείται χαμηλή η θερμοκρασία στο σημείο της διαρροής.
Παράλληλα, στην επιχείρηση έχουν κινητοποιηθεί δυνάμεις της Αστυνομίας, της ΕΜΑΚ και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.
Παρά την ολοκλήρωση της μετάγγισης, εξακολουθούν να ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους δρόμους γύρω από το σημείο του περιστατικού.
Ειδικότερα, εκτροπές της κυκλοφορίας πραγματοποιούνται:
Στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, από το ύψος της οδού Μεγαρίδος και από το ύψος της οδού Δοϊράνη.
Στην οδό Ιωάννη Μυλωνά, από το ύψος της οδού Έλλης Λαμπέτη.
Επιπλέον, η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί στην οδό Αχαρνών, από το ύψος της οδού Μακεδονομάχων.
Διαρροή προπανίου από βυτιοφόρο όχημα σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης στον Ασπρόπυργο Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 27 #πυροσβέστες με 10 οχήματα καθώς και ειδική ομάδα της 1ης ΕΜΑΚ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 28, 2026
UPD:
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