Εκκένωση σχολείων στη Γκράβα: «Μύριζε εδώ και μέρες σαν βουτάνιο» καταγγέλλουν εκπαιδευτικοί και γονείς, δείτε βίντεο
Εκκένωση σχολείων στη Γκράβα: «Μύριζε εδώ και μέρες σαν βουτάνιο» καταγγέλλουν εκπαιδευτικοί και γονείς, δείτε βίντεο
«Κάτι δεν πάει καλά, στείλτε να δούμε τι προκαλεί τη μυρωδιά» ανέφερε έγγραφο που, σύμφωνα με εκπαιδευτικούς, είχε σταλεί στις 16 Σεπτεμβρίου
Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Παρασκευής στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, όταν μαθητές και εκπαιδευτικοί διαπίστωσαν έντονη οσμή αερίου -«σαν βουτάνιο», όπως ανέφεραν, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός και να αποφασιστεί η άμεση εκκένωση των σχολείων.
Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο της Πυροσβεστικής και τεχνικοί της αρμόδιας εταιρείας φυσικού αερίου για ελέγχους, ενώ ενημερώθηκαν οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων από τον ον πρώτο έλεγχο δεν διαπιστώθηκε διαρροή φυσικού αερίου, ωστόσο, για λόγους ασφαλείας, έγινε και δεύτερος έλεγχος από άλλο συνεργείο ενώ το σχετικό πόρισμα αναμένεται.
Την ίδια ώρα, εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών και των γονέων, καταγγέλλουν ότι η οσμή δεν ήταν μόνο σημερινό φαινόμενο, καθώς είχαν προηγηθεί αναφορές από τις 16 Σεπτεμβρίου, χωρίς ωστόσο να δοθούν έγγραφες εγγυήσεις για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.
Μαθητής του σχολείου δήλωσε ότι εκείνη την ώρα, γύρω στις 11:30, «συμβούλιο δεκαπενταμελούς είχαμε, καθόμασταν. Και μάθαμε ότι είχαν διώξει όλο το σχολείο, γιατί μύριζε υγραέριο είπαν. Άνοιξαν οι πόρτες και έφυγαν οι περισσότεροι»
Στο σημείο βρέθηκε και ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ, Ανδρέας Καργόπουλος, ο οποίος τόνισε ότι «ειδοποιηθήκαμε το πρωί από τους συναδέλφους. Υπήρχε μια μυρωδιά, η οποία είναι εδώ και μέρες. Κυρίως ξεκίνησε από το 21ο Γυμνάσιο, το 40ο ΓΕΛ που είναι δίπλα και στα δημοτικά. Μας πληροφόρησαν ότι ήρθε κάποιος μηχανικός από την εταιρεία το πρωί για να μετρήσει, αλλά δεν έχουμε κάποιο έγγραφο. Αυτό που ζήτησαν οι διευθυντές, και έχουν δίκιο, είναι ότι πρέπει να υπάρχει κάποια έγγραφη διαβεβαίωση ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όταν έχεις 250 μαθητές εδώ μέσα και είσαι υπεύθυνος, δεν μπορείς με μια προφορική εντολή ή ερμηνεία να πάρεις την ευθύνη».
Ο κ. Καργόπουλος σημείωσε ότι «υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα: τα γυμνάσια και τα λύκεια εκκενώθηκαν... Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν δύο δημοτικά τα οποία δεν μπορούν να εκκενωθούν. Δεν υπάρχει κάποιο σχέδιο. Οι συνάδελφοι παίρνουν τους γονείς τηλέφωνο για να πάρουν τα παιδιά. Σε περίπτωση διαρροής πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο… περιμένουμε από την Πυροσβεστική το πόρισμα. Μιλάμε για περίπου 3.000 μαθητές και πάνω από 400 συναδέλφους στο συγκρότημα».
