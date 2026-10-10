Πώς η ΕΛΑΣ έφτασε στα ίχνη του γυναικολόγου με τα εκατοντάδες αρχεία σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών: Το σήμα από τις ΗΠΑ και το υλικό με ανηλίκους κάτω των 12 ετών
Πώς η ΕΛΑΣ έφτασε στα ίχνη του γυναικολόγου με τα εκατοντάδες αρχεία σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών: Το σήμα από τις ΗΠΑ και το υλικό με ανηλίκους κάτω των 12 ετών
Οι αρχές έκαναν έρευνες στο σπίτι του και στο ιατρείο του - Ανέβασε τα αρχεία σε online χώρο αποθήκευσης
Συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα ο 52χρονος γυναικολόγος που είχε στην κατοχή του πλήθος φωτογραφιών και βίντεο με κακοποίηση ανηλίκων.
Ο 52χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος ενώ η επιχείρηση εντοπισμού του ξεκίνησε μετά από επίσημη ενημέρωση και διαβίβαση κρίσιμων πληροφοριών από τον διεθνή οργανισμό National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) των ΗΠΑ στην ΕΛΑΣ.
Ο οργανισμός διαβίβασε πληροφορίες για χρήστη του διαδικτύου που μεταφόρτωνε (upload) ψηφιακό περιεχόμενο με κακοποιήσεις σε πλατφόρμα. Η ΕΛΑΣ ξεκίνησε έρευνα και αξιοποιώντας τα ηλεκτρονικά ίχνη έφτασε στον χρήστη και ταυτοποίησε τον 52χρονος γυναικολόγο.
Την περασμένη Πέμπτη ξεκίνησε μία παράλληλη έρευνα με αστυνομικούς να μπαίνουν στο σπίτι και το ιατρείο του γυναικολόγου. Οι αστυνομικοί κατάσχεσαν πλήθος ηλεκτρονικών συσκευών όπως ένα κινητό τηλέφωνο, εσωτερικός σκληρός δίσκος υπολογιστή, φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, τάμπλετ και μία κάρτα μνήμης.
Από την συνδυαστική εξέταση των στοιχείων επιβεβαιώθηκε πως ο 52χρονος ήταν ο αποκλειστικός χρήστης του λογαριασμού. Αποθηκευμένα βρέθηκαν εκατοντάδες φωτογραφίες και βίντεο με σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων ακόμα και κάτω των 12 ετών.
Σημειώνεται πως, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, δεν έχει επιβεβαιωθεί η παραγωγή πρωτογενούς υλικού πορνογραφίας ανηλίκων.
Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:
Από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος συνελήφθη την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2026, στην Αττική, 52χρονος ημεδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας για πορνογραφία ανηλίκων.
Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων που διαβιβάστηκαν μέσω του οργανισμού National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) των Η.Π.Α., σύμφωνα με τα οποία χρήστης είχε μεταφορτώσει (upload) υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων σε διαδικτυακό αποθηκευτικό χώρο. Ακολούθησε ψηφιακή ανάλυση και διαδικτυακή έρευνα, μέσω των οποίων ταυτοποιήθηκαν τα πλήρη στοιχεία του κατηγορουμένου και εξακριβώθηκε ο τόπος κατοικίας του.
Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε μεσημβρινές ώρες της 08-10-2026, στην εν λόγω οικία, καθώς και σε επαγγελματικό χώρο του κατηγορούμενου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κινητό τηλέφωνο, σκληρός δίσκος ηλεκτρονικού υπολογιστή, φορητός υπολογιστής (laptop), tablet και κάρτα μνήμης microSD.
Από την επακόλουθη έρευνα διαπιστώθηκε ότι ο κατηγορούμενος διαχειριζόταν τον επίμαχο λογαριασμό στον διαδικτυακό αποθηκευτικό χώρο, ενώ βρέθηκαν τοπικά αποθηκευμένα εκατοντάδες αρχεία φωτογραφιών και βίντεο, με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, μεταξύ των οποίων και ανήλικα εμφανώς κάτω των 15 και των 12 ετών.
Κατόπιν των ανωτέρω, ο κατηγορούμενος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ τα ψηφιακά πειστήρια που κατασχέθηκαν, αποστέλλονται στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.
Ο 52χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος ενώ η επιχείρηση εντοπισμού του ξεκίνησε μετά από επίσημη ενημέρωση και διαβίβαση κρίσιμων πληροφοριών από τον διεθνή οργανισμό National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) των ΗΠΑ στην ΕΛΑΣ.
Ο οργανισμός διαβίβασε πληροφορίες για χρήστη του διαδικτύου που μεταφόρτωνε (upload) ψηφιακό περιεχόμενο με κακοποιήσεις σε πλατφόρμα. Η ΕΛΑΣ ξεκίνησε έρευνα και αξιοποιώντας τα ηλεκτρονικά ίχνη έφτασε στον χρήστη και ταυτοποίησε τον 52χρονος γυναικολόγο.
Την περασμένη Πέμπτη ξεκίνησε μία παράλληλη έρευνα με αστυνομικούς να μπαίνουν στο σπίτι και το ιατρείο του γυναικολόγου. Οι αστυνομικοί κατάσχεσαν πλήθος ηλεκτρονικών συσκευών όπως ένα κινητό τηλέφωνο, εσωτερικός σκληρός δίσκος υπολογιστή, φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, τάμπλετ και μία κάρτα μνήμης.
Από την συνδυαστική εξέταση των στοιχείων επιβεβαιώθηκε πως ο 52χρονος ήταν ο αποκλειστικός χρήστης του λογαριασμού. Αποθηκευμένα βρέθηκαν εκατοντάδες φωτογραφίες και βίντεο με σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων ακόμα και κάτω των 12 ετών.
Σημειώνεται πως, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, δεν έχει επιβεβαιωθεί η παραγωγή πρωτογενούς υλικού πορνογραφίας ανηλίκων.
Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:
Από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος συνελήφθη την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2026, στην Αττική, 52χρονος ημεδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας για πορνογραφία ανηλίκων.
Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων που διαβιβάστηκαν μέσω του οργανισμού National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) των Η.Π.Α., σύμφωνα με τα οποία χρήστης είχε μεταφορτώσει (upload) υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων σε διαδικτυακό αποθηκευτικό χώρο. Ακολούθησε ψηφιακή ανάλυση και διαδικτυακή έρευνα, μέσω των οποίων ταυτοποιήθηκαν τα πλήρη στοιχεία του κατηγορουμένου και εξακριβώθηκε ο τόπος κατοικίας του.
Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε μεσημβρινές ώρες της 08-10-2026, στην εν λόγω οικία, καθώς και σε επαγγελματικό χώρο του κατηγορούμενου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κινητό τηλέφωνο, σκληρός δίσκος ηλεκτρονικού υπολογιστή, φορητός υπολογιστής (laptop), tablet και κάρτα μνήμης microSD.
Από την επακόλουθη έρευνα διαπιστώθηκε ότι ο κατηγορούμενος διαχειριζόταν τον επίμαχο λογαριασμό στον διαδικτυακό αποθηκευτικό χώρο, ενώ βρέθηκαν τοπικά αποθηκευμένα εκατοντάδες αρχεία φωτογραφιών και βίντεο, με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, μεταξύ των οποίων και ανήλικα εμφανώς κάτω των 15 και των 12 ετών.
Κατόπιν των ανωτέρω, ο κατηγορούμενος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ τα ψηφιακά πειστήρια που κατασχέθηκαν, αποστέλλονται στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.
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