Μήνυμα Τραμπ στον Πούτιν πριν την ομιλία στον ΟΗΕ: «Τελείωσε τον πόλεμο στην Ουκρανία»
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Μήνυμα Τραμπ στον Πούτιν πριν την ομιλία στον ΟΗΕ: «Τελείωσε τον πόλεμο στην Ουκρανία»

Ο Αμερικανός πρόεδρος έφτασε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και αναμένεται να συναντηθεί με τον Ζελένσκι – Νέα αντιπαράθεση με το CNN:  «Δεν θα έπρεπε να είστε εδώ» είπε μετά το εμπάργκο

Μήνυμα Τραμπ στον Πούτιν πριν την ομιλία στον ΟΗΕ: «Τελείωσε τον πόλεμο στην Ουκρανία»
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«Να τελειώσει τον πόλεμο» είναι το μήνυμα που στέλνει στον Βλαντίμιρ Πούτιν ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά την άφιξή του στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών, στη Νέα Υόρκη, για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Ο Τραμπ, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Μελάνια, μίλησε σε δημοσιογράφους λίγο πριν από την έναρξη των εργασιών της Συνέλευσης, υπογραμμίζοντας ότι η βασική του έκκληση προς τον Ρώσο πρόεδρο είναι η επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία.



Στο περιθώριο της Συνόδου αναμένεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου.



Αντιπαράθεση με το CNN για τον πόλεμο στο Ιράν

Κατά την είσοδό του στο κτίριο του ΟΗΕ, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε επίσης έντονο διάλογο με δημοσιογράφο του CNN, όταν ρωτήθηκε για τη στάση της αμερικανικής κοινής γνώμης απέναντι στον πόλεμο στο Ιράν.

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Απευθυνόμενος στη δημοσιογράφο του δικτύου Κέιτλαν Κόλινς, ο Τραμπ δήλωσε: «Με εκπλήσσει που το CNN είναι εδώ και με καλύπτει. Δεν θα έπρεπε να είστε εδώ».

Όταν η δημοσιογράφος του απάντησε ότι το CNN έχει διαπιστευμένη πρόσβαση από τα Ηνωμένα Έθνη, ο Αμερικανός πρόεδρος επέμεινε λέγοντας: «Είπατε ότι δεν θα με καλύπτατε. Δεν θα έπρεπε να με καλύπτετε».



Σε ερώτηση για το πότε αναμένει να ολοκληρωθεί ο πόλεμος, ο Τραμπ δεν έδωσε συγκεκριμένη απάντηση και αναφέρθηκε στη σημασία της παρουσίας του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

«Είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ. Κάνουμε μεγάλη πρόοδο. Η χώρα μας τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά», ανέφερε χαρακτηριστικά.
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