Κίνηση στους δρόμους: Ταλαιπωρία σε Κηφισό και παραλιακή, 45λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
ΕΛΛΑΔΑ
Κίνηση στους δρόμους

Κίνηση στους δρόμους: Ταλαιπωρία σε Κηφισό και παραλιακή, 45λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

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Κίνηση στους δρόμους: Ταλαιπωρία σε Κηφισό και παραλιακή, 45λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
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Αυξημένη, αλλά μέχρι στιγμής χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, είναι η κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν κατά διαστήματα καθυστερήσεις.

Στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στη συμβολή της Βασιλίσσης Σοφίας με τη Βασιλέως Κωνσταντίνου, η κυκλοφορία διεξάγεται σχετικά ομαλά, ωστόσο η κίνηση αυξάνεται σταδιακά, κυρίως στα ρεύματα ανόδου των λεωφόρων. Πρόκειται για ένα σημείο όπου τις πρωινές ώρες, ιδιαίτερα τις καθημερινές, καταγράφεται αυξημένη κίνηση, καθώς χιλιάδες εργαζόμενοι κατευθύνονται προς το κέντρο και τους χώρους εργασίας τους.



Αυξημένη είναι η κίνηση και στον Κηφισό, με καθυστερήσεις να καταγράφονται και στα δύο ρεύματα, από το ύψος του Περιστερίου έως και τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Κίνηση στους δρόμους: Ταλαιπωρία σε Κηφισό και παραλιακή, 45λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό


Παρόμοια είναι η εικόνα και στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα προς Σκαραμαγκά, όπου οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.

Στην Αττική Οδό, τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται μέχρι στιγμής στο ύψος του κόμβου Μεταμόρφωσης, ενώ στις υπόλοιπες βασικές οδικές αρτηρίες η κυκλοφορία διεξάγεται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.

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