Την ανησυχία των γονέων μετέφερε η Βαγγελιώ Πλατανιά, πρόεδρος της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Γονέων Μαθητών Ελλάδας (ΑΣΓΜΕ):
«Βρεθήκαμε εδώ από το πρωί γιατί μας ειδοποίησαν γονείς... είχαν πολύ μεγάλη αγωνία από την κατ' επανάληψη οσμή με φόβο διαρροής. Ήδη υπήρχαν από τις 16 του μήνα καταγγελίες εγγράφως ότι χρειάζεται να γίνει έλεγχος... Ξέρουμε ότι το πρωί πέρασε τεχνικός της εταιρείας ο οποίος είπε προφορικά ότι δεν υπάρχει θέμα, όμως όταν ζητήθηκε γραπτή διαβεβαίωση αυτή δεν δόθηκε. Το φαινόμενο είναι επαναλαμβανόμενο».
Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο της Πυροσβεστικής και τεχνικοί της αρμόδιας εταιρείας φυσικού αερίου για ελέγχους, ενώ ενημερώθηκαν οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων από τον ον πρώτο έλεγχο δεν διαπιστώθηκε διαρροή φυσικού αερίου, ωστόσο, για λόγους ασφαλείας, έγινε και δεύτερος έλεγχος από άλλο συνεργείο ενώ το σχετικό πόρισμα αναμένεται.
Την ίδια ώρα, εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών και των γονέων, καταγγέλλουν ότι η οσμή δεν ήταν μόνο σημερινό φαινόμενο, καθώς είχαν προηγηθεί αναφορές από τις 16 Σεπτεμβρίου, χωρίς ωστόσο να δοθούν έγγραφες εγγυήσεις για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.
Μαθητής του σχολείου δήλωσε ότι εκείνη την ώρα, γύρω στις 11:30, «συμβούλιο δεκαπενταμελούς είχαμε, καθόμασταν. Και μάθαμε ότι είχαν διώξει όλο το σχολείο, γιατί μύριζε υγραέριο είπαν. Άνοιξαν οι πόρτες και έφυγαν οι περισσότεροι»
«Άνοιξαν οι πόρτες και έφυγαν οι περισσότεροι»
Στο σημείο βρέθηκε και ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ, Ανδρέας Καργόπουλος, ο οποίος τόνισε ότι «ειδοποιηθήκαμε το πρωί από τους συναδέλφους. Υπήρχε μια μυρωδιά, η οποία είναι εδώ και μέρες. Κυρίως ξεκίνησε από το 21ο Γυμνάσιο, το 40ο ΓΕΛ που είναι δίπλα και στα δημοτικά. Μας πληροφόρησαν ότι ήρθε κάποιος μηχανικός από την εταιρεία το πρωί για να μετρήσει, αλλά δεν έχουμε κάποιο έγγραφο. Αυτό που ζήτησαν οι διευθυντές, και έχουν δίκιο, είναι ότι πρέπει να υπάρχει κάποια έγγραφη διαβεβαίωση ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όταν έχεις 250 μαθητές εδώ μέσα και είσαι υπεύθυνος, δεν μπορείς με μια προφορική εντολή ή ερμηνεία να πάρεις την ευθύνη».
Ο κ. Καργόπουλος σημείωσε ότι «υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα: τα γυμνάσια και τα λύκεια εκκενώθηκαν... Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν δύο δημοτικά τα οποία δεν μπορούν να εκκενωθούν. Δεν υπάρχει κάποιο σχέδιο. Οι συνάδελφοι παίρνουν τους γονείς τηλέφωνο για να πάρουν τα παιδιά. Σε περίπτωση διαρροής πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο… περιμένουμε από την Πυροσβεστική το πόρισμα. Μιλάμε για περίπου 3.000 μαθητές και πάνω από 400 συναδέλφους στο συγκρότημα».
