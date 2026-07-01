Ίχνη κάνναβης και υπνωτικών εντοπίστηκαν στις τοξικολογικές του Ιταλού που κατηγορείται για το διπλό φονικό στο Αίγιο
Ίχνη κάνναβης και υπνωτικών εντοπίστηκαν στις τοξικολογικές του Ιταλού που κατηγορείται για το διπλό φονικό στο Αίγιο
Ο ίδιος υποστηρίζει ότι δεν είναι ο δράστης της διπλής ανθρωποκτονίας, ισχυριζόμενος πως την ώρα που διαπράχθηκε το έγκλημα κοιμόταν
Νέα δεδομένα προστίθενται στην υπόθεση της δολοφονίας μητέρας και γιου στο Αίγιο, μετά την ολοκλήρωση μέρους των τοξικολογικών εξετάσεων του Ιταλού που έχει κατηγορηθεί για το έγκλημα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στα αποτελέσματα των εξετάσεων εντοπίστηκαν ίχνη ινδικής κάνναβης, καθώς και υπνωτικών φαρμάκων στον οργανισμό του κατηγορούμενου.
Τα ευρήματα αυτά φαίνεται, σε πρώτη φάση, να ενισχύουν τη θέση που προβάλλει ο Ιταλός από την αρχή της υπόθεσης. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι δεν είναι ο δράστης της διπλής ανθρωποκτονίας, ισχυριζόμενος πως την ώρα που διαπράχθηκε το έγκλημα κοιμόταν και, όπως αναφέρει, δεν αντιλήφθηκε ούτε είδε οτιδήποτε.
Την ίδια ώρα, οι αρμόδιες Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες και η λήψη συμπληρωματικών καταθέσεων, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες της υπόθεσης.
Παράλληλα, στο επίκεντρο της έρευνας παραμένουν και οι ηλεκτρονικές συσκευές που εντοπίστηκαν μέσα στο σπίτι, με τους ερευνητές να αναζητούν στοιχεία που θα μπορούσαν να συμβάλουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης.
Υπενθυμίζεται ότι δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί όλα τα πορίσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων που έχουν πραγματοποιηθεί, με τις Αρχές να αναμένουν επιπλέον αποτελέσματα το προσεχές διάστημα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στα αποτελέσματα των εξετάσεων εντοπίστηκαν ίχνη ινδικής κάνναβης, καθώς και υπνωτικών φαρμάκων στον οργανισμό του κατηγορούμενου.
Τα ευρήματα αυτά φαίνεται, σε πρώτη φάση, να ενισχύουν τη θέση που προβάλλει ο Ιταλός από την αρχή της υπόθεσης. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι δεν είναι ο δράστης της διπλής ανθρωποκτονίας, ισχυριζόμενος πως την ώρα που διαπράχθηκε το έγκλημα κοιμόταν και, όπως αναφέρει, δεν αντιλήφθηκε ούτε είδε οτιδήποτε.
Την ίδια ώρα, οι αρμόδιες Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες και η λήψη συμπληρωματικών καταθέσεων, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες της υπόθεσης.
Παράλληλα, στο επίκεντρο της έρευνας παραμένουν και οι ηλεκτρονικές συσκευές που εντοπίστηκαν μέσα στο σπίτι, με τους ερευνητές να αναζητούν στοιχεία που θα μπορούσαν να συμβάλουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης.
Υπενθυμίζεται ότι δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί όλα τα πορίσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων που έχουν πραγματοποιηθεί, με τις Αρχές να αναμένουν επιπλέον αποτελέσματα το προσεχές διάστημα.
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