Ο κατηγορούμενος εκμεταλλευόταν τη νοητική αδυναμία και την εμπιστοσύνη του παιδιού - Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά την παρέμβαση ψυχολόγου και κοινωνικής λειτουργού του σχολείου που φοιτούσε η ανήλικη

με σοβαρές κατηγορίες για Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο στις αρχές Δεκεμβρίου, κατηγορούμενος για βιασμό, γενετήσιες πράξεις με ανήλικο και κατάχρηση ανηλίκου.



Σύμφωνα με δημοσίευμα του eleftheria.gr, οι πράξεις για τις οποίες κατηγορείται φέρονται να διαπράχθηκαν από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο του 2024, με τον 45χρονο να εκμεταλλεύεται τη νοητική κατάσταση της κόρης του, η οποία δεν είχε συμπληρώσει τα 14 έτη όταν σημειώθηκαν τα καταγγελλόμενα περιστατικά.



από το παραπεμπτικό βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Βόλου, ο



Η εμπιστοσύνη στον πατέρα και η δικαιολογία που φέρεται να χρησιμοποιούσε Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 45χρονος φέρεται να εκμεταλλεύτηκε την εμπιστοσύνη που του είχε η κόρη του λόγω της γονικής τους σχέσης, καθώς και τη νοητική της αδυναμία.



Η ανήλικη, σύμφωνα με όσα περιλαμβάνονται στο δικαστικό έγγραφο, δεν μπορούσε να αντιληφθεί πλήρως τη φύση και τη σοβαρότητα της συμπεριφοράς του πατέρα της. Μάλιστα, φέρεται αρχικά να της απέδωσε θετικό χαρακτήρα, παρότι είχε αμφιβολίες για το κατά πόσο ήταν φυσιολογική.







Οι δικαστικές Αρχές επισημαίνουν ότι η ανήλικη δεν ήταν σε θέση να αντιληφθεί «τη σημασία και τη βαρύτητα» των πράξεων, ενώ ο κατηγορούμενος φέρεται να αξιοποιούσε αυτή την αδυναμία για να διατηρεί κρυφή τη συμπεριφορά του.



Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση Καθοριστικό ρόλο στην αποκάλυψη της υπόθεσης διαδραμάτισαν η ψυχολόγος και η κοινωνική λειτουργός Γυμνασίου του Βόλου.



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Το κορίτσι παρουσίαζε προβλήματα στη φοίτησή της, ενώ είχαν διαπιστωθεί ενδείξεις ανεπαρκούς γονικής εποπτείας. Παράλληλα, στοιχεία από το οικογενειακό και κοινωνικό του περιβάλλον δημιουργούσαν ανησυχίες ότι βρισκόταν σε συνθήκες αυξημένου κινδύνου θυματοποίησης.



Μετά την ενημέρωση της Εισαγγελίας διατάχθηκε έρευνα, η οποία οδήγησε στη διερεύνηση των καταγγελιών και τελικά στην παραπομπή του 45χρονου σε δίκη.



Οι κατηγορίες και οι περιοριστικοί όροι Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα, ο κατηγορούμενος βρίσκεται σε διάσταση με τη σύζυγό του από το 2016 και ζούσε με τα δύο ανήλικα παιδιά του, μεταξύ των οποίων και η παθούσα.



