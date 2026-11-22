Ο γενικός γραμματέας Προστασίας Κρίσιμων Οντοτήτων, Σπύρος Παπαγεωργίου, προειδοποιεί για τους κινδύνους από την τεχνητή νοημοσύνη και τη δράση κρατικών φορέων – «Συνήθως η κυβερνοεπίθεση προηγείται του πολέμου»

γενικός γραμματέας Προστασίας Κρίσιμων Οντοτήτων, Σπύρος Παπαγεωργίου, επισημαίνοντας ότι η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης από τους επιτιθέμενους καθιστά τα ευάλωτα συστήματα ακόμη πιο εύκολους στόχους.



Μιλώντας στην εκπομπή «10 με τόνο» της ΕΡΤ, ο κ. Παπαγεωργίου υπογράμμισε ότι οι κυβερνοεπιθέσεις δεν αφορούν πλέον αποκλειστικά την υποκλοπή δεδομένων ή τις οικονομικές απάτες, αλλά μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία κρίσιμων υποδομών, από την ενέργεια και την ύδρευση έως τις μεταφορές, τα νοσοκομεία και την τροφοδοσία του πληθυσμού.



«Ό,τι είναι ευάλωτο αυτή τη στιγμή θα χτυπηθεί γρήγορα», προειδοποίησε, εξηγώντας ότι τα σύγχρονα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης επιτρέπουν στους δράστες να εντοπίζουν αδυναμίες στα πληροφοριακά συστήματα και να οργανώνουν επιθέσεις με μεγαλύτερη ταχύτητα.



Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dn1mcvo6uuzt)

Ανησυχία για τα συστήματα ψύξης των σούπερ μάρκετ Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο γενικός γραμματέας στο ενδεχόμενο στοχοποίησης των συστημάτων ψύξης σε σούπερ μάρκετ, ένα σενάριο που έχει προκαλέσει προβληματισμό μετά από περιστατικά κυβερνοεπιθέσεων στην Ευρώπη.







«Αν υπήρχε, δεν θα μιλάγαμε τώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι ο κίνδυνος εκδήλωσης μιας επίθεσης είναι διαρκής.



Στην περίπτωση των συστημάτων ψύξης, η ευπάθεια μπορεί να εντοπίζεται στις εφαρμογές απομακρυσμένης πρόσβασης, οι οποίες επιτρέπουν στους τεχνικούς να ελέγχουν και να ρυθμίζουν τη λειτουργία των εγκαταστάσεων χωρίς να βρίσκονται στον χώρο.



Εάν ένας επιτιθέμενος αποκτήσει πρόσβαση σε αυτές τις εφαρμογές, ενδέχεται να μπορεί να παρέμβει στη λειτουργία του εξοπλισμού, προκαλώντας προβλήματα στη συντήρηση των προϊόντων.



Κλείσιμο



«Συνήθως η κυβερνοεπίθεση προηγείται του πολέμου» Μία από τις σημαντικότερες επισημάνσεις του γενικού γραμματέα αφορά τη σύνδεση των κυβερνοεπιθέσεων με τις στρατιωτικές συγκρούσεις.



Όπως εξήγησε, οι ψηφιακές επιθέσεις αποτελούν πλέον μέρος της προετοιμασίας για έναν πόλεμο, καθώς μπορούν να επηρεάσουν κρίσιμες υπηρεσίες που υποστηρίζουν τη λειτουργία ενός κράτους και των ενόπλων δυνάμεών του.



«Συνήθως η κυβερνοεπίθεση προηγείται του πολέμου», δήλωσε, τονίζοντας ότι ακόμη και τα σύγχρονα οπλικά συστήματα εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από λογισμικό και τεχνολογικές υποδομές.



Στο πλαίσιο αυτό, διαχώρισε τους δράστες των κυβερνοεπιθέσεων σε δύο βασικές κατηγορίες.



