Ζευγάρι επιτέθηκε σε προϊσταμένη κοινωνικής υπηρεσίας νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη - Τη θεώρησαν υπεύθυνη για την απομάκρυνση του βρέφους τους

που επιτέθηκε σε εργαζόμενες σε κοινωνική υπηρεσία νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης, με αφορμή την απομάκρυνση και τη φιλοξενία του παιδιού τους, σχηματίστηκε από τους αστυνομικούς.Τα δύο άτομα, 51 και 42 ετών, κατηγορούνται, μεταξύ άλλων,, ενώ κατά το επεισόδιο προκλήθηκαν καιΟπως προέκυψε από την έρευνα της αστυνομίας,όταν ο 51χρονος μετέβη σε Γραφείο Κοινωνικής Υπηρεσίας (εντός νοσοκομείου της πόλης), όπου εξύβρισε και απείλησε 55χρονη υπεύθυνη τμήματος ενώ, καθώςκαι την φύλαξη του σε νοσοκομείο.Επιπλέον, δύο μέρες μετά, το ζευγάρι μετέβη εκ νέου στο γραφείο της 55χρονης, όπου της επιτέθηκαν προκαλώντας της, την απείλησαν και την εξύβρισαν, ενώπου είχε προστρέξει να βοηθήσει την 55χρονη ενώ προκάλεσαν φθορές και σε υλικό του νοσοκομείου.Σε βαρος του ζευγαριού σχηματίστηκε δικογραφία για διατάραξη της λειτουργίας Υπηρεσίας, απλή σωματική βλάβη, απειλή, εξύβριση και φθορά ξένης ιδιοκτησίας και θα διαβιβαστεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.