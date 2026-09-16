Διπλό φονικό στο κάμπινγκ της Φοινικούντας: Παραπομπή σε δίκη για τους πέντε κατηγορούμενους προτείνει η εισαγγελέας
Διπλό φονικό στο κάμπινγκ της Φοινικούντας: Παραπομπή σε δίκη για τους πέντε κατηγορούμενους προτείνει η εισαγγελέας
Στην εισαγγελική πρόταση για παραπομπή των κατηγορουμένων σε δίκη που μετρά 80 σελίδες, περιλαμβάνεται το σκεπτικό στο οποίο αποτυπώνεται το σύνολο της πολύμηνης και ενδελεχούς ανακριτικής έρευνας που ξεκινά από το διπλό φονικό της 5ης Οκτωβρίου 2025
Την παραπομπή σε δίκη των πέντε προφυλακισμένων για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ της Φοινικούντας προτείνει η εισαγγελέας Πρωτοδικών Καλαμάτας με πρότασή της προς το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών.
Στην εισαγγελική πρόταση για παραπομπή των κατηγορουμένων σε δίκη που μετρά 80 σελίδες, περιλαμβάνεται το σκεπτικό στο οποίο αποτυπώνεται το σύνολο της πολύμηνης και ενδελεχούς ανακριτικής έρευνας που ξεκινά από το διπλό φονικό της 5ης Οκτωβρίου 2025, σύμφωνα με την ΕΡΤ.
Στην πρόταση, κατά τις ίδιες πληροφορίες, περιλαμβάνονται οι επιθέσεις που είχαν προηγηθεί σε βάρος του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ Κωνσταντίνου Τομαρά, οι κινήσεις των εμπλεκομένων πριν και μετά το έγκλημα, οι μεταξύ τους επικοινωνίες, βιντεοληπτικό υλικό, δεδομένα κινητής τηλεφωνίας, καταθέσεις μαρτύρων και κατηγορουμένων, καθώς και τα ιατροδικαστικά και βαλλιστικά ευρήματα.
Η εισαγγελέας ζητά να παραπεμφθεί στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο ο Χ.Τ., στον οποίο αποδίδεται, μεταξύ άλλων, η απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του Κωνσταντίνου Τομαρά στις 7 Σεπτεμβρίου 2025, καθώς και οι ανθρωποκτονίες από πρόθεση, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου 2025 στο κάμπινγκ, κατά πληροφορίες. Στην εισαγγελική πρόταση περιλαμβάνονται ακόμη αδικήματα που αφορούν την παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.
Κατά τα όσα περιγράφονται για το βράδυ του διπλού φονικού, ο φερόμενος ως φυσικός αυτουργός εισήλθε στον χώρο υποδοχής του κάμπινγκ και πυροβόλησε αρχικά τον Κωνσταντίνο Τομαρά και στη συνέχεια τον Βασίλειο Γιαννόπουλο, ο οποίος επιχείρησε να απομακρυνθεί.
Για τον δεύτερο κατηγορούμενο, η εισαγγελέας προτείνει την παραπομπή του σε δίκη για συνέργεια στην απόπειρα ανθρωποκτονίας της 7ης Σεπτεμβρίου, για συνέργεια σε ακόμη μία απόπειρα σε βάρος του Κωνσταντίνου Τομαρά, καθώς και για συνέργεια στις δύο ανθρωποκτονίες της 5ης Οκτωβρίου. Η εισαγγελική πρόταση του αποδίδει υποστηρικτικό ρόλο στις ενέργειες του φερόμενου ως φυσικού αυτουργού πριν και κατά την τέλεση των πράξεων.
Ιδιαίτερα βαρύ είναι το κατηγορητήριο για το οποίο προτείνεται να παραπεμφθεί και ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ. Η εισαγγελέας προτείνει να δικαστεί για ηθική αυτουργία στην απόπειρα ανθρωποκτονίας της 7ης Σεπτεμβρίου, για ηθική αυτουργία σε δεύτερη απόπειρα σε βάρος του ίδιου θύματος, αλλά και για ηθική αυτουργία στις ανθρωποκτονίες της 5ης Οκτωβρίου 2025.