Αντιμέτωποςγια σεξουαλική κακοποίηση της ανήλικης κόρης του βρίσκεται ένας 45χρονος από τον Βόλο, ο οποίος παραπέμπεται να δικαστεί στοστις αρχές Δεκεμβρίου, κατηγορούμενος για βιασμό, γενετήσιες πράξεις με ανήλικο και κατάχρηση ανηλίκου.Σύμφωνα με δημοσίευμα του eleftheria.gr, οι πράξεις για τις οποίες κατηγορείται φέρονται να διαπράχθηκαν από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο του 2024, με τον 45χρονο να εκμεταλλεύεται τητης κόρης του, η οποία δεν είχε συμπληρώσει τα 14 έτη όταν σημειώθηκαν τα καταγγελλόμενα περιστατικά.Όπως προκύπτει πατέρας φέρεται να προχωρούσε στις καταγγελλόμενες πράξεις περίπου μία φορά την εβδομάδα, έχοντας μάλιστα επινοήσει μια δικαιολογία ώστε η ανήλικη να μην αντιληφθεί τη σοβαρότητα όσων συνέβαιναν και να μη μιλήσει σε τρίτους.Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 45χρονος φέρεται να εκμεταλλεύτηκε την εμπιστοσύνη που του είχε η κόρη του λόγω της γονικής τους σχέσης, καθώς και τη νοητική της αδυναμία.Η ανήλικη, σύμφωνα με όσα περιλαμβάνονται στο δικαστικό έγγραφο, δεν μπορούσε να αντιληφθεί πλήρως τη φύση και τη σοβαρότητα της συμπεριφοράς του πατέρα της. Μάλιστα, φέρεται αρχικά να της απέδωσε θετικό χαρακτήρα, παρότι είχε αμφιβολίες για το κατά πόσο ήταν φυσιολογική.Είναι χαρακτηριστικό ότι, όπως αναφέρεται στο βούλευμα, το παιδί είχε αναρωτηθεί εάν αντίστοιχες συμπεριφορές εκδηλώνονται και από άλλους πατέρες προς τις κόρες τους.Οι δικαστικές Αρχές επισημαίνουν ότι η ανήλικη δεν ήταν σε θέση να αντιληφθεί «τη σημασία και τη βαρύτητα» των πράξεων, ενώ ο κατηγορούμενος φέρεται να αξιοποιούσε αυτή την αδυναμία για να διατηρεί κρυφή τη συμπεριφορά του.Καθοριστικό ρόλο στην αποκάλυψη της υπόθεσης διαδραμάτισαν η ψυχολόγος και η κοινωνική λειτουργός Γυμνασίου του Βόλου.Σύμφωνα με το δημοσίευμα απέστειλαν ενημερωτικό σημείωμα στην Εισαγγελία, εκφράζοντας ανησυχία για τις συνθήκες διαβίωσης και την κατάσταση της ανήλικης.Το κορίτσι παρουσίαζε προβλήματα στη φοίτησή της, ενώ είχαν διαπιστωθεί ενδείξεις ανεπαρκούς γονικής εποπτείας. Παράλληλα, στοιχεία από το οικογενειακό και κοινωνικό του περιβάλλον δημιουργούσαν ανησυχίες ότι βρισκόταν σε συνθήκες αυξημένου κινδύνου θυματοποίησης.Μετά την ενημέρωση της Εισαγγελίας διατάχθηκε έρευνα, η οποία οδήγησε στη διερεύνηση των καταγγελιών και τελικά στην παραπομπή του 45χρονου σε δίκη.Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα, ο κατηγορούμενος βρίσκεται σε διάσταση με τη σύζυγό του από το 2016 και ζούσε με τα δύο ανήλικα παιδιά του, μεταξύ των οποίων και η παθούσα.

Οι πράξεις που του αποδίδονται φέρονται να τελέστηκαν κατ' εξακολούθηση, με το δικαστικό συμβούλιο να περιγράφει περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης χωρίς τη συναίνεση της ανήλικης.



Στο βούλευμα γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη νοητική κατάσταση του παιδιού, με τη νοητική του ικανότητα να χαρακτηρίζεται εξαιρετικά χαμηλού επιπέδου. Κατά το κατηγορητήριο, ο 45χρονος εκμεταλλεύτηκε αυτή την κατάσταση, καθώς και τη θέση του ως πατέρα και προσώπου που είχε την ευθύνη φροντίδας και προστασίας της ανήλικης.



Σε βάρος του έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι, που περιλαμβάνουν την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, την υποχρεωτική εμφάνιση στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα και την απαγόρευση προσέγγισης της κόρης του σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων μέχρι την οριστική εκδίκαση της υπόθεσης.



Ο 45χρονος αναμένεται να λογοδοτήσει ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου στις αρχές Δεκεμβρίου, οπότε και θα εξεταστούν οι βαρύτατες κατηγορίες που αντιμετωπίζει.