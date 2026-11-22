Σταύρος Νικολαΐδης: Οι γονείς μου είναι δύο άνθρωποι που δεν έπρεπε να είναι μαζί, δεν τους θυμάμαι ποτέ να φιλιούνται
Σταύρος Νικολαΐδης: Οι γονείς μου είναι δύο άνθρωποι που δεν έπρεπε να είναι μαζί, δεν τους θυμάμαι ποτέ να φιλιούνται
«Είχαν μόνο καβγάδες και κάποια στιγμή θυμάμαι, στα 13 μου, που είχα πέσει στο πάτωμα και χτυπιόμουν και ούρλιαζα "σταματήστε, σταματήστε"», εξομολογήθηκε ο ηθοποιός
Για τη σχέση των γονιών του και τον τρόπο που επηρέασε τη δική του προσωπική ζωή μίλησε ο Σταύρος Νικολαΐδης, επισημαίνοντας πως είναι δύο άνθρωποι που δεν έπρεπε να είναι μαζί.
Όπως εξήγησε σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Μια Ελλάδα παρέα» την Κυριακή 22 Νοεμβρίου, δεν τους θυμάται σε τρυφερές στιγμές. Οι μόνες αναμνήσεις που έχει από εκείνους συμπεριλαμβάνουν πολλούς και έντονούς καβγάδες. Το γεγονός αυτό τον οδήγησε σε ένα διαφορετικό μονοπάτι με τη σύζυγό του και το παιδί του, στους οποίους αναφέρθηκε συγκινημένος. Παράλληλα, ο ηθοποιός μίλησε και για τον Πέτρο Φιλιππίδη και την επιστροφή του στο θέατρο, αλλά και για τον Γιώργο Μαζωνάκη.
«Η σχέση των γονιών μου ποτέ δεν ήταν καλή. Είναι δύο άνθρωποι που ποτέ δεν θα έπρεπε να είναι μαζί», είπε ο Σταύρος Νικολαΐδης και πρόσθεσε για τα παιδικά του χρόνια: «Δεν τους θυμάμαι ποτέ να φιλιούνται, να αγκαλιάζονται. Ποτέ, ποτέ ποτέ. Μόνο καβγάδες. Πολλοί έντονοι καβγάδες. Κάποια στιγμή θυμάμαι, στα 13 μου, που είχα πέσει στο πάτωμα και χτυπιόμουν και ούρλιαζα "σταματήστε, σταματήστε". Μαζί μου ήταν πολύ καλοί και οι δύο. Δεν υπήρξε κακοποιήση. Μεταξύ τους ήταν το πρόβλημα. Μου δημιούργησε ένα αρνητικό πρότυπο που ήθελα να το καταπολεμήσω, ήθελα να γίνω το ακριβώς αντίθετο. Ήθελα να φτιάξω μία οικογένεια σαν αυτή που δεν έζησα».
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Ο ηθοποιός τόνισε πως οι καταστάσεις που έζησε έχουν χαραχτεί μέσα του: «Δεν νομίζω ότι τα έχω αφήσει πίσω μου, ακόμα. Εμείς, και τα τρία παιδιά, κουβαλάμε πολλά κόμπλεξ, κατωτερότητας πρώτα απ' όλα. Το ότι έχω φτάσει σε ένα σημείο να αναρωτιέμαι "αυτό το αξίζω;"», είπε και προσπαθώντας να μην δακρύσει σημείωσε πως με τη σύζυγό του και τον γιο τους «θεωρεί ότι έχουν κάνει καλή δουλειά».
«Άργησα να γίνω πατέρας, θα μπορούσα να έχω άλλο ένα παιδί. Μαζί με κάτι ατυχίες που είχαμε και τέτοια, έφτασα στα 47 να κάνω τον Θάνο», πρόσθεσε ο Σταύρος Νικολαΐδης, εξηγώντας πως όταν κράτησε τον γιο του πρώτη φορά έκλαιγε και αισθανόταν σαν να κέρδισε το τζόκερ. Παράλληλα, συμπλήρωσε πως το παιδί άλλαξε τη σχέση του με τη σύζυγό του.
