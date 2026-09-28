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Δύο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών στον Άγιο Παντελεήμονα
Δύο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών στον Άγιο Παντελεήμονα
Οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ.
Δύο άνδρες συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, καθώς κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.
Οι αστυνομικοί εντόπισαν τους δύο ημεδαπούς κατά τη διάρκεια ελέγχου στην περιοχή και προχώρησαν στη σύλληψή τους.
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, ενώ μετά την ολοκλήρωση της προανακριτικής διαδικασίας οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.
Η υπόθεση εντάσσεται στις συνεχείς αστυνομικές επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών στο κέντρο της Αθήνας.
Υπενθυμίζεται ότι στις 13 Σεπτεμβρίου αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. είχαν συλλάβει στον Άγιο Παντελεήμονα έναν 51χρονο αλλοδαπό για διακίνηση ναρκωτικών. Στην κατοχή του είχαν εντοπιστεί 951 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, νάιλον συσκευασίες και 2.000 ευρώ.
Οι αστυνομικοί εντόπισαν τους δύο ημεδαπούς κατά τη διάρκεια ελέγχου στην περιοχή και προχώρησαν στη σύλληψή τους.
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, ενώ μετά την ολοκλήρωση της προανακριτικής διαδικασίας οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.
Η υπόθεση εντάσσεται στις συνεχείς αστυνομικές επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών στο κέντρο της Αθήνας.
Υπενθυμίζεται ότι στις 13 Σεπτεμβρίου αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. είχαν συλλάβει στον Άγιο Παντελεήμονα έναν 51χρονο αλλοδαπό για διακίνηση ναρκωτικών. Στην κατοχή του είχαν εντοπιστεί 951 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, νάιλον συσκευασίες και 2.000 ευρώ.
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