Τον κώδωνα του κινδύνου για την αυξανόμενη απειλή των κυβερνοεπιθέσεων, οι οποίες μπορούν πλέον να επηρεάσουν ακόμη και βασικές υπηρεσίες της καθημερινότητας, κρούει οεπισημαίνοντας ότι η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης από τους επιτιθέμενους καθιστά τα ευάλωτα συστήματα ακόμη πιο εύκολους στόχους.Μιλώντας στην εκπομπή «10 με τόνο» της ΕΡΤ, ο κ. Παπαγεωργίου υπογράμμισε ότι οι κυβερνοεπιθέσεις δεν αφορούν πλέον αποκλειστικά την υποκλοπή δεδομένων ή τις οικονομικές απάτες, αλλά μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία κρίσιμων υποδομών, από την ενέργεια και την ύδρευση έως τις μεταφορές, τα νοσοκομεία και την τροφοδοσία του πληθυσμού.«Ό,τι είναι ευάλωτο αυτή τη στιγμή θα χτυπηθεί γρήγορα», προειδοποίησε, εξηγώντας ότι τα σύγχρονα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης επιτρέπουν στους δράστες να εντοπίζουν αδυναμίες στα πληροφοριακά συστήματα και να οργανώνουν επιθέσεις με μεγαλύτερη ταχύτητα.Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο γενικός γραμματέας στο ενδεχόμενο στοχοποίησης των συστημάτων ψύξης σε σούπερ μάρκετ, ένα σενάριο που έχει προκαλέσει προβληματισμό μετά από περιστατικά κυβερνοεπιθέσεων στην Ευρώπη.Ερωτηθείς για το κατά πόσο υπάρχει αντίστοιχος κίνδυνος και στην Ελλάδα, επιβεβαίωσε ότι «η ανησυχία υπάρχει», ξεκαθαρίζοντας ότι κανένα ψηφιακό σύστημα δεν μπορεί να θεωρείται απολύτως ασφαλές.«Αν υπήρχε, δεν θα μιλάγαμε τώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι ο κίνδυνος εκδήλωσης μιας επίθεσης είναι διαρκής.Στην περίπτωση των συστημάτων ψύξης, η ευπάθεια μπορεί να εντοπίζεται στις εφαρμογές απομακρυσμένης πρόσβασης, οι οποίες επιτρέπουν στους τεχνικούς να ελέγχουν και να ρυθμίζουν τη λειτουργία των εγκαταστάσεων χωρίς να βρίσκονται στον χώρο.Εάν ένας επιτιθέμενος αποκτήσει πρόσβαση σε αυτές τις εφαρμογές, ενδέχεται να μπορεί να παρέμβει στη λειτουργία του εξοπλισμού, προκαλώντας προβλήματα στη συντήρηση των προϊόντων.Ο κ. Παπαγεωργίου αναφέρθηκε και σε πρακτικές ανάκτησης πρόσβασης μέσω κωδικών που δημιουργούνται με βάση την ημερομηνία, επισημαίνοντας την ανάγκη να συνοδεύονται από αυστηρά καθορισμένα δικαιώματα χρήσης.Μία από τις σημαντικότερες επισημάνσεις του γενικού γραμματέα αφορά τη σύνδεση των κυβερνοεπιθέσεων με τις στρατιωτικές συγκρούσεις.Όπως εξήγησε, οι ψηφιακές επιθέσεις αποτελούν πλέον μέρος της προετοιμασίας για έναν πόλεμο, καθώς μπορούν να επηρεάσουν κρίσιμες υπηρεσίες που υποστηρίζουν τη λειτουργία ενός κράτους και των ενόπλων δυνάμεών του.«Συνήθως η κυβερνοεπίθεση προηγείται του πολέμου», δήλωσε, τονίζοντας ότι ακόμη και τα σύγχρονα οπλικά συστήματα εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από λογισμικό και τεχνολογικές υποδομές.Στο πλαίσιο αυτό, διαχώρισε τους δράστες των κυβερνοεπιθέσεων σε δύο βασικές κατηγορίες.

Η πρώτη περιλαμβάνει τους κυβερνοεγκληματίες, οι οποίοι επιδιώκουν κυρίως οικονομικό όφελος. Η δεύτερη αφορά κρατικούς δρώντες, οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιούν τις ίδιες τεχνικές, αλλά με διαφορετικούς στόχους.



Σύμφωνα με τον κ. Παπαγεωργίου, οι κρατικά υποστηριζόμενοι επιτιθέμενοι επιχειρούν να εισχωρήσουν σε πληροφοριακά συστήματα, να αποκτήσουν πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα και να διατηρήσουν τη δυνατότητα παρέμβασης στη λειτουργία τους όταν αυτό εξυπηρετεί τους σκοπούς τους.



Μάλιστα, δεν είναι απαραίτητο να προκαλέσουν αμέσως κάποια βλάβη. Μπορούν να παραμείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα μέσα σε ένα σύστημα χωρίς να γίνουν αντιληπτοί, περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή για να ενεργοποιηθούν.



«Δεν εντοπίζονται εύκολα», σημείωσε, αναδεικνύοντας τη σημασία του λεγόμενου «κυνηγιού κυβερνοαπειλών», δηλαδή της ενεργητικής αναζήτησης πιθανών εισβολέων που βρίσκονται ήδη μέσα σε μια ψηφιακή υποδομή.



Πώς η τεχνητή νοημοσύνη διευκολύνει τους επιτιθέμενους Αναφερόμενος στον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται οι κυβερνοεπιθέσεις, ο γενικός γραμματέας εξήγησε ότι συνήθως προηγείται μια διαδικασία λεπτομερούς προετοιμασίας.



Οι δράστες αναζητούν συστήματα που είναι προσβάσιμα μέσω διαδικτύου, καταγράφουν τα λογισμικά που χρησιμοποιούνται και προσπαθούν να εντοπίσουν τεχνικές αδυναμίες που μπορούν να αξιοποιηθούν για την παραβίασή τους.



Η τεχνητή νοημοσύνη έχει επιταχύνει σημαντικά αυτή τη διαδικασία, καθώς μπορεί να αυτοματοποιεί μεγάλο μέρος της αναζήτησης ευπαθειών.



