«Η υπηρεσία μετανάστευσης είναι εκτός ελέγχου, νιώθω αγανάκτηση βλέποντας πράκτορες να απομακρύνουν με τη βία ανθρώπους», λέει Αμερικανός κυβερνήτης

Η ICE ανέφερε πως διεξήγαγε χθες το πρωί «στοχευμένη επιχείρηση με στόχο τη σύλληψη ενός αλλοδαπού χωρίς νόμιμα έγγραφα από το Μεξικό», ενώ συνέλαβε και δεύτερο άτομο για επίθεση εναντίον ομοσπονδιακού πράκτορα, «αφού του πέταξε ζεστό καφέ»