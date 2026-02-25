Εξελίξεις στη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Ποινική δίωξη στη σύντροφο του ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φοινικούντα Μεσσηνία Δολοφονία ανιψιός

Για υπόθαλψη εγκληματία -Στο στόχαστρο της Δικαιοσύνης μπαίνει, εκτός από τη σύντροφο, κι ένας φίλος του ανιψιού του ιδιοκτήτη

Εξελίξεις στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα, καθώς στο στόχαστρο της Δικαιοσύνης μπαίνουν η σύντροφος του προφυλακισμένου ανιψιού του ιδιοκτήτη και ένας φίλος του.

Σύμφωνα με το Mega, σε βάρος τους ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για υπόθαλψη εγκληματία.

Υπενθυμίζεται πως η σύντροφος και ο φίλος του του ανιψιού βρίσκονταν στο αυτοκίνητο πίσω από το όχημα που οδηγούσε ο 33χρονος κατηγορούμενος, όταν εκείνος πήγε στην Καλαμάτα, με την πρόφαση ότι ήθελε να επισκεφτεί τη μητέρα του.


Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, και οι δύο αναμένεται να απολογηθούν την Παρασκευή.
