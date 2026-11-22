Η πρόληψη δεν είναι ίδια για όλους. Η καθημερινότητα, ο τρόπος ζωής, το ιατρικό ιστορικό και οι ιδιαίτερες ανάγκες κάθε ανθρώπου διαμορφώνουν διαφορετικές προτεραιότητες στη φροντίδα της υγείας.
Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι της Παρί Σεν Ζερμέν για τον Ντουέ
Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι της Παρί Σεν Ζερμέν για τον Ντουέ
Η ομάδα του Παρισιού γνωστοποίησε τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων του Γάλλου διεθνή, μετά τον τραυματισμό που υπέστη στο γόνατο
Οι χειρότεροι φόβοι επιβεβαιώθηκαν για την Παρί Σεν Ζερμέν, καθώς ο τραυματισμός του Ντεζιρέ Ντουέ αποδείχθηκε ιδιαίτερα σοβαρός, βάζοντας τον Γάλλο επιθετικό σε μια δύσκολη περιπέτεια.
Ο 20χρονος ποδοσφαιριστής τραυματίστηκε στην αναμέτρηση με τη Νις το Σάββατο (21/11), στην οποία οι Παριζιάνοι επικράτησαν με 3-2 για την 11η αγωνιστική της Ligue 1. Η εικόνα της αποχώρησής του από τον αγωνιστικό χώρο με φορείο είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία, η οποία πλέον επιβεβαιώθηκε.
Συγκεκριμένα, η Παρί Σεν Ζερμέν ανακοίνωσε πως ο Ντουέ υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου στο δεξί γόνατο, τραυματισμός που θα τον οδηγήσει στο χειρουργείο.
«Ο Ντεζιρέ Ντουέ υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου στο δεξί γόνατο κατά τη διάρκεια του αγώνα της Ligue 1 με τη Νις, το Σάββατο. Ο ποδοσφαιριστής θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση μέχρι το τέλος του μήνα», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της Παρί.
Ο 20χρονος ποδοσφαιριστής τραυματίστηκε στην αναμέτρηση με τη Νις το Σάββατο (21/11), στην οποία οι Παριζιάνοι επικράτησαν με 3-2 για την 11η αγωνιστική της Ligue 1. Η εικόνα της αποχώρησής του από τον αγωνιστικό χώρο με φορείο είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία, η οποία πλέον επιβεβαιώθηκε.
Communiqué médical concernant Désiré Doué. ➡️ https://t.co/IQFSmjMvT1 @Aspetar https://t.co/EdvrjMnssX— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 22, 2026
Συγκεκριμένα, η Παρί Σεν Ζερμέν ανακοίνωσε πως ο Ντουέ υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου στο δεξί γόνατο, τραυματισμός που θα τον οδηγήσει στο χειρουργείο.
«Ο Ντεζιρέ Ντουέ υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου στο δεξί γόνατο κατά τη διάρκεια του αγώνα της Ligue 1 με τη Νις, το Σάββατο. Ο ποδοσφαιριστής θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση μέχρι το τέλος του μήνα», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της Παρί.
Désiré Doué pasó del gol a la camilla en cuestión de minutos. El delantero del PSG marcó ante el Niza y salió entre lágrimas tras lesionarse la rodilla. París ganó 3-2; el alcance de la lesión aún no está confirmado. Suscríbete a nuestro boletín. Link en bio. https://t.co/W6B7IZhVfT— El Nuevo País (@ElNuevoPais2026) November 21, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα