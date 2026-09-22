Κηφισιά: Πέντε συλλήψεις ανηλίκων για άγρια επίθεση σε βάρος δύο συνομηλίκων τους
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Κηφισιά: Πέντε συλλήψεις ανηλίκων για άγρια επίθεση σε βάρος δύο συνομηλίκων τους

Αφαίρεσαν με τη χρήση βίας την μπλούζα ενός από τα θύματα

Κηφισιά: Πέντε συλλήψεις ανηλίκων για άγρια επίθεση σε βάρος δύο συνομηλίκων τους
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
9 ΣΧΟΛΙΑ
Στη σύλληψη πέντε νεαρών, ηλικίας 15 και 16 ετών, για επίθεση σε βάρος δύο συνομηλίκων τους στην Κηφισιά προχώρησαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος της περιοχής.

Όπως προέκυψε από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., το επεισόδιο εκτυλίχθηκε το βράδυ της περασμένης Κυριακής (20/9) σε πάρκο της Κηφισιάς όταν οι συλληφθέντες, μαζί με άλλους φίλους τους, προσέγγισαν τον 15χρονο και τον 16χρονο και εξαπέλυσαν εναντίον τους επίθεση, χτυπώντας τους με γροθιές και κλωτσιές σε διάφορα σημεία του σώματός τους.

Από τα απανωτά χτυπήματα, τα θύματα υπέστησαν σωματικές βλάβες, ενώ ένας από τους δράστες αφαίρεσε με τη χρήση βίας την μπλούζα από τον 16χρονο.

Αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Κηφισιάς, μετά από επισταμένες αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή, εντόπισαν τους δράστες, τους ακινητοποίησαν και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς, όπου αφού ταυτοποιήθηκαν από τους παθόντες, συνελήφθησαν.

Ενδεικτικό της θρασύτητας της εγκληματικής τους δράσης, αποτελεί το γεγονός ότι ένας εκ των κατηγορουμένων είχε στην κατοχή του την αφαιρεθείσα μπλούζα, η οποία και αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη της.

Σε βάρος των κατηγορουμένων σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία και σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμων ατόμων κατά συναυτουργία.
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
9 ΣΧΟΛΙΑ

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