Σχετικά με τον Πέτρο Φιλιππίδη και το γεγονός πως είναι θετικός στην επιστροφή του αλλά και στην επικοινωνία μαζί του, δήλωσε σε άλλο σημείο: «Ακόμα δεν έχω καταλάβει που είναι το κακό σε αυτό που είπα. Τον θεωρώ σπουδαίο ηθοποιό και ήρθε και με είδε και στο θέατρο. Ζητώ και τη γνώμη του. Δεν είμαι εγώ δικαστήριο. Έχει κρίνει η ελληνική δικαιοσύνη. Έρχεται να μου πει γεια σου, θα του ρίξω μία μπουνιά; Τι είναι αυτά τα πράγματα;».
Έπειτα αναφέρθηκε στην κακοποίηση που έχει δεχτεί σε συνεργασία του στο παρελθόν: «Σκηνοθέτης με έχει αντιμετωπίσει άσχημα, με τρόπο που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Και κακοποιητικές συμπεριφορές έχω αποδεχτεί λεκτικά και ψυχολικά, σε σημείο να γυρίζω βράδυ σπίτι και πέφτω στην αγκαλιά της γυναίκας μου και να κλαίω», είπε.
Κλείνοντας, ο Σταύρος Νικολαΐδης εξήγησε πόσο σημαντικός ήταν για εκείνον ο Γιώργος Μαζωνάκης: «Εμένα μου ξεκλείδωσε κάποιες πόρτες και θεωρώ ότι έπαιξε κάποιο ρόλο την εξέλιξη μου σαν άνθρωπος. Να σαπίσουν στη φυλακή. Δεν ξέρω τι να πω άλλο στο θέμα του Γιώργου. Πήγε τελείως χαμένος, επειδή κάποιοι άνθρωποι αδιαφορούν για την ανθρώπινη ζωή και νοιάζονται μόνο για το χρήμα. Το τραγικό ήταν ότι προς πείσμα κάποιων, ο Γιώργος είχε αποφασίσει το τελευταίο καιρό να γίνει καλά, να συνέλθει. Για αυτό οδηγήθηκε σε αυτά τα τέρατα. Αυτό είναι και που πληγώνει τους δικούς του ανθρώπους, ότι ο Γιώργος είχε καταλάβει στο τέλος. Πονάω. Θεωρώ ότι δεν έχω κλάψει ούτε για τη μάνα μου, όσο έχω κλάψει για τον Γιώργο».
Όπως εξήγησε σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Μια Ελλάδα παρέα» την Κυριακή 22 Νοεμβρίου, δεν τους θυμάται σε τρυφερές στιγμές. Οι μόνες αναμνήσεις που έχει από εκείνους συμπεριλαμβάνουν πολλούς και έντονούς καβγάδες. Το γεγονός αυτό τον οδήγησε σε ένα διαφορετικό μονοπάτι με τη σύζυγό του και το παιδί του, στους οποίους αναφέρθηκε συγκινημένος. Παράλληλα, ο ηθοποιός μίλησε και για τον Πέτρο Φιλιππίδη και την επιστροφή του στο θέατρο, αλλά και για τον Γιώργο Μαζωνάκη.
«Η σχέση των γονιών μου ποτέ δεν ήταν καλή. Είναι δύο άνθρωποι που ποτέ δεν θα έπρεπε να είναι μαζί», είπε ο Σταύρος Νικολαΐδης και πρόσθεσε για τα παιδικά του χρόνια: «Δεν τους θυμάμαι ποτέ να φιλιούνται, να αγκαλιάζονται. Ποτέ, ποτέ ποτέ. Μόνο καβγάδες. Πολλοί έντονοι καβγάδες. Κάποια στιγμή θυμάμαι, στα 13 μου, που είχα πέσει στο πάτωμα και χτυπιόμουν και ούρλιαζα "σταματήστε, σταματήστε". Μαζί μου ήταν πολύ καλοί και οι δύο. Δεν υπήρξε κακοποιήση. Μεταξύ τους ήταν το πρόβλημα. Μου δημιούργησε ένα αρνητικό πρότυπο που ήθελα να το καταπολεμήσω, ήθελα να γίνω το ακριβώς αντίθετο. Ήθελα να φτιάξω μία οικογένεια σαν αυτή που δεν έζησα».
