Δεν υπάρχει καμία έγγραφη καταγγελία για τη λειτουργία του ιατρείου της Γάκα, λέει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών
Δεν υπάρχει καμία έγγραφη καταγγελία για τη λειτουργία του ιατρείου της Γάκα, λέει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών
Οι διευκρινίσεις από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών
Διευκρινίσεις για το αν υπάρχει έγγραφη καταγγελία αναφορικά με τη λειτουργία του ιδιωτικού ιατρείου της Ιωάννας Γάκα στην οδό Καρνεάδου, δίνει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, στον απόηχο του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.
«Καμία έγγραφη καταγγελία αναφορικά με τη λειτουργία του ιδιωτικού ιατρείου της κατηγορούμενης ιατρού δεν υφίσταται στον ΙΣΑ» τόνισε χαρακτηριστικά ο Σύλλογος.
«Κατά το έτος 2014, υπεβλήθη έγγραφη αναφορά γονέα ανήλικου ασθενούς, αναφορικά με τη χορήγηση ιατρικής βεβαίωσης από την κατηγορούμενη ιατρό, αναφορικά με την ψυχική υγεία της ανήλικης ασθενούς. Ο ΙΣΑ επιλήφθηκε της εν λόγω καταγγελίας και το Διοικητικό Συμβούλιου αποφάσισε την παραπομπή της ιατρού ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου.
Τέλος, σε συνέχεια της προφορικής αναφοράς ενός συναδέλφου προς έναν άλλο, δόθηκε από τον επικεφαλής υπεύθυνο των αδειών λειτουργίας, εντολή για άμεσο, απροειδοποίητο έλεγχο. Τα ανωτέρω είναι τα μοναδικά και αληθή πραγματικά περιστατικά που έλαβαν χώρα» καταλήγει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών.
«Καμία έγγραφη καταγγελία αναφορικά με τη λειτουργία του ιδιωτικού ιατρείου της κατηγορούμενης ιατρού δεν υφίσταται στον ΙΣΑ» τόνισε χαρακτηριστικά ο Σύλλογος.
«Κατά το έτος 2014, υπεβλήθη έγγραφη αναφορά γονέα ανήλικου ασθενούς, αναφορικά με τη χορήγηση ιατρικής βεβαίωσης από την κατηγορούμενη ιατρό, αναφορικά με την ψυχική υγεία της ανήλικης ασθενούς. Ο ΙΣΑ επιλήφθηκε της εν λόγω καταγγελίας και το Διοικητικό Συμβούλιου αποφάσισε την παραπομπή της ιατρού ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου.
Τέλος, σε συνέχεια της προφορικής αναφοράς ενός συναδέλφου προς έναν άλλο, δόθηκε από τον επικεφαλής υπεύθυνο των αδειών λειτουργίας, εντολή για άμεσο, απροειδοποίητο έλεγχο. Τα ανωτέρω είναι τα μοναδικά και αληθή πραγματικά περιστατικά που έλαβαν χώρα» καταλήγει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών.
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