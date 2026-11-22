Μία σύλληψη 44χρονου, αναζητείται ο 49χρονος- Κατασχέθηκαν 35 έργα γνωστών Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών, 97 χρυσές λίρες, τέσσερα χρυσά νομίσματα και πολύτιμοι λίθοι – Τα έργα τέχνης, θα άξιζαν 1,7 εκατ. ευρώ αν ήταν γνήσια

πώληση πλαστών έργων τέχνης στην Αττική προχώρησε η αστυνομία, έπειτα από καταγγελία για πίνακες γνωστού ζωγράφου που διαφημίζονταν προς πώληση στο διαδίκτυο ως αυθεντικοί.



Κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 35 έργα τέχνης, τα οποία, εάν ήταν γνήσια, θα είχαν εκτιμώμενη αξία περίπου 1,7 εκατομμυρίων ευρώ. Για την ίδια υπόθεση έχει ταυτοποιηθεί και ένας 49χρονος που φέρεται να ιερουργεί ως αρχιμανδρίτης σε πολιτεία της Αμερικής, ο οποίος αναζητείται. Σύμφωνα με πληροφορίες ο 49χρονος π διαχειριζόταν τις πωλήσεις των έργων τέχνης μέσω πλατφόρμας ηλεκτρονικών αγορών.







Από την έρευνα που ακολούθησε, οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συγκέντρωσαν στοιχεία που έδειχναν ότι η υπόθεση ενδεχομένως συνδεόταν με ευρύτερη δραστηριότητα κατασκευής και διακίνησης πλαστών έργων τέχνης.







Οι έξι πίνακες που θα πωλούνταν για 5.150 ευρώ Το μεσημέρι του Σαββάτου (21/11), οι αστυνομικοί εντόπισαν στην Αθήνα τον 44χρονο, ο οποίος φέρεται να ενεργούσε για λογαριασμό του 49χρονου.



Στην κατοχή του βρέθηκαν έξι έργα τέχνης που αποδίδονταν στον ίδιο ζωγράφο και τα οποία, σύμφωνα με την αστυνομία, επρόκειτο να πουλήσει έναντι συνολικά 5.150 ευρώ.



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Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν συνολικά 35 έργα τέχνης που αποδίδονταν σε γνωστούς Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, 2.750 ευρώ σε μετρητά, 97 χρυσές λίρες, τέσσερα χρυσά γαλλικά νομίσματα και δύο πολύτιμοι λίθοι.







Στη σύλληψη ενός 44χρονου που φέρεται να εμπλεκόταν στηνπροχώρησε η αστυνομία, έπειτα από καταγγελία για πίνακες γνωστού ζωγράφου που διαφημίζονταν προς πώληση στο διαδίκτυο ως αυθεντικοί.Κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά, τα οποία, εάν ήταν γνήσια, θα είχαν εκτιμώμενη αξία περίπου 1,7 εκατομμυρίων ευρώ. Για την ίδια υπόθεση έχει ταυτοποιηθεί και ένας 49χρονος που φέρεται να ιερουργεί ως αρχιμανδρίτης σε πολιτεία της Αμερικής, ο οποίος αναζητείται. Σύμφωνα με πληροφορίες ο 49χρονος π διαχειριζόταν τις πωλήσεις των έργων τέχνης μέσω πλατφόρμας ηλεκτρονικών αγορών.Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν καταγγέλθηκε στις Αρχές ότι σε διαδικτυακή πλατφόρμα αγοραπωλησιών είχαν αναρτηθεί δύο έργα τέχνης που αποδίδονταν σε γνωστό ζωγράφο. Ωστόσο, υπήρχαν υπόνοιες ότι οι πίνακες ήταν πλαστοί και συνοδεύονταν από ψεύτικα πιστοποιητικά γνησιότητας.Από την έρευνα που ακολούθησε, οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συγκέντρωσαν στοιχεία που έδειχναν ότι η υπόθεση ενδεχομένως συνδεόταν με ευρύτερη δραστηριότητα κατασκευής και διακίνησης πλαστών έργων τέχνης.Το μεσημέρι του Σαββάτου (21/11), οι αστυνομικοί εντόπισαν στην Αθήνα τον 44χρονο, ο οποίος φέρεται να ενεργούσε για λογαριασμό του 49χρονου.Στην κατοχή του βρέθηκαν έξι έργα τέχνης που αποδίδονταν στον ίδιο ζωγράφο και τα οποία, σύμφωνα με την αστυνομία, επρόκειτο να πουλήσει έναντι συνολικά 5.150 ευρώ.Ο 44χρονος συνελήφθη, ενώ ακολούθησαν έρευνες σε κατοικίες, παρουσία δικαστικού λειτουργού.Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν συνολικά 35 έργα τέχνης που αποδίδονταν σε γνωστούς Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, 2.750 ευρώ σε μετρητά, 97 χρυσές λίρες, τέσσερα χρυσά γαλλικά νομίσματα και δύο πολύτιμοι λίθοι.

Πλαστοί οι πίνακες σύμφωνα με την αρχική εκτίμηση Τα έργα εξετάστηκαν από ιστορικό τέχνης και τεχνοκριτικό, με εμπειρία στην εκτίμηση και ασφάλιση έργων τέχνης, η οποία διαπίστωσε ότι πρόκειται για απομιμήσεις και όχι για αυθεντικές δημιουργίες.



Σύμφωνα με την εκτίμησή της, η συνολική αξία των 35 έργων, εφόσον ήταν γνήσια, θα ανερχόταν σε περίπου 1,7 εκατομμύρια ευρώ.



Για την οριστική διακρίβωση της γνησιότητας τόσο των έργων όσο και των πιστοποιητικών που τα συνόδευαν, έχει οριστεί πραγματογνώμονας, ο οποίος θα πραγματοποιήσει περαιτέρω έλεγχο.



Αναζητείται 49χρονος Σε βάρος του 44χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση πλαστών έργων τέχνης, διακεκριμένη απάτη και παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας.



Στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνεται και ο 49χρονος, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί από τις Αρχές και αναζητείται.



Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθεί η πλήρης έκταση της παράνομης δραστηριότητας και εάν εμπλέκονται στην υπόθεση και άλλα πρόσωπα.