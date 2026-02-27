Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Ελεύθεροι χωρίς όρους οι δύο κατηγορούμενοι για υπόθαλψη εγκληματία
ΕΛΛΑΔΑ
Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Ελεύθεροι χωρίς όρους οι δύο κατηγορούμενοι για υπόθαλψη εγκληματία

Μήνες μετά το διπλό φονικό, ραγδαίες είναι οι εξελίξεις, καθώς ο φίλος του ανιψιού και η σύντροφός του που κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία, αφέθηκαν ελεύθεροι.

Η  σύντροφος του ανιψιού του ιδιοκτήτη κάμπινγκ και ο 30χρονος φίλος του που κατηγορούνται σε βαθμό πλημμελήματος για υπόθαλψη εγκληματία για το διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα κατέθεταν στα δικαστήρια Καλαμάτας πάνω από 7 ώρες. 

Οι δύο κατηγορούνται σε βαθμό πλημμελήματος για υπόθαλψη εγκληματία. Σύμφωνα με τη δικογραφία, φέρονται να επέβαιναν σε προπορευόμενο όχημα το απόγευμα της επόμενης ημέρας από τη διπλή δολοφονία, συνοδεύοντας το αυτοκίνητο στο οποίο ο ανιψιός μετέφερε τον 29χρονο, φερόμενο ως φυσικό αυτουργό, με προορισμό τα ΚΤΕΛ Καλαμάτας.

Μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους ενώπιον της ανακρίτριας, η νεαρή γυναίκα παρέμεινε στο γραφείο της για περισσότερες από τέσσερις ώρες, ενώ ο 30χρονος απολογήθηκε επί περίπου δυόμισι ώρες, απαντώντας – σύμφωνα με πληροφορίες – σε όλες τις ερωτήσεις που τους τέθηκαν.

Με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, και οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι, χωρίς να τους επιβληθεί κανένας περιοριστικός όρος.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή σε όλα τα επίπεδα, ενώ η έρευνα για τη διπλή δολοφονία συνεχίζεται από την ανακρίτρια του Πρωτοδικείου Καλαμάτας.

Παράλληλα, οι συνήγοροι υπεράσπισης και των δύο κατηγορουμένων ζήτησαν η υπόθεσή τους να αποσπαστεί και να εκδικαστεί αυτοτελώς στο αρμόδιο Πλημμελειοδικείο και όχι στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο μαζί με τους πέντε ήδη προφυλακισμένους που αντιμετωπίζουν κακουργηματικές κατηγορίες για την ίδια υπόθεση.