Αντίστοιχα σοβαρές κατηγορίες προτείνεται να αντιμετωπίσει και ο στενός του φίλος, επιχειρηματίας από την Αθήνα. Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, προτείνεται η παραπομπή του για ηθική αυτουργία στις απόπειρες ανθρωποκτονίας σε βάρος του Κωνσταντίνου Τομαρά, καθώς και για ηθική αυτουργία στο διπλό φονικό της 5ης Οκτωβρίου.
Ο πέμπτος προσωρινά κρατούμενος, προτείνεται να παραπεμφθεί για συνέργεια στις δύο ανθρωποκτονίες. Η εισαγγελική πρόταση εξετάζει τη συνδρομή που φέρεται να παρείχε στην προετοιμασία και στην εκτέλεση του σχεδίου, καθώς και τις κινήσεις και τις μετακινήσεις των εμπλεκομένων πριν και μετά το έγκλημα.
Στη δικογραφία περιλαμβάνονται δύο ακόμη πρόσωπα, η Ε.Κ. και ο Κ.Τ., οι οποίοι δεν είναι προσωρινά κρατούμενοι και είχαν βρεθεί αντιμέτωποι με την κατηγορία της υπόθαλψης εγκληματία.
Η συγκεκριμένη κατηγορία συνδεόταν με όσα φέρονται να συνέβησαν μετά το διπλό φονικό και με τις μετακινήσεις που ακολούθησαν. Μετά, την αξιολόγηση του αποδεικτικού υλικού, η εισαγγελέας προτείνει να ασκηθεί κατηγορία σε βάρος της Ε.Κ. και του Κ.Τ. για υπόθαλψη εγκληματία, δηλαδή να παραπεμφθούν και αυτοί στο ακροατήριο για τη συγκεκριμένη πράξη.
Ήταν 5 Οκτωβρίου 2025 στο κάμπινγκ της Φοινικούντας όταν ο ιδιοκτήτης βρισκόταν με τον επιστάτη στον χώρο υποδοχής. Ένοπλος εισήλθε στη ρεσεψιόν και άνοιξε πυρ, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό των δύο ανδρών. Μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας ήταν ο προφυλακισμένος ανιψιός του ιδιοκτήτη, ο οποίος είχε υποστηρίξει ότι ήταν επίσης θύμα της επίθεσης και αρνείται μέχρι και σήμερα το βαρύ κατηγορητήριο.
Στην εισαγγελική πρόταση για παραπομπή των κατηγορουμένων σε δίκη που μετρά 80 σελίδες, περιλαμβάνεται το σκεπτικό στο οποίο αποτυπώνεται το σύνολο της πολύμηνης και ενδελεχούς ανακριτικής έρευνας που ξεκινά από το διπλό φονικό της 5ης Οκτωβρίου 2025, σύμφωνα με την ΕΡΤ.
Στην πρόταση, κατά τις ίδιες πληροφορίες, περιλαμβάνονται οι επιθέσεις που είχαν προηγηθεί σε βάρος του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ Κωνσταντίνου Τομαρά, οι κινήσεις των εμπλεκομένων πριν και μετά το έγκλημα, οι μεταξύ τους επικοινωνίες, βιντεοληπτικό υλικό, δεδομένα κινητής τηλεφωνίας, καταθέσεις μαρτύρων και κατηγορουμένων, καθώς και τα ιατροδικαστικά και βαλλιστικά ευρήματα.
Η εισαγγελέας ζητά να παραπεμφθεί στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο ο Χ.Τ., στον οποίο αποδίδεται, μεταξύ άλλων, η απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του Κωνσταντίνου Τομαρά στις 7 Σεπτεμβρίου 2025, καθώς και οι ανθρωποκτονίες από πρόθεση, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου 2025 στο κάμπινγκ, κατά πληροφορίες. Στην εισαγγελική πρόταση περιλαμβάνονται ακόμη αδικήματα που αφορούν την παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.
Κατά τα όσα περιγράφονται για το βράδυ του διπλού φονικού, ο φερόμενος ως φυσικός αυτουργός εισήλθε στον χώρο υποδοχής του κάμπινγκ και πυροβόλησε αρχικά τον Κωνσταντίνο Τομαρά και στη συνέχεια τον Βασίλειο Γιαννόπουλο, ο οποίος επιχείρησε να απομακρυνθεί.
