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Ζευγάρι επιτέθηκε σε προϊσταμένη κοινωνικής υπηρεσίας νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη - Τη θεώρησαν υπεύθυνη για την απομάκρυνση του βρέφους τους
Ζευγάρι επιτέθηκε σε προϊσταμένη κοινωνικής υπηρεσίας νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη - Τη θεώρησαν υπεύθυνη για την απομάκρυνση του βρέφους τους
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Δικογραφία σε βάρος ενός ζευγαριού που επιτέθηκε σε εργαζόμενες σε κοινωνική υπηρεσία νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης, με αφορμή την απομάκρυνση και τη φιλοξενία του παιδιού τους, σχηματίστηκε από τους αστυνομικούς.
Τα δύο άτομα, 51 και 42 ετών, κατηγορούνται, μεταξύ άλλων, για απειλές, εξύβριση και πρόκληση σωματικών βλαβών, ενώ κατά το επεισόδιο προκλήθηκαν και φθορές σε υλικό του νοσοκομείου.
Οπως προέκυψε από την έρευνα της αστυνομίας, όλα έγιναν στις 2 Ιουνίου όταν ο 51χρονος μετέβη σε Γραφείο Κοινωνικής Υπηρεσίας (εντός νοσοκομείου της πόλης), όπου εξύβρισε και απείλησε 55χρονη υπεύθυνη τμήματος ενώ η 42χρονη της έστειλε απειλητικά και υβριστικά μηνύματα στο κινητό, καθώς την θεώρησαν υπεύθυνη για την απομάκρυνση του δύο μηνών τέκνου τους και την φύλαξη του σε νοσοκομείο.
Επιπλέον, δύο μέρες μετά, το ζευγάρι μετέβη εκ νέου στο γραφείο της 55χρονης, όπου της επιτέθηκαν προκαλώντας της σωματικές βλάβες, την απείλησαν και την εξύβρισαν, ενώ κατά την έξοδο τους χτύπησαν και μια 54χρονη εργαζόμενη που είχε προστρέξει να βοηθήσει την 55χρονη ενώ προκάλεσαν φθορές και σε υλικό του νοσοκομείου.
Σε βαρος του ζευγαριού σχηματίστηκε δικογραφία για διατάραξη της λειτουργίας Υπηρεσίας, απλή σωματική βλάβη, απειλή, εξύβριση και φθορά ξένης ιδιοκτησίας και θα διαβιβαστεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Τα δύο άτομα, 51 και 42 ετών, κατηγορούνται, μεταξύ άλλων, για απειλές, εξύβριση και πρόκληση σωματικών βλαβών, ενώ κατά το επεισόδιο προκλήθηκαν και φθορές σε υλικό του νοσοκομείου.
Οπως προέκυψε από την έρευνα της αστυνομίας, όλα έγιναν στις 2 Ιουνίου όταν ο 51χρονος μετέβη σε Γραφείο Κοινωνικής Υπηρεσίας (εντός νοσοκομείου της πόλης), όπου εξύβρισε και απείλησε 55χρονη υπεύθυνη τμήματος ενώ η 42χρονη της έστειλε απειλητικά και υβριστικά μηνύματα στο κινητό, καθώς την θεώρησαν υπεύθυνη για την απομάκρυνση του δύο μηνών τέκνου τους και την φύλαξη του σε νοσοκομείο.
Επιπλέον, δύο μέρες μετά, το ζευγάρι μετέβη εκ νέου στο γραφείο της 55χρονης, όπου της επιτέθηκαν προκαλώντας της σωματικές βλάβες, την απείλησαν και την εξύβρισαν, ενώ κατά την έξοδο τους χτύπησαν και μια 54χρονη εργαζόμενη που είχε προστρέξει να βοηθήσει την 55χρονη ενώ προκάλεσαν φθορές και σε υλικό του νοσοκομείου.
Σε βαρος του ζευγαριού σχηματίστηκε δικογραφία για διατάραξη της λειτουργίας Υπηρεσίας, απλή σωματική βλάβη, απειλή, εξύβριση και φθορά ξένης ιδιοκτησίας και θα διαβιβαστεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
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