Δείτε το βίντεο
Ο ηθοποιός τόνισε πως οι καταστάσεις που έζησε έχουν χαραχτεί μέσα του: «Δεν νομίζω ότι τα έχω αφήσει πίσω μου, ακόμα. Εμείς, και τα τρία παιδιά, κουβαλάμε πολλά κόμπλεξ, κατωτερότητας πρώτα απ' όλα. Το ότι έχω φτάσει σε ένα σημείο να αναρωτιέμαι "αυτό το αξίζω;"», είπε και προσπαθώντας να μην δακρύσει σημείωσε πως με τη σύζυγό του και τον γιο τους «θεωρεί ότι έχουν κάνει καλή δουλειά».
«Άργησα να γίνω πατέρας, θα μπορούσα να έχω άλλο ένα παιδί. Μαζί με κάτι ατυχίες που είχαμε και τέτοια, έφτασα στα 47 να κάνω τον Θάνο», πρόσθεσε ο Σταύρος Νικολαΐδης, εξηγώντας πως όταν κράτησε τον γιο του πρώτη φορά έκλαιγε και αισθανόταν σαν να κέρδισε το τζόκερ. Παράλληλα, συμπλήρωσε πως το παιδί άλλαξε τη σχέση του με τη σύζυγό του.
Σχετικά με τον Πέτρο Φιλιππίδη και το γεγονός πως είναι θετικός στην επιστροφή του αλλά και στην επικοινωνία μαζί του, δήλωσε σε άλλο σημείο: «Ακόμα δεν έχω καταλάβει που είναι το κακό σε αυτό που είπα. Τον θεωρώ σπουδαίο ηθοποιό και ήρθε και με είδε και στο θέατρο. Ζητώ και τη γνώμη του. Δεν είμαι εγώ δικαστήριο. Έχει κρίνει η ελληνική δικαιοσύνη. Έρχεται να μου πει γεια σου, θα του ρίξω μία μπουνιά; Τι είναι αυτά τα πράγματα;».
Έπειτα αναφέρθηκε στην κακοποίηση που έχει δεχτεί σε συνεργασία του στο παρελθόν: «Σκηνοθέτης με έχει αντιμετωπίσει άσχημα, με τρόπο που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Και κακοποιητικές συμπεριφορές έχω αποδεχτεί λεκτικά και ψυχολικά, σε σημείο να γυρίζω βράδυ σπίτι και πέφτω στην αγκαλιά της γυναίκας μου και να κλαίω», είπε.
Κλείνοντας, ο Σταύρος Νικολαΐδης εξήγησε πόσο σημαντικός ήταν για εκείνον ο Γιώργος Μαζωνάκης: «Εμένα μου ξεκλείδωσε κάποιες πόρτες και θεωρώ ότι έπαιξε κάποιο ρόλο την εξέλιξη μου σαν άνθρωπος. Να σαπίσουν στη φυλακή. Δεν ξέρω τι να πω άλλο στο θέμα του Γιώργου. Πήγε τελείως χαμένος, επειδή κάποιοι άνθρωποι αδιαφορούν για την ανθρώπινη ζωή και νοιάζονται μόνο για το χρήμα. Το τραγικό ήταν ότι προς πείσμα κάποιων, ο Γιώργος είχε αποφασίσει το τελευταίο καιρό να γίνει καλά, να συνέλθει. Για αυτό οδηγήθηκε σε αυτά τα τέρατα. Αυτό είναι και που πληγώνει τους δικούς του ανθρώπους, ότι ο Γιώργος είχε καταλάβει στο τέλος. Πονάω. Θεωρώ ότι δεν έχω κλάψει ούτε για τη μάνα μου, όσο έχω κλάψει για τον Γιώργο».
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