Μήνυμα Τραμπ στον Πούτιν πριν την ομιλία στον ΟΗΕ: «Τελείωσε τον πόλεμο στην Ουκρανία»

Ο Αμερικανός πρόεδρος έφτασε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και αναμένεται να συναντηθεί με τον Ζελένσκι – Νέα αντιπαράθεση με το CNN: «Δεν θα έπρεπε να είστε εδώ» είπε μετά το εμπάργκο