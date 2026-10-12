Προφυλακιστέος ο 52χρονος γυναικολόγος που συνελήφθη για πορνογραφία ανηλίκων, αρνείται τις κατηγορίες
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Προφυλακιστέος ο 52χρονος γυναικολόγος που συνελήφθη για πορνογραφία ανηλίκων, αρνείται τις κατηγορίες

Δεν γνώριζα την ύπαρξη του υλικού στα ψηφιακά μου μέσα, φέρεται να υποστήριξε στη σύντομη απολογία του

Προφυλακιστέος ο 52χρονος γυναικολόγος που συνελήφθη για πορνογραφία ανηλίκων, αρνείται τις κατηγορίες
Παναγιώτης Τσιμπούκης
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Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του στην 16η τακτική ανακρίτρια, ο 52χρονος γυναικολόγος οποίος συνελήφθη στα βόρεια προάστεια μετά από πληροφορίες των αμερικανικών αρχών για παιδική πορνογραφία.

Στον 52χρονο έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για το κακούργημα της παιδικής πορνογραφίας μέσω πληροφοριακών συστημάτων και, μη, με τη χρησιμοποίηση ανήλικων που δεν έχουν συμπληρώσει τα 12 έως και 15 έτη, κατ’ εξακολούθηση.

Ο κατηγορούμενος γιατρός αρνήθηκε, κατηγορηματικά την κατηγορία που του αποδίδεται. «Αρνούμαι κατηγορηματικά την κατηγορία της παιδικής πορνογραφίας. Δεν γνώριζα την ύπαρξη του υλικού στα ψηφιακά μου μέσα» φέρεται να υποστήριξε ο κατηγορούμενος στη σύντομη απολογία του.

Ο 52χρονος γυναικολόγος συνελήφθη από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για πορνογραφία ανηλίκων.

Η έρευνα της Ελληνικής Αστυνομίας άρχισε έπειτα από σήμα του αμερικανικού οργανισμού NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children), ο οποίος εντόπισε χρήστη να μεταφορτώνει υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων σε διαδικτυακό αποθηκευτικό χώρο.

Αξιοποιώντας τα ψηφιακά δεδομένα, οι αστυνομικοί της Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος ταυτοποιήσαν τα ηλεκτρονικά ίχνη τα οποία την οδήγησαν στον 52χρονο και στην κατοικία του. Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης στο σπίτι και στο ιατρείο του, κατασχέθηκαν ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κινητό τηλέφωνο, tablet, σκληρός δίσκος και κάρτα μνήμης.

Από την εξέταση των συσκευών, προέκυψε ότι ο 52χρονος φέρεται να διαχειριζόταν τον επίμαχο διαδικτυακό λογαριασμό. Παράλληλα, εντοπίστηκαν εκατοντάδες αρχεία φωτογραφιών και βίντεο με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, μεταξύ των οποίων απεικονίζονταν ανήλικοι ηλικίας κάτω των 12 και των 15 ετών.
Παναγιώτης Τσιμπούκης
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