Την ανησυχία των γονέων μετέφερε η Βαγγελιώ Πλατανιά, πρόεδρος της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Γονέων Μαθητών Ελλάδας (ΑΣΓΜΕ):
«Υπάρχουν καταγγελίες από τις 16 του μήνα»
«Βρεθήκαμε εδώ από το πρωί γιατί μας ειδοποίησαν γονείς... είχαν πολύ μεγάλη αγωνία από την κατ' επανάληψη οσμή με φόβο διαρροής. Ήδη υπήρχαν από τις 16 του μήνα καταγγελίες εγγράφως ότι χρειάζεται να γίνει έλεγχος... Ξέρουμε ότι το πρωί πέρασε τεχνικός της εταιρείας ο οποίος είπε προφορικά ότι δεν υπάρχει θέμα, όμως όταν ζητήθηκε γραπτή διαβεβαίωση αυτή δεν δόθηκε. Το φαινόμενο είναι επαναλαμβανόμενο».
Ο Παυσανίας Σούλας, γραμματέας της Γ’ ΕΛΜΕ Αθήνας, επιβεβαίωσε, και από την πλευρά του, ότι υπάρχει αναφορά για την οσμή για περισσότερο από μισό μήνα, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει γίνει σωστή έρευνα για να διαφανεί αν είναι κάτι που εγκυμονεί κινδύνους.
«Μύριζε σαν βουτάνιο – Έχουμε κάνει αναφορά»
«Έχουμε πληροφορία εδώ και πέντε μέρες ότι υπάρχει μυρωδιά και υποψία διαρροής... μύριζε σαν βουτάνιο. Υπήρχε μια ολιγωρία στο ποιος θα πάρει την απόφαση κεντρικά για να γίνει εκκένωση... πήραν μια πρωτοβουλία και τα παιδιά έφυγαν γιατί έμεναν αρκετές ώρες έξω κι άρχισε να βρέχει. Ξέρουμε από τους διευθυντές των σχολικών μονάδων ότι από τις 16 του μηνός είχαν στείλει ένα χαρτί που έλεγε "κάτι δεν πάει καλά, στείλτε να δούμε τι προκαλεί τη μυρωδιά". Είχε βαρέσει και μια φορά συναγερμός, ήρθαν και είδαν ότι δεν υπήρχε διαρροή. Στην πορεία ξαναμύρισε... Προφανώς δεν έχει γίνει ενδελεχής έλεγχος να διαπιστωθεί τελικά αυτή η μυρωδιά από πού έρχεται» υπογράμμισε.
Σχετικά με το περιστατικό στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας και τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν από την πρώτη στιγμή:
Η ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων
Στις 09:05 το πρωί, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Δημοτικής Περιουσίας & Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Πάρης Χαρλαύτης, και ο Αντιδήμαρχος Παιδείας & Διαγενεακής Αλληλεγγύης, Θωμάς Γεωργιάδης, ενημερώθηκαν τηλεφωνικά από τη Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την ύπαρξη έντονης οσμής στον χώρο.
Αμέσως ειδοποίησαν την Enaon, Ελληνική Εταιρεία Διανομής Αερίων, κλιμάκιο της οποίας έσπευσε στο σημείο και πραγματοποίησε τις προβλεπόμενες μετρήσεις.
Από τον πρώτο έλεγχο δεν διαπιστώθηκε διαρροή αερίου.
Παρά το αποτέλεσμα του αρχικού ελέγχου και για λόγους απόλυτης ασφάλειας, ο Δήμος Αθηναίων προχώρησε άμεσα και σε δεύτερο έλεγχο, αποστέλλοντας συνεργείο, προκειμένου να πραγματοποιήσει νέα αυτοψία και μετρήσεις. Το σχετικό πόρισμα αναμένεται. Το σύνολο του σχολικού συγκροτήματος έχει εκκενωθεί προληπτικά, συμπεριλαμβανομένων των Δημοτικών Σχολείων, των Γυμνασίων και των Λυκείων. Σ
το σημείο βρίσκονται από την πρώτη στιγμή οι αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι, κλιμάκια του Δήμου Αθηναίων, καθώς και δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Δημοτικής και της Ελληνικής Αστυνομίας.
Οι έλεγχοι συνεχίζονται έως ότου αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο κινδύνου. Ο Δήμος Αθηναίων βρίσκεται στο σημείο και θα παραμείνει μέχρι να ολοκληρωθούν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο
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