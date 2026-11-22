Η πρόληψη δεν είναι ίδια για όλους. Η καθημερινότητα, ο τρόπος ζωής, το ιατρικό ιστορικό και οι ιδιαίτερες ανάγκες κάθε ανθρώπου διαμορφώνουν διαφορετικές προτεραιότητες στη φροντίδα της υγείας.
«Η υπηρεσία μετανάστευσης είναι εκτός ελέγχου, νιώθω αγανάκτηση βλέποντας πράκτορες να απομακρύνουν με τη βία ανθρώπους», λέει Αμερικανός κυβερνήτης
Η ICE ανέφερε πως διεξήγαγε χθες το πρωί «στοχευμένη επιχείρηση με στόχο τη σύλληψη ενός αλλοδαπού χωρίς νόμιμα έγγραφα από το Μεξικό», ενώ συνέλαβε και δεύτερο άτομο για επίθεση εναντίον ομοσπονδιακού πράκτορα, «αφού του πέταξε ζεστό καφέ»
«Όπως πολλοί Αμερικανοί, νιώθω αγανάκτηση βλέποντας πράκτορες με καλυμμένα τα πρόσωπά τους, που δεν μπορούν να αναγνωριστούν, να απομακρύνουν με τη βία ανθρώπους, από τις γέφυρες επιβίβασης, την ώρα που επιβιβάζονται σε ένα αεροσκάφος», έγραψε ο Μπομπ Φέργκιουσον στο Χ.
ICE is completely and totally out of control. Like many Americans, I’m outraged by masked agents, who do not identify themselves, dragging people off jetways as they board a flight, creating chaos in our communities. Today’s actions at Seattle-Tacoma International Airport are just the latest example of ICE’s deeply un-American tactics. I’ll have more to say this afternoon. https://t.co/6AGkLYdEwI— Governor Bob Ferguson (@GovBobFerguson) November 21, 2026
Σε βίντεο, που κυκλοφόρησαν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χθες, καταγράφεται η σύλληψη δύο ανθρώπων από άνδρες με καλυμμένα τα πρόσωπά τους στη γέφυρα επιβίβασης ενός αεροσκάφους.
«Οι σημερινές επιχειρήσεις στο διεθνές αεροδρόμιο Σιάτλ-Τακόμα αποτελούν το τελευταίο παράδειγμα βαθιά αντιαμερικανικών τακτικών του ICE», συμπλήρωσε ο Μπομπ Φέργκιουσον.
Οι πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) ενδέχεται να παραβίασαν νόμο της πολιτείας, ο οποίος περιορίζει τη δυνατότητα των δυνάμεων επιβολής του νόμου να καλύπτουν τα πρόσωπά τους, έκρινε κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου ο κυβερνήτης διευκρινίζοντας ότι προσπαθεί να εξακριβώσει πώς κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση στη γέφυρα επιβίβασης του αεροσκάφους.
Από την πλευρά της, η ICE ανέφερε πως διεξήγαγε χθες το πρωί «μια στοχευμένη επιχείρηση με στόχο τη σύλληψη ενός αλλοδαπού χωρίς νόμιμα έγγραφα από το Μεξικό, ο οποίος παρέμεινε στη χώρα μετά τη λήξη της ισχύος της βίζας του».
On November 21, 2026, at approximately 8:05 a.m. PST, ICE officers conducted a targeted enforcement operation to arrest Ricardo Larrondo Mendoza, an illegal alien from Mexico who overstayed his visa in violation of our nation’s laws. During the arrest other travelers began to obstruct and assault our law enforcement officers—a federal crime and a felony. One passenger hurled hot coffee on the officers. Other passengers began obstructing federal officers. The individual who threw the hot coffee was identified as Sofia Hernandez Mejia, an illegal alien from Mexico and visa overstay. She was subsequently arrested as well. She will be charged with assaulting a federal officer. Assaulting and obstructing law enforcement is a crime and a felony. Secretary Mullin has been clear: anyone who assaults or obstructs law enforcement will be prosecuted to the fullest extent of the fullest extent of the law. Our brave law enforcement is facing more than a 1,600% increase in assaults, 3,300% increase in vehicular attacks, and an 8,000% increase in death threats against them. This violence must end.— U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) November 22, 2026
Η υπηρεσία επιβεβαίωσε στο Χ πως συνέλαβε, στη συνέχεια, ένα δεύτερο πρόσωπο το οποίο, σύμφωνα με την ίδια, θα αντιμετωπίσει κατηγορίες για επίθεση εναντίον ενός ομοσπονδιακού πράκτορα, αφού του πέταξε ζεστό καφέ. Πρόκειται επίσης για ένα άτομο μεξικανικής υπηκοότητας, η βίζα του οποίου έχει λήξει, σύμφωνα με τον ICE.
Η Alaska Airlines, η οποία εκτελούσε την πτήση στην οποία σχεδίαζαν να επιβιβαστούν οι δύο συλληφθέντες, δήλωσε χθες ότι «ανησυχεί για την επέμβαση των αρχών επιβολής του νόμου σήμερα το πρωί», προσθέτοντας ότι «δεν κατευθύνει ούτε συντονίζει τις δραστηριότητες ελέγχου μετανάστευσης».
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