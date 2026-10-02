Συνελήφθη στο Καματερό 23χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας που έκανε σούζες, του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα για έναν χρόνο
ΕΛΛΑΔΑ
Καματερό Τροχαία Σύλληψη Οδηγός

Συνελήφθη στο Καματερό 23χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας που έκανε σούζες, του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα για έναν χρόνο

Νέα παράβαση λίγες εβδομάδες μετά την αφαίρεση της άδειας οδήγησης για επικίνδυνη οδήγηση

Συνελήφθη στο Καματερό 23χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας που έκανε σούζες, του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα για έναν χρόνο
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Συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης στην περιοχή του Καματερού ένας 23χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας, ο οποίος εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. να πραγματοποιεί επικίνδυνους ελιγμούς και σούζες στη Λεωφόρο Φυλής, θέτοντας σε κίνδυνο τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου.

Οι αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ. αντιλήφθηκαν την επικίνδυνη οδήγηση από τον νεαρό, τον ακολούθησαν και κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο 23χρονος δεν διέθετε άδεια ικανότητας οδήγησης, καθώς του είχε αφαιρεθεί στις 25 Αυγούστου 2026 για διάστημα 365 ημερών, επίσης για παράβαση που αφορούσε επικίνδυνη οδήγηση.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης.

Ο 23χρονος συνελήφθη και, μαζί με τη δικογραφία που σχηματίστηκε από το Α’ Τμήμα Τροχαίας Δυτικής Αττικής, οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.
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