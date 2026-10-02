Εκκένωση σχολείων στη Γκράβα: «Μύριζε εδώ και μέρες σαν βουτάνιο» καταγγέλλουν εκπαιδευτικοί και γονείς, δείτε βίντεο



«Μύριζε σαν βουτάνιο – Έχουμε κάνει αναφορά»



Η ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων



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Ο Παυσανίας Σούλας, γραμματέας της Γ’ ΕΛΜΕ Αθήνας, επιβεβαίωσε, και από την πλευρά του, ότι υπάρχει αναφορά για την οσμή για περισσότερο από μισό μήνα, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει γίνει σωστή έρευνα για να διαφανεί αν είναι κάτι που εγκυμονεί κινδύνους.«Έχουμε πληροφορία εδώ και πέντε μέρες ότι υπάρχει μυρωδιά και υποψία διαρροής... μύριζε σαν βουτάνιο. Υπήρχε μια ολιγωρία στο ποιος θα πάρει την απόφαση κεντρικά για να γίνει εκκένωση... πήραν μια πρωτοβουλία και τα παιδιά έφυγαν γιατί έμεναν αρκετές ώρες έξω κι άρχισε να βρέχει. Ξέρουμε από τους διευθυντές των σχολικών μονάδων ότι από τις 16 του μηνός είχαν στείλει ένα χαρτί που έλεγε "κάτι δεν πάει καλά, στείλτε να δούμε τι προκαλεί τη μυρωδιά". Είχε βαρέσει και μια φορά συναγερμός, ήρθαν και είδαν ότι δεν υπήρχε διαρροή. Στην πορεία ξαναμύρισε... Προφανώς δεν έχει γίνει ενδελεχής έλεγχος να διαπιστωθεί τελικά αυτή η μυρωδιά από πού έρχεται» υπογράμμισε.Σχετικά με το περιστατικό στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας και τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν από την πρώτη στιγμή:Στις 09:05 το πρωί, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Δημοτικής Περιουσίας & Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Πάρης Χαρλαύτης, και ο Αντιδήμαρχος Παιδείας & Διαγενεακής Αλληλεγγύης, Θωμάς Γεωργιάδης, ενημερώθηκαν τηλεφωνικά από τη Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την ύπαρξη έντονης οσμής στον χώρο.Αμέσως ειδοποίησαν την Enaon, Ελληνική Εταιρεία Διανομής Αερίων, κλιμάκιο της οποίας έσπευσε στο σημείο και πραγματοποίησε τις προβλεπόμενες μετρήσεις.Από τον πρώτο έλεγχο δεν διαπιστώθηκε διαρροή αερίου.Παρά το αποτέλεσμα του αρχικού ελέγχου και για λόγους απόλυτης ασφάλειας, ο Δήμος Αθηναίων προχώρησε άμεσα και σε δεύτερο έλεγχο, αποστέλλοντας συνεργείο, προκειμένου να πραγματοποιήσει νέα αυτοψία και μετρήσεις. Το σχετικό πόρισμα αναμένεται. Το σύνολο του σχολικού συγκροτήματος έχει εκκενωθεί προληπτικά, συμπεριλαμβανομένων των Δημοτικών Σχολείων, των Γυμνασίων και των Λυκείων. Στο σημείο βρίσκονται από την πρώτη στιγμή οι αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι, κλιμάκια του Δήμου Αθηναίων, καθώς και δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Δημοτικής και της Ελληνικής Αστυνομίας.Οι έλεγχοι συνεχίζονται έως ότου αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο κινδύνου. Ο Δήμος Αθηναίων βρίσκεται στο σημείο και θα παραμείνει μέχρι να ολοκληρωθούν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι.