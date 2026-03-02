Θέλει το κάμπινγκ στη Φοινικούντα η μητέρα του ανιψιού που κατηγορείται για τη δολοφονία του ιδιοκτήτη

H εταιρεία αποκτά στρατηγικής σημασίας βιομηχανικό ακίνητο στο Σχηματάρι για την ανάπτυξη νέου παραγωγικού κόμβου.
Η μητέρα του ανιψιού επιδιώκει την επαναλειτουργία του κάμπινγκ και προτείνει έξι πρόσωπα για το νέο ΔΣ
Σε θρίλερ εξελίσσεται το ιδιοκτησιακό καθεστώς του κάμπινγκ της Φοινικούντας, μετά το αίτημα για τον διορισμό προσωρινής διοίκησης που υπέβαλε στο Πρωτοδικείο Καλαμάτας η μητέρα του προφυλακισμένου στον Κορυδαλλό ανιψιού του δολοφονηθέντος ιδιοκτήτη.
Η μητέρα του ανιψιού που μετείχε και στο προηγούμενο διοικητικό συμβούλιο, μαζί με τον 33χρονο γιο της και το θύμα, επιδιώκει την επαναλειτουργία του κάμπινγκ και προτείνει έξι πρόσωπα για το νέο Δ.Σ., μεταξύ των οποίων και την ανιψιά του θανόντος, Α., με την οποία μέχρι χθες δεν είχαν και τις καλύτερες σχέσεις. Στο νέο προσωρινό Δ.Σ. προτείνει ως μέλη τον εαυτό της, την Α., τον εξάδελφο Λ. Τ., δύο επιχειρηματίες της περιοχής και τον αδελφό της Α., Γ. Ν., ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται πως αρνήθηκε να συμμετάσχει.
Στην αίτηση επισημαίνεται πως «η εταιρεία οφείλει να προβεί άμεσα σε ενέργειες προετοιμασίας για τη θερινή περίοδο όπως είναι οι προσλήψεις προσωπικού, η συντήρηση εγκαταστάσεων, οι συμβάσεις προμηθειών και οι άδειες λειτουργίας».
Να σημειωθεί πως το τελευταίο διάστημα υπήρχαν δεκάδες κλήσεις πελατών κυρίως από Γερμανία, Αυστρία και Γαλλία που είτε ζητούσαν να πραγματοποιήσουν κρατήσεις, είτε ρωτούσαν εάν θα ανοίξει το κάμπινγκ, ενώ πολλοί από αυτούς έχουν αφήσει τα τροχόσπιτά τους στον χώρο του κάμπινγκ για τη χειμερινή περίοδο.
Εκείνος και η 22χρονη βρίσκονταν στο αυτοκίνητο που «συνόδευε» το όχημα του ανιψιού, όταν εκείνος πήγαινε στην Καλαμάτα, με την πρόφαση ότι ήθελε να επισκεφθεί τη μητέρα του, ενώ φέρεται να μετέφερε στα ΚΤΕΛ της πόλης τον έναν 22χρονο που κατηγορείται ως φυσικός αυτουργός της δολοφονίας του 68χρονου ιδιοκτήτη.
«Προσωρινή κράτηση»Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι στο αίτημα δεν γίνεται λόγος για δολοφονία του ιδιοκτήτη, παρά μόνο για «θάνατο του προέδρου», ενώ η προφυλάκιση του ανιψιού με την κατηγορία του ηθικού αυτουργού χαρακτηρίζεται «προσωρινή κράτηση του δεύτερου μέλους του προηγούμενου Δ.Σ.».
Νέες διώξειςΣτο μεταξύ, η πρώτη ανακρίτρια του Πρωτοδικείου Καλαμάτας, που χειρίζεται την υπόθεση, άσκησε δίωξη για υπόθαλψη εγκληματία εναντίον της 22χρονης συντρόφου του προφυλακισμένου ανιψιού, ενώ με την ίδια κατηγορία διώκεται και φίλος του ανιψιού.
Εκείνος και η 22χρονη βρίσκονταν στο αυτοκίνητο που «συνόδευε» το όχημα του ανιψιού, όταν εκείνος πήγαινε στην Καλαμάτα, με την πρόφαση ότι ήθελε να επισκεφθεί τη μητέρα του, ενώ φέρεται να μετέφερε στα ΚΤΕΛ της πόλης τον έναν 22χρονο που κατηγορείται ως φυσικός αυτουργός της δολοφονίας του 68χρονου ιδιοκτήτη.