Για τον δεύτερο κατηγορούμενο, η εισαγγελέας προτείνει την παραπομπή του σε δίκη για συνέργεια στην απόπειρα ανθρωποκτονίας της 7ης Σεπτεμβρίου, για συνέργεια σε ακόμη μία απόπειρα σε βάρος του Κωνσταντίνου Τομαρά, καθώς και για συνέργεια στις δύο ανθρωποκτονίες της 5ης Οκτωβρίου. Η εισαγγελική πρόταση του αποδίδει υποστηρικτικό ρόλο στις ενέργειες του φερόμενου ως φυσικού αυτουργού πριν και κατά την τέλεση των πράξεων.
Ιδιαίτερα βαρύ είναι το κατηγορητήριο για το οποίο προτείνεται να παραπεμφθεί και ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ. Η εισαγγελέας προτείνει να δικαστεί για ηθική αυτουργία στην απόπειρα ανθρωποκτονίας της 7ης Σεπτεμβρίου, για ηθική αυτουργία σε δεύτερη απόπειρα σε βάρος του ίδιου θύματος, αλλά και για ηθική αυτουργία στις ανθρωποκτονίες της 5ης Οκτωβρίου 2025.
Αντίστοιχα σοβαρές κατηγορίες προτείνεται να αντιμετωπίσει και ο στενός του φίλος, επιχειρηματίας από την Αθήνα. Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, προτείνεται η παραπομπή του για ηθική αυτουργία στις απόπειρες ανθρωποκτονίας σε βάρος του Κωνσταντίνου Τομαρά, καθώς και για ηθική αυτουργία στο διπλό φονικό της 5ης Οκτωβρίου.
Ο πέμπτος προσωρινά κρατούμενος, προτείνεται να παραπεμφθεί για συνέργεια στις δύο ανθρωποκτονίες. Η εισαγγελική πρόταση εξετάζει τη συνδρομή που φέρεται να παρείχε στην προετοιμασία και στην εκτέλεση του σχεδίου, καθώς και τις κινήσεις και τις μετακινήσεις των εμπλεκομένων πριν και μετά το έγκλημα.
Στη δικογραφία περιλαμβάνονται δύο ακόμη πρόσωπα, η Ε.Κ. και ο Κ.Τ., οι οποίοι δεν είναι προσωρινά κρατούμενοι και είχαν βρεθεί αντιμέτωποι με την κατηγορία της υπόθαλψης εγκληματία.
Παραπομπή σε δίκη
Η συγκεκριμένη κατηγορία συνδεόταν με όσα φέρονται να συνέβησαν μετά το διπλό φονικό και με τις μετακινήσεις που ακολούθησαν. Μετά, την αξιολόγηση του αποδεικτικού υλικού, η εισαγγελέας προτείνει να ασκηθεί κατηγορία σε βάρος της Ε.Κ. και του Κ.Τ. για υπόθαλψη εγκληματία, δηλαδή να παραπεμφθούν και αυτοί στο ακροατήριο για τη συγκεκριμένη πράξη.
Ήταν 5 Οκτωβρίου 2025 στο κάμπινγκ της Φοινικούντας όταν ο ιδιοκτήτης βρισκόταν με τον επιστάτη στον χώρο υποδοχής. Ένοπλος εισήλθε στη ρεσεψιόν και άνοιξε πυρ, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό των δύο ανδρών. Μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας ήταν ο προφυλακισμένος ανιψιός του ιδιοκτήτη, ο οποίος είχε υποστηρίξει ότι ήταν επίσης θύμα της επίθεσης και αρνείται μέχρι και σήμερα το βαρύ κατηγορητήριο.
Η διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ της Φοινικούντας
Ωστόσο, η έρευνα για το διπλό φονικό δεν περιορίστηκε στα γεγονότα εκείνης της νύχτας. Οι αστυνομικές και δικαστικές αρχές εξέτασαν σε συνδυασμό και προηγούμενες επιθέσεις σε βάρος του Κωνσταντίνου Τομαρά, με ιδιαίτερη βαρύτητα να δίνεται σε εκείνη της 7ης Σεπτεμβρίου 2025, περίπου έναν μήνα πριν από τη δολοφονία του.
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