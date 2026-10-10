Πώς η ΕΛΑΣ έφτασε στα ίχνη του γυναικολόγου με τα εκατοντάδες αρχεία σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών: Το σήμα από τις ΗΠΑ και το υλικό με ανηλίκους κάτω των 12 ετών