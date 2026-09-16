Διπλό φονικό στο κάμπινγκ της Φοινικούντας: Παραπομπή σε δίκη για τους πέντε κατηγορούμενους προτείνει η εισαγγελέας

Στην εισαγγελική πρόταση για παραπομπή των κατηγορουμένων σε δίκη που μετρά 80 σελίδες, περιλαμβάνεται το σκεπτικό στο οποίο αποτυπώνεται το σύνολο της πολύμηνης και ενδελεχούς ανακριτικής έρευνας που ξεκινά από το διπλό φονικό της 5ης Οκτωβρίου 2025