«Αν θέλουμε να το αντιμετωπίσουμε, πρέπει να σκεφτόμαστε όπως οι επιτιθέμενοι», υπογράμμισε ο κ. Παπαγεωργίου.



Σύμφωνα με τον ίδιο, η αποτελεσματική προστασία απαιτεί τον έγκαιρο εντοπισμό των αδύναμων σημείων, την αναβάθμιση ή αντικατάσταση παρωχημένων συστημάτων, τον περιορισμό της έκθεσής τους στο διαδίκτυο και τη συνεχή παρακολούθηση της λειτουργίας τους.



Δύο βασικές αρχές είναι η μείωση της λεγόμενης «επιφάνειας επίθεσης», δηλαδή των πιθανών σημείων εισόδου ενός εισβολέα, και η εφαρμογή της αρχής των ελάχιστων προνομίων, ώστε κάθε χρήστης να διαθέτει πρόσβαση μόνο στις λειτουργίες που είναι απαραίτητες για την εργασία του.



Τι πρέπει να γίνει αν μια κυβερνοεπίθεση πετύχει Ο γενικός γραμματέας στάθηκε ιδιαίτερα στη διαφορά ανάμεσα στην πρόληψη και την ανθεκτικότητα των συστημάτων.



Η πρόληψη αποσκοπεί στην αποτροπή μιας παραβίασης, ενώ η ανθεκτικότητα αφορά την ικανότητα ενός οργανισμού να συνεχίσει να λειτουργεί ακόμη και όταν δεχθεί επιτυχημένη επίθεση.



Όπως εξήγησε, κάθε κρίσιμη υποδομή χρειάζεται σχέδιο αντιμετώπισης περιστατικών, ώστε να μπορεί να περιορίσει τις επιπτώσεις, να αποκαταστήσει τις ζημιές και, κυρίως, να εξακολουθήσει να παρέχει τις απαραίτητες υπηρεσίες στους πολίτες.



«Αν αντέξει ο οργανισμός, αντέχει και η χώρα», υπογράμμισε.



Παράλληλα, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη συνεχή επιτήρηση, καθώς ακόμη και τα πιο προηγμένα μέτρα προστασίας δεν μπορούν να αποκλείσουν κάθε ενδεχόμενο παραβίασης.



«Η κυβερνοασφάλεια δεν είναι απλώς συγκεκριμένα μέτρα», ανέφερε, εξηγώντας ότι απαιτείται ένας συνδυασμός τεχνολογικών παρεμβάσεων, οργανωτικών διαδικασιών και διαρκούς ελέγχου για τον εντοπισμό ύποπτων δραστηριοτήτων.



Από το ηλεκτρικό ρεύμα μέχρι ένα σούπερ μάρκετ σε νησί Στη συνέντευξή του ο κ. Παπαγεωργίου εξήγησε επίσης τον ρόλο της Γενικής Γραμματείας Προστασίας Κρίσιμων Οντοτήτων και τις υποδομές που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της.



Όπως ανέφερε, έχουν προσδιοριστεί 12 τομείς κρίσιμων υπηρεσιών, στους οποίους περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η ηλεκτροδότηση, η ύδρευση, οι μεταφορές, η υγειονομική περίθαλψη και η τροφοδοσία με τρόφιμα.



Η αναγνώριση μιας υποδομής ως κρίσιμης δεν εξαρτάται αποκλειστικά από το μέγεθός της, αλλά και από τις συνέπειες που θα είχε ενδεχόμενη διακοπή της λειτουργίας της.



Είναι χαρακτηριστικό ότι, λόγω της ιδιαίτερης γεωγραφίας της Ελλάδας, ακόμη και ένα σούπερ μάρκετ σε κάποιο νησί μπορεί να θεωρηθεί κρίσιμη οντότητα, εφόσον η λειτουργία του είναι καθοριστική για την κάλυψη των αναγκών του τοπικού πληθυσμού.



Η προστασία των συγκεκριμένων οργανισμών δεν περιορίζεται στις ψηφιακές απειλές, αλλά καλύπτει και φυσικούς ή τεχνολογικούς κινδύνους, με στόχο την απρόσκοπτη παροχή βασικών υπηρεσιών.



Ο κ. Παπαγεωργίου εμφανίστηκε καθησυχαστικός όσον αφορά την επιχειρησιακή ετοιμότητα της χώρας, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα διαθέτει την απαιτούμενη τεχνογνωσία και είναι καλά οργανωμένη στον τομέα της ανθεκτικότητας.



Καταλήγοντας, υπογράμμισε ότι η προστασία των κρίσιμων υποδομών προϋποθέτει συνεχή συνεργασία ανάμεσα στη Γενική Γραμματεία, τα αρμόδια υπουργεία και τους φορείς που παρέχουν τις υπηρεσίες.



«Είμαστε κομμάτια του ίδιου πάζλ. Τον συντονισμό τον κάνει η Γενική Γραμματεία», ανέφερε, συνοψίζοντας ως βασική αποστολή της υπηρεσίας «την προστασία της καθημερινότητας του